Szép csendben súlyos krízis mérgezi Amerikát – Kína jelentheti a megoldást?

Az Egyesült Államokban az elmúlt években nagyon súlyos drogfogyasztási válság alakult ki, emiatt ezrek halnak meg naponta, miközben folyamatosan újabb szerek tűnnek fel az utcákon. Az opioidkrízis kezdett akkora méreteket ölteni, hogy az már geopolitikai szintre emelkedett, mivel komoly hatást gyakorol az amerikai döntéshozók politikájára is. Washington számos lépést tett már a probléma megoldása érdekében, de ebben a legnagyobb segítségére éppen az egyik legnagyobb riválisa lehet.

Az amerikai kontinensen az elmúlt évtizedben egy korábban kevésbé ismert szer, a fentanil vált a legnagyobb kihívássá, mivel a fogyasztás már súlyos nemzetgazdasági hatásokat, valamint külpolitikai aggodalmakat kelt az Egyesült Államokban.

Mi történik most?

A fentanil az egyik legerősebb, klinikai alkalmazásban lévő kábító hatású fájdalomcsillapító. A szert gyakran narkotikumként használják, mivel a hatása sokszorosa más, opioid alapú szereknek, így a heroinnak és a morfiumnak is. A gyógyászatban a súlyos fájdalom csillapítására, valamint nyugtatóként is használják, viszont a rendszeres használata függőség kialakulásához vezethet. A legnagyobb veszélyét viszont az jelenti, hogy olcsón elő lehet állítani, ezért hatalmas nyereséggel kecsegteti a gyártókat és a terjesztőket. Az amerikai kábítószer-ellenes hatóság (DEA) információi szerint nagyjából hússzor annyi hasznot lehet ezzel elérni, mint a heroinnal, miközben egyetlen kilogramm félmillió ember számára jelenthet halálos túladagolási mennyiséget. A fentanil és különböző változatai elleni harcban komoly gondot jelent az is, hogy folyamatosan érkeznek az újabb és újabb variánsok, ezek követésében pedig a hatóságok szinte teljesen tehetetlenek. Példának okáért, csak 2017-ben Kínában összesen 63 különböző új verzió jelent meg. Az is

nehezíti a nagyon erős kábítószer elleni küzdelmet, hogy több előállítási eljárás is ismert, a modern felszereléseknek köszönhetően ez pedig egyre könnyebbé válik.

A válság az Egyesült Államokban minden eddiginél drámaibb szintre emelkedett az illegális szerek növekvő fogyasztása miatt: hetente legalább 1500-an vesztik életüket csak az opioidok szedése következtében, ezzel egyértelműen a vezető a halálozási listán a túladagolásokat tekintve. A szakértők szerint maga a járvány még az 1990-es években kezdődött, azzal, hogy a gyógyászatban túl gyakran írták fel ezeket különböző problémák kezelésére, majd a függőség lassan kezdett elharapódzni az országban. A különböző hatóságok már ekkor aggályokat fogalmaztak meg a biztonságosságukkal és a hatékonyságukkal kapcsolatban. A 2000-es évekre visszaesett a fogyasztás, majd egy rövid időre egy másik szer, a heroin terjedt el az országban.

2013 után viszont egyértelműen a fentanil vált a legelterjedtebb szerré.

the horrifying scale of americas fentanyl epidemiccharted by @mccourtschool — ian (bremmer) January 23, 2024

Ez még az 1960-as években kezdett el terjedni az amerikai gyógyászatban, ám eleinte nem okozott közegészségügyi gondokat. Később az újabb verziók megjelenésével egyre ismertebb lett, ezen felül pedig az illegális előállítása is megkezdődött. Az elmúlt egy évtizedben már tömegessé vált a fogyasztása, az 2022-ben a (DEA) vezetője, Anne Milgram úgy fogalmazott, hogy

a fentanil a leghalálosabb drogfenyegetés, amellyel nemzetünk valaha is találkozott.

A probléma mára nemzetbiztonsági kérdéssé nőtte ki magát, ezen felül pedig a külpolitikában is komoly kihívás elé állítja a diplomatákat, mivel az amerikai szerfogyasztók főleg a külföldi csempészútvonalakon behozott anyagokhoz jutnak hozzá. A hatóságoknak emellett azt is figyelembe kell venniük, hogy elkezdték más hatóanyagokkal keverni az erős nyugtatót, amelyekkel még erősebb hatás érhető el. A krízis mértékét jól mutatja, hogy a 18 és 45 közötti amerikaiak között a gyógyszer túladagolása vált a vezető halálokká. Csak 2021-ben több mint 80 ezren haltak bele fentanil fogyasztása miatti következményekbe. A Covid-19 járvány ráadásul csak súlyosbította a helyzetet, mivel több fogyasztó addig ismeretlen szerekhez fordult, mivel a globális ellátási láncok megremegtek, ez pedig éreztette a hatását a drogpiacon is. A probléma súlyát júl mutatja, hogy a drogfogyasztás következtében bekövetkezett halálesetek között a vezető ok volt a nagyon erős nyugtató túladagolása az Egyesült Államokban minden régióban, minden korcsoportban és minden etnikai osztályban. Az átlagosnál is jobban veszélyeztetettek az indián és alaszkai őslakosok, a feketék, a fiatal felnőttek, illetve a férfiak, esetükben aggasztóan kiugró adatokat tapasztalni.

In 2022, 60M people used opioids, out of 292M illegal drug users globally, per the UN. Synthetic opioids like fentanyl caused 74K of 108K overdose deaths. Fentanyl, 50x more potent than heroin, is driving this rise. pic.twitter.com/MCq81oLXfm — Statista (@StatistaCharts) September 2, 2024

Az amerikai gazdaság alaposan megsínyli a járványt, kiváltképp a bűnüldözési szerveknek és az egészségügyi ellátásnak kell szembenéznie megnövekedett kiadásokkal, valamint a munkaerőpiaci termelékenység csökkenése is beleszámolható. A megnövekedett költésekről leginkább csak becslésekre lehet hagyatkozni, ám

egyes jelentések szerint ennek mértéke elérheti akár a 1500 milliárd dollárt is, ami az amerikai gazdaság 7 százalékát teszi ki.

Globális kereskedelem

Az Egyesült Államokat mérgező válság egyik legfontosabb kérdése, hogy mégis honnan származik ez a hatalmas mennyiségű illegális szer. Az egyik legfontosabb előállítási bázisnak a távol-keleti, főleg kínai kis laboratóriumok számítanak. Emellett számos olyan titkos vegykonyha létezik, amelyeket Mexikóban üzemeltetnek a tengerentúli cégek, hogy aztán az itt előállított fentanilt vagy azok összetevőit a határon átcsempészve jelentősen hozzájárulnak az Egyesült Államokban tomboló opioidjárványhoz. Washington szerint legfőképpen dél felől, a mexikói határon csempésznek át hatalmas mennyiségben opioidokat. A rendkívül erős hatása miatt kis csomagokban elrejthető, ezért autókon vagy akár gyalogosan is kiemelkedő hasznot hozó mennyiséget tudnak titokban átvinni a határon. Jól jelzi, hogy a hatóságok jellemzően – más drogokhoz képest – kis adagokkal (alig 1 kilogramm körül) fognak el csempészeket az ellenőrzéseken. A mexikói drogkartellek is felismerték a szer jövedelmezőségi lehetőségeit, ezért hamarosan a hírhedt Sinaloa és a Jalisco Új Generációs Kartell vált a legfontosabb termelővé és elosztóvá az illegálisan forgalmazott fentanil piacán. Az amerikai hatóságok növekvő nyomása miatt

a Sinaloa már jelezte, hogy el szeretne távolodni az opioidok csempészetétől, ám egyelőre nem lehet megmondani, hogy ez ténylegesen milyen eredményeket fog hozni.

Az, hogy Mexikó és az Egyesült Államok hatóságai szorosan együttműködnek néhány ügyben, az egyáltalán nem újdonság, 2008 és 2021 között Washington a Mérida-kezdeményezés keretében mintegy 3,5 milliárd dollárnyi támogatást nyújtott déli szomszédjának a kábítószer elleni küzdelem jegyében. Joe Biden amerikai elnök vezetése alatt a kérdést bel- és külpolitikai prioritássá tette, 2021 végén nemzeti vészhelyzetet hirdetett. Az intézkedések ellenére a válságot nem sikerült érdemben enyhíteni, továbbra is súlyos krízist okoz a szerfogyasztás az országban. A bűnüldöző szervek ezért elkezdtek inkább szer forrása felé fordulni, itt pedig meg is találták a nagy riválist, Kínát. Az amerikai hatóságok 2023-ban több keleti céget is szankcionáltak, mivel úgy vélték, hogy részt vesznek a fentanil vagy annak előanyagainak előállításában. Emellett az elnök

felvette Kínát is a fő tiltott kábítószer-termelő és -szállító országok amerikai listájára. Peking ezzel olyan országokkal került egy klubba, mint Mexikó és Kolumbia.

A kínai bűnbandák szerepét jelzi az amerikai drogkereskedelemben, hogy a globális drogkartellek (így a csempészetben tevékenyen részt vevő mexikói szervezetek is) gyakran fordulnak a keleti csoportokhoz, hogy olcsó és biztonságos(nak vélt) pénzmosási lehetőségeket kapjanak.

Kína Washington nyomására igyekszik megakadályozni a fentanil és annak különböző változatainak gyártását és szállítását, ennek érdekében 2019-ben az opioid ismert változatai felkerültek az ellenőrzött anyagok listájára. A lépés eleinte hatásosnak is bizonyult, mivel egy évvel később arról számoltak be az amerikai hatóságok, hogy jelentősen csökkent a közvetlenül Kínából az Egyesült Államokban áramló nyugtatók mennyisége. A kereskedelem, azonban nem halt el, csak átalakult: a méregerős drog előállításához szükséges prekurzor (más néven előanyag) gyártása még mindig a keleti nagyhatalom kezében van, annyi változást hozott a szigorítás, hogy ezt követően más országok közvetítésével jut el a kész anyag a nyugati nagyhatalom területére. Az átmenetet többnyire közép-amerikai országok, illetve Mexikó jelentik, ahová megérkeznek a már legyártott összetevők, itt létrehozzák ezek segítségével a tiltott anyagokat, amiket aztán tovább szállítanak észak felé.

the shift from heroin to fentanyl at the us border, charted: pic.twitter.com/p6VkcZXG7n — ian (bremmer) August 11, 2023

Peking régóta tesz lépéseket azért, hogy az országból származó illegális anyagok gyártása lecsökkenjen. A fentanil-kereskedelem ellenőrzésére már harminc évvel ezelőtt megszülettek az első törvények, aztán az elmúlt években több olyan követte, amely már bizonyos előanyagok létrehozását is korlátozzák. Szigorúan veszik például több prekurzor exportját, melyhez külön engedélyt kell szerezniük a vállalatoknak. Ez viszont önmagában még nem oldja meg a problémát, mivel a bűnözők a könnyen variálható előállítási módoknak köszönhetően könnyen megtalálják az alternatívákat a hatóságok kijátszására. Az is különbséget jelent, hogy ameddig az Egyesült Államokban már régóta használják terápiás célokra a fentanilt, míg Kínában szigorúan csak kórházakban engedélyezik ezt, injekciós beadással. Azt is meghatározták ezen felül, hogy melyek azok a gyártók, akik előállíthatják a szert a belföldi szükségletek kielégítésére.

Az világos, hogy az eddigieknél jóval nagyobb együttműködésre van szükség az Egyesült Államok és Kína között ahhoz, hogy megállítsák az amerikai opioidjárványt.

Ennek lényeges eleme, hogy összehangolják a hatóságok munkáját, különösen a bűnüldöző szervekét. Az ugyanis világosnak tűnik, hogy a nyugati nagyhatalmat elárasztó hatalmas mennyiségű illegális szerhez a drogkartelleknek szükségük van a kínai forrásokra is, mivel másutt lehetetlen előállítani akkora mennyiségű előanyagot, mint amennyire nekik szükségük van. A rejtett, kisebb méretű vállalatok vélhetően jelentősen profitálnak az illegális kereskedelemből, emiatt pedig a helyi hatóságok is hajlandóak szemet hunyni a tevékenység felett. Washington számára létfontosságú lenne, hogy a pénzmosás elleni hírszerzési információk szintjén bizalmi kapcsolatot tudnának kiépíteni a kínai kollégákkal. Ezen felül az amerikai döntéshozóknak arra is nagy figyelmet kell fordítaniuk, hogy a köztes országokat bevonva hozzanak intézkedéseket, különös tekintettel Kanadára és Mexikóra, mivel ezek az országok veszik körül az Egyesült Államokat.

Washington és Peking között már 1985 óta létezik megállapodás a kábítószer-ellenes erőfeszítések terén, 2023-ban pedig Mexikó is megbeszélést tartott a keleti nagyhatalom képviselőivel, különösen az opioidok témájában. Létre is hoztak egy közös munkacsoportot, amely igyekszik majd összehangolni a két ország közötti szabályozási és korlátozási szempontokat az illegális szerek tekintetében. Szintén ebben az évben Joe Biden amerikai elnök is létrehozta Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó részvételével a Fentanil-bizottságot. Ennek célja, hogy az egész kontinensen fellépjenek az erős szer fenyegető terjedése ellen.

A Fehér Ház azonban először azzal lesz kénytelen szembenézni, hogy az amerikai kereslet kiugró, amit szinte bizonyosan nem lehet megoldani szigorú korlátozásokkal, mivel azzal fenyeget az opioidok visszaszorítása, hogy valamilyen másik helyettesítő fogja betölteni helyette a kínálkozó piaci rést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images