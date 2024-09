Kicsoda Friedrich Merz, aki Németország következő kancellárja lehet?

Kedden Friedrich Merz, a CDU, illetve Markus Söder, a bajor CSU elnöke együtt jelentették be, hogy Merz lesz a pártszövetség kancellárjelöltje a 2025 szeptemberében esedékes Bundestag-választásokon. A kancellárjelölt a hosszú Merkel-éra után vette át a CDU vezetését, és több tekintetben is szembefordult a párt Angela Merkel által vitt irányvonalával. De ki is Friedrich Merz, akinek a jelenlegi számok alapján nagy esélye van arra, hogy Németország kancellárja legyen?

Friedrich Merz lett a CDU/CSU kancellárjelöltje

Friedrich Merz megcsinálja. Részemről rendben van, és kifejezetten támogatom őt

– jelentette ki Markus Söder, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke és Bajorország miniszterelnöke a két politikus keddi közös sajtótájékoztatóján, amelyben nyilvánosságra hozták, hogy Merz lesz a CSU és testvérpártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) közös kancellárjelöltje, és ezzel ő ütközik meg majd Olaf Scholz kancellárral, aki már korábban bejelentette újraindulását. Merz jelöltségének hivatalossá tétele hétfőn várható a két párt megfelelő testületeinek részéről.

A soron következő német parlamenti választások csak egy év múlva esedékesek; kérdés, mire ez a sietség? A konzervatív pártszövetség szempontjából két szempontból is szerencsés, hogy már jó előre meghozták a döntést a kancellárjelöltségről. A 2021-es Bundestag-választások előtt ugyanis nagy harc dúlt a jelöltségért Söder és a CDU által támogatott Armin Laschet között, ez pedig jó időre lebénította a CDU/CSU választási kampányát. Végül Laschet került ki győztesen a küzdelemből, de aztán a választások előtt hibát hibára halmozott, így végül a sokáig súlyos válságban lévő szociáldemokraták (SPD) Scholz mint Merkel alkancellárja vezetésével megverték a pártszövetséget, amely története legrosszabb eredményét érte el. Úgy tűnik, ezt a hibát még egyszer nem akarják elkövetni, így már jó előre bebiztosították Merzet.

A korainak tűnő döntés azért is fontos lehetett, mert

a Scholz-féle kormánykoalíció nagyon ingatag lábakon áll.

A koalíció mindhárom pártja – az SPD, a Zöldek és a liberális FDP – rendkívül rossz közvélemény-kutatási adatokkal kell szembenézzen, az FDP-t már tartósan 5 százalék alá mérik, ami a Bundestagból való kiesést jelentené. Az FDP a leggyengébb láncszem abból a szempontból is, hogy neoliberális gazdaság- és szociálpolitikája sokkal közelebb áll a CDU/CSU szintén jobboldali politikájához, mint a szociáldemokraták és a Zöldek baloldali társadalompolitikai elveihez, ez pedig folyamatos súrlódásokat okoz elsősorban az FDP-elnök pénzügyminiszter Christian Lindner, illetve Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter között.

A Scholz-kormány feje fölött Damoklész kardjaként lebeg, hogy a liberálisok bármikor kiléphetnek a koalícióból, ami a kormány parlamenti többségének végét jelentené. Ez nem feltétlenül járna új választásokkal, mert az SPD és a Zöldek kisebbségben is kormányozhatnának, ügyek mentén együttműködve más pártokkal,

az előrehozott választások lehetőségét mégsem lehet teljesen kizárni.

A jelenleg messze a legnépszerűbb pártként a CDU-nak fel kell készülnie arra, hogy bármikor megragadhatja a kormányrudat, ezért is szerencsés, hogy jó előre eldöntötték a kancellárság kérdését.

Kettétört politikai karrier

Friedrich Merzet 2022. január 31-én, a 2021 szeptemberi Bundestag-választás sokkjából ébredve választotta meg pártelnöknek a CDU tagsága, az év február 15-étől pedig a CDU és a CSU közös Bundestag-frakciójának vezetője lett.

Pártelnökké választása egyértelmű elfordulást jelentett Angela Merkel politikájától,

aki 2000-től 2021-ig volt a CDU de facto vagy de jure vezetője, 2005 és 2021 között pedig Németország kancellárja.

Az északnyugati Észak-Rajna–Vesztfália tartományban jogászcsaládba született, római katolikus vallású, jelenleg 68 éves Merz 17 évesen lett a CDU ifjúsági szervezete, a Junge Union tagja. 1989-ben, mindössze 33 évesen európai parlamenti képviselő lett a CDU képviseletében, 1994-től viszont a német törvényhozásban folytatta pályafutását. Csillaga magasra ívelt: 2000-ben a CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetőjévé választották, és 2002-ig ő volt az ellenzék vezetője a német parlamentben.

Friedrich Merz EP-képviselőjelölti plakátja 1989-ből. Forrás: Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons

A 2002-es választást a CDU/CSU elbukta a CSU-elnök és bajor miniszterelnök Edmund Stoiber vezetésével, ami nagy momentumot jelentett a már akkor pártelnök Angela Merkelnek, aki a választás után átvette a frakcióvezetőséget Merztől. Utóbbi 2004-ig még frakcióvezető-helyettes volt, de

2004-ben feladta a Merkellel vívott harcát, később, 2009-ben pedig a Bundestagot is otthagyta, és az üzleti életbe távozott.

Merkel híres volt arról, hogy pártbeli ellenfeleit és potenciális riválisait sikeresen semlegesíti: ez volt az egyik titka annak, hogy több mint két évtizeden keresztül tudott pártja (és 16 évig az ország) élén maradni. (Merkel 2000 és 2018 között volt a párt elnöke, de informálisan 2021-ig a CDU vezetőjének tekinthető.) Az ugyancsak ambiciózus, a CDU vezetésére igen esélyes Merz Merkel egyik első „áldozata” volt, akit eltávolított az útjából.

A politikából hosszú időre távozó Merz sikeres üzleti karriert futott be, általában magas pozíciókat töltve be nagy cégeknél, például a BlackRocknál. Merz nagy vagyonra tett szert, amivel aztán a politikába visszatérve folyamatosan támadták, mondván, hivalkodó luxuséletet él, nem ismeri a kisemberek problémáit, gazdaságpolitikájának fókuszában pedig a nagyvállalatok számára minél kedvezőbb feltételek megteremtése áll. Sok kritikát kapott és kap például amiatt, hogy 2022-ben magánrepülőgéppel repült Christian Lindner pénzügyminiszter esküvőjére – igaz, a pilótaképesítést is szerzett Merz maga vezette a gépet.

Merz 2018-ban tért vissza a politikába, nem sokkal azután, hogy Merkel bejelentette, 2021-ben végleg leteszi a lantot. Belépője ugyanakkor nem sikerült túl fényesre: 2018 végén elvesztette a pártelnökjelölti csatát Annegret Kramp-Karrenbauerrel szemben, akit Merkel egyfajta politikai örökösének „nevelt ki”. 2021-ben pedig a későbbi kancellárjelölttel, Armin Laschettel ütközött meg, akivel szemben szintén alulmaradt, és így a kancellárjelöltségtől is elesett.

Miután azonban Lachet vezetésével a CDU/CSU a Bundestag-választásokon súlyos vereséget szenvedett, végre eljött Merz pillanata. 2022. január 22-én 94,6 százalékos szavazataránnyal választották pártelnöknek, miután egy előzetes szavazáson 62,1 százalékot szerzett két ellenfelével szemben. Február 15-én pedig – 2002 után ismét – a CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetője lett.

Friedrich Merz 2024-ben. Forrás: Steffen Prößdorf / Wikimedia Commons

Anti-Merkel

Merz megválasztása egyértelmű elfordulást jelentett a párt merkeli örökségétől. Különösen a bevándorláspolitikában mutatkozott meg ez. 2015-ben Angela Merkel ugyanis megnyitotta Németországot a főleg Szíriából Magyarországon át érkező menekültek előtt. „Wir schaffen das”, azaz „megcsináljuk”, „megoldjuk” – hangzottak Merkel szállóigévé vált szavai, és az egész világ megismerte a „Willkommenskultur” kifejezést, amelyet legjobban talán a „befogadás kultúrája” szóösszetétellel tudunk lefordítani. Az akkori kancellár mindezzel arra utalt, hogy Németország számára nem jelent problémát a több százezer bevándorló hirtelen beengedése, amely ráadásul egyfajta erkölcsi kötelessége is az EU legnagyobb gazdaságának és legnépesebb országának, nem mellesleg annak az országnak, amely Auschwitz miatt még mindig bűntudatot érez.

A bevándorlók integrálása azonban korántsem bizonyult olyan könnyű feladatnak, mint azt Merkel szavai sugallták. Ez nagyon hamar megmutatkozott: 2015 szilveszterén Kölnben és más nagyvárosokban zömében bevándorló hátterű fiatal férfiak zaklattak nőket a nyílt utcán. 2021 májusában az akkoriban kiújuló izraeli-palesztin harcok idején jelentősen megnövekedett a zsidó emberek elleni atrocitások száma, majd a tavaly októberben kezdődő gázai háború miatt ugyanez még erőteljesebben megismétlődött.

Iszlamista terrortámadások is sújtották Németországot. A legdurvább a 2016 decemberi támadás volt: egy berlini karácsonyi vásárban 12 ember vesztette életét, amikor egy tunéziai származású elkövető kamionnal belehajtott a tömegbe. Idén két súlyos támadás is volt: május végén Mannheimben ölt meg egy afgán bevándorló egy rendőrt, augusztusban Solingenben pedig egy szír származású elkövető három embert késelt halálra egy városi ünnepségen.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 28. Brutális terrormerénylet rázta meg Németországot, hatalmas nyomás nehezedik Olaf Scholz kormányára

A főleg muszlim bevándorlókkal szembeni ellenérzések növekedését lakmuszpapírként mutatja a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) erősödése, amely a júniusi EP-választásokon a második helyen végzett, szeptember 1-jén pedig Türingia tartományban első, Szászországban nem sokkal a CDU mögött második lett. A CDU korábban határozatban is rögzítette, hogy az AfD-vel semmilyen körülmények között sem működik együtt – erre a többi parlamenti párt sem hajlandó –, Merz egyik fő stratégiája viszont éppen az, hogy a nem szélsőséges, de a bevándorlás okozta problémák miatt elégedetlen szavazókat megnyerje a CDU-nak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 02. A második világháború óta nem történt ilyen Németországban – Komoly vesszőfutás vár Olaf Scholz kormányára

A konzervatív uniópártok ezért szinte 180 fokos fordulatot vettek Merkel Willmkommenskulturjához képest, és most már azt az álláspontot képviselik, hogy a határokon minden menedékkérőt fordítsanak vissza. A tragikus terrortámadások, a CDU/CSU bevándorlásellenessé váló politikája és az AfD erősödése lépéskényszerbe hozták Scholz kormányát is, amely nemrég úgy döntött, hogy Németország összes szárazföldi határánál ellenőrzést vezet be. Ezzel az Európai Unió első számú hatalma lényegében felfüggesztette a közösség egyik nagy vívmányát, az átjárható schengeni határokat.

CDU-reklám 2000-ből, bal oldalt fent Angela Merkel mint pártelnök, bal oldalt lent Friedrich Merz mint frakcióvezető. Forrás: Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons

Ukrajna-barátság, piacpárti gazdaságpolitika

Külpolitikai irányvonalát tekintve Merz határozottan atlantista, Ukrajna-barát, és nem kedveli túlságosan Donald Trumpot. Pártelnökként rögtön nehéz külpolitikai helyzetben találta magát: megválasztása után szinte pontosan egy hónappal rohanta le Oroszország Ukrajnát. Merz 2022 május elején látogatást tett Kijevben, illetve az ukrán főváros agglomerációjában található Irpinyben. Ukrajnai útjának jelentőségét az adta, hogy az ellenzék vezetőjeként előbb látogatott személyesen a háború sújtotta országba, mint Olaf Scholz kancellár, aki 2022. június 16-án tett először látogatást Ukrajnában, Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi akkori olasz miniszterelnök társaságában.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 03. A német ellenzék vezetője Ukrajnába látogatott, miközben a kancellár távol marad

A vonakodó szociáldemokratákkal szemben a Merz vezette CDU Ukrajna sokkal határozottabb támogatása mellett érvel, például már régóta követeli a kormánytól, hogy küldjenek Kijevnek nagy hatótávolságú Taurus rakétákat.

Scholz néhány napja azonban újra megerősítette, nincs ilyen döntés Berlinben.

Az SPD egyébként hagyományosan oroszbarátabb, mint a konzervatív uniópártok, a hidegháború idején a keleti blokk felé való nyitást, az Ostpolitikot például Willy Brandt néhai szociáldemokrata kancellár hirdette meg, de jól ismert egy másik volt SPD-s kormányfő, Gerhard Schröder kiváló kapcsolata Vlagyimir Putyinnal, illetve orosz cégekben elfoglalt magas pozíciói. Ugyanakkor Merkelnek sem volt ellenére a Putyinnal való barátkozás, jó példa erre az Északi Áramlat 2 gázvezeték, amely bár megépült, a háború miatt soha nem szállított gázt a két ország között. Merz alatt viszont a CDU politikája kifejezetten Moszkva-ellenessé és Kijev-baráttá vált, igaz, a történelmi helyzet is megváltozott Merkel idejéhez képest.

Merz, akit a „német Donald Trumpnak” is neveztek már kissé vaskalaposan konzervatív politikai nézetei miatt, nincs jó véleménnyel a republikánus elnökjelöltről, akiről a Capitolium ostroma után azt mondta, „teljesen világos, hogy nem demokrata”. Januárban azért kritizálta a német kormányt, az EU-t és meg nem nevezett uniós tagállamokat, hogy nincsenek felkészülve arra a kihívásra, amit Trump visszatérése jelentene.

Az európaiaknak össze kell ülniük, és szükségük van egy A tervre Amerikával és egy B tervre Amerika nélkül, méghozzá nagyon gyorsan

– figyelmeztetett akkor Merz.

EU-politikájában a szorosabb integráció híve, ugyanakkor elutasítja a közös hitelfelvételre vonatkozó uniós terveket. Kínával szemben konfrontatívabb álláspontot fogalmaz meg, mint a Scholz-kormány. A közel-keleti konfliktust illetően határozottan Izrael-barát álláspontot képvisel, bár ebben a kérdésben nincsenek nagy ideológiai különbségek a hagyományos német pártok között.

Gazdaságpolitikájában Merz határozottan piacpárti, elképzelései közel állnak a kormányon lévő liberálisokhoz.

Ellene van a túlzott állami szabályozásnak, kisebb bürokráciát és alacsonyabb adókat, átláthatóbb adórendszert szeretne

– egy alkalommal kijelentette, az adóbevallásnak egy söralátéten el kellene férnie. Lassítaná a zöld átmenetet, például nem híve az elektromos autók állami szintű preferálásának, és bár Németország – a Zöldek nyomására, de végül Merkel döntésére – bezárta atomerőműveit, Merz szerint külföldön részt kellene vállalni atomenergiával kapcsolatos beruházásokban.

Keddi, Söderrel közös sajtótájékoztatóján kijelentette, azt szeretné, ha a választási kampányban nem a bevándorláspolitika lenne fókuszban – amely mostanában a vezető politikai témát jelenti Németországban –, hanem a gazdaság kérdéseire kerülne a hangsúly. Merz szerint nem egyes szektorok vagy vállalatok támogatására van szükség, hanem a gazdaság keretrendszerének átfogó átalakítására, hogy ismét tartós növekedési pályára álljon Németország.

