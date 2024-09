Friss térképek jöttek az ukrajnai frontvonalról: szorul a hurok Torecknél

Az orosz-ukrán háború elmúlt időszakának területváltozásairól az orosz Rybar tett közzé térképeket, kiegészítve egy beszámolóval a harcok jelenlegi állásáról:

Olexandrivske-Kalynove direction3pm, September 22, 2024 The Russian Armed Forces' offensive in the occupied part of the DNR continues, where Russian troops have made significant advances in the borders of Dzerzhinsk and adjacent areas over the past ten days.️ North of pic.twitter.com/GMFlcmIppz