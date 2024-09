Pattanásig feszült a helyzet a példátlan támadás után - Bármikor kirobbanhat a következő nagy háború

A hét folyamán sorra robbantak fel a libanoni Hezbollah által biztonságosnak hitt kommunikációs eszközök: először csipogók, később walkie-talkie-k detonációjáról lehetett olvasni. Bár Izraeltől nem áll távol az, hogy hasonló támadásokkal tegye el láb alól az ellenfeleit, a mostani művelet egy sokkal komolyabb akciót, a Hezbollah elleni nyílt háborút is előjelezheti. Nézzük, milyen esélyekkel szállna szembe Jeruzsálem az iszlamista szervezettel.

A hezbollah kommunikációs hálózata elleni támadás megdöbbentette a világ közvéleményét: világossá vált az, hogy még az olyan „buta” eszközök, mint az egyszerű csipogók is kompromittálhatóak a titkosszolgálatok által. Bár Jeruzsálem hivatalosan nem ismerte el, hogy ők hajtották végre az akciót, a zsidó állam titkosszolgálatainál a hallgatás egy bevett szokás: a korábban végrehajtott, szinte egyértelműen hozzájuk köthető támadásokért sem vállalták a felelősséget.

Egy ütést bevittek, a többi még hátra van?

A Hezbollah kommunikációs eszközeinek felrobbantásával Jeruzsálem több legyet ütött egy csapásra. Az információcserére és utasítások kiadására szolgáló eszközpark egy jelentős részét elvesztette az iszlamista szervezet, ezek a kütyük ráadásul vélelmezhetően a prominensebb szereplőknek lettek kiadva, tehát a több ezer sebesült jelentős százaléka valószínűleg a Hezbollah vezetőségéhez tartozik. (Ha az átlagos milicisták lettek volna a célpontok, a detonációkra nem Bejrút környékén, hanem Dél-Libanonban került volna sor).

Mindehhez hozzájön a pszichológiai faktor is: a csipogók és walkie-talkie-k felrobbanása után az iszlamista szervezet tagjai valószínűleg át fogják vizsgálni a még meglévő kommunikációs eszközeiket, hiszen ha egy tenyérben elférő csipogóban lehetett bomba, akkor bármiben lehet. Az ilyen átvizsgálást ideális esetben még egy félkatonai szervezetnél is olyan személyek végzik, akiknek van valami fogalmuk a robbanóanyagokról, ezeknek a szakembereknek a száma pedig korlátozott, így kifejezetten jó esély van arra, hogy az egyébként nem megtechnikázott eszközöket is sikerült jó időre kivonni a forgalomból.

A Hezbollah kommunikációs eszközparkja tehát romokban hever, a vezetőség jó része pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszik.

Jeruzsálem ennél ideálisabb időpontot keresve sem találhatna arra, hogy eszkalálja a konfliktust, és felpörgesse a támadásokat Libanonban.

Hezbollah: a rossz szomszéd

Izrael és a Hezbollah viszonya a 2006-os libanoni háború után meglehetősen furcsa képet festett:

Az iszlamista szervezet időnként átlőtt az izraeli határon, erre válaszul pedig az IDF lebombázott egy-két célpontot Libanon déli részén, ennél komolyabb konfrontációra azonban eddig nem került sor.

A libanoni Hezbollah nem egyszerű dzsihádista milícia: az Irán által létrehozott síita szervezet komoly politikai befolyással is rendelkezik a közel-keleti államban. Az október 7-i palesztin támadás után, ha korlátozott mértékben is, de a Hezbollah is megkezdte saját akcióját: aknavetőkkel és páncéltörő rakétákkal lőtték az Izrael északi részén állomásozó IDF csapatokat, komolyabb támadásra azonban sokáig nem került sor.

A gázai harcok elcsillapodásával azonban a libanoni szervezet elkezdte felpörgetni az akcióit: egyre gyakrabban egyre több rakétával lőtték Izrael északi területeit, a támadások következtében pedig tízezreknek kellett elhagynia otthonát.

Több elemző is úgy szokta értékelni a helyzetet, hogy Jeruzsálem „megtűri” az északi szomszédjában ténykedő Hezbollahot, az elmúlt néhány hónapban azonban az izraeli kommunikáció azonban egyre fenyegetőbb lett, mostanra már kifejezetten gyakran hangzik el az, hogy a gázai helyzet „rendezését” követően az IDF északon is támadásba lendül. Joáv Gallant védelmi miniszter például tegnap jelentette be, hogy a fegyveres erők jó részét átcsoportosítják az északi határra.

A zsidó államnak ugyanakkor óvatosan kell eljárnia, ha tényleg háborúba akar keveredni a Hezbollah fegyvereseivel. A gázai fronton minimális veszteségekkel tudták felvenni a harcot az iszlamistákkal, Libanonban viszont több okból is más lenne a helyzet.

A diplomácia és a terepviszonyok közbeszólnak

Míg a Gázai övezetben Izrael gyakorlatilag hazai pályán háborúzik, addig Libanon egy nemzetközileg elismert állam, a Hezbollah pedig – a Hamászhoz hasonlóan – nem pusztán fegyveres milícia, de politikai entitás is, melynek az ország több területén többsége van, az országgyűlésben is jelen vannak. Ilyen körülmények között biztosra lehet venni azt, hogy egy Libanon elleni szárazföldi támadás Jeruzsálem számára kedvezőtlen diplomáciai reakciókat váltana ki. Arra kicsi az esély, hogy az egyébként sem éppen jó állapotban lévő libanoni kormányerők a Hezbollah oldalán becsatlakozzanak a harcokba, ugyanakkor a zsidó állam nemzetközi megítélése napról napra egyre rosszabb képet fest. Ezen tovább rontana az, ha egy másik szuverén állam területén bocsátkozna harcokba.

Libanon déli része mindemellett még jóindulattal sem nevezhető barátságos terepnek: sziklás talaj, hegyek és mély völgyek váltogatják egymást, eszményi terepet szolgáltatva rajtaütéseknek. Bár Izrael a világ egyik legjobban képzett haderejével rendelkezik, a gázaihoz mérten sok csapatot kellene mozgatnia egy meglehetősen nagy területen.

Észak-Izrael és dél-libanon topográfiája. Forrás: Wikimedia Commons

A helyzetet tovább rontja az, hogy dél-Libanon történetesen éppen a Hezbollah egyik fellegvára, a lakosság döntő többsége az iszlám Síita ágához tartozik, így a megszállás a civilek részéről is komoly ellenállásba ütközne.

Mindehez hozzájön az is, hogy a déli területek elvesztése esetén az iszlamisták különösebb gond nélkül át tudnának vonulni a szír határ közelében található fellegvárukba, hiszen a libanoni fegyveres erők a térség sztenderdjeihez mérten is szomorú állapotban vannak, esélyük sem lenne ennek a megállítására.

Libanon térképe, zölddel jelölve a Hezbollah által 2006 nyarán irányított területeket. Forrás: Orthuberra via Wikimedia Commons

Gázából hiába vontak ki jelentős mennyiségű katonát az izraeliek, saját becsléseik szerint a konfliktus még hónapokig eltarthat, ebben az időszakban pedig valószínűleg az egyébként több frontos harcokban rendkívül tapasztalt IDF sem szívesen osztaná meg az erejét.

Pusztán számok alapján az erőviszonyok egyébként egyértelműen Jeruzsálem mellett szólnak. Az IDF közel 170 ezres aktív állománnyal, több mint 460 ezer jól képzett tartalékossal és komoly nehézfegyverzettel rendelkezik. A Hezbollah harcosai még a valószínűleg túlzó saját becslés szerint is csak 100 ezer főt tesznek ki, valós számuk inkább 50-70 ezer fő között lehet, nem rendelkeznek sem légierővel, sem említésre méltó páncélos-állománnyal, felszerelésüket és képzettségüket pedig össze sem lehet hasonlítani az izraelivel.

Jeruzsálem részéről logikus lépés lenne az, ha a regionális sztenderdhez képest kifejezetten modern, ráadásul szárazföldi célpontok támadásában nagyon rutinos légierejével kezdené el bombázni Libanont, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a hegyes-völgyes terepviszony miatt könnyen lehet, hogy az izraeli légicsapások is a nyugat jemeni húszik elleni támadásaira fognak emlékeztetni, azaz minimális eredménnyel fognak járni.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek egyébiránt jól jönne az, ha a minél tovább fent tudná tartani az országban a szükségállapotot. Többször leírtuk már azt, hogy a kormányfő háború előtt sem túl fényes támogatottsága tavaly október óta soha nem látott mélyrepülésbe került, a szükségállapot vége pedig új választások kiírását eredményezné (öt év alatt a kilencediket), amelyet valószínűleg el is vesztene. Ezt követően ráadásul szembe kéne néznie a már évek óta levegőben lógó korrupciós vádakkal, sőt, talán a nemzetközi büntetőbíróság elfogatóparancsával is.

Bár a mostaninál ideálisabb időpontot keresve sem lehetne találni egy Libanon elleni katonai műveletre, továbbra sem vagyunk meggyőződve arról, hogy Jeruzsálem tényleg meglép egy gázainál is nagyobb szabású akciót, mindezt úgy, hogy az államvezetés nemhogy a lakosság, de a fegyveres erők jó részének támogatását sem tudhatja maga mögött. Netanjahu veszélyes játékot játszik, és egészen biztosan nem szeretné elveszteni a hatalmat, a bukáshoz azonban a szükséghelyzet megszűnése éppen úgy vezethet, mint egy rosszul sikerült háború,

hiszen a fegyveres konfliktusokból vesztesként kikerülő vezetők ritkán szoktak sokáig pozícióban maradni.

Ugyanakkor teljesen azt sem lehet kizárni, hogy Izrael nem indít teljes háborút a Hezbollah ellen, "mindössze" ütközőzónákat alakítanak ki Libanon déli területein.

