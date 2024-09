Kő kövön nem maradt: súlyos felvételek érkeztek a porig bombázott orosz lőszerraktárakról

Még múlt héten csapódtak ukrán drónok (orosz források szerint csak maradványaik) egy, a Tver régióban található orosz katonai létesítménybe. A Toropec városa mellett található lőszerraktárt ért találat miatt a város lakosságának egy részét is evakuálni kellett.

A közösségi médiában elkezdtek terjedni azok a nagy felbontású műholdfelvételek, amelyet a MAXAR szolgáltató műholdjai készítettek – ezen jól láthatóak a robbanás előtti és utáni állapotok.

A becsapódó drón, vagy drónok által kiváltott robbanássorozat nem csak a létesítményeket, hanem a természetes környezetet is elpusztította a lőszerraktár területén. A középen látható kráter nagyjából 82 méter széles.

The aftermath of Ukraines recent strikes on Russian ammunition depots is visible in new high resolution satellite imagery from .This set of images shows damage from strikes on the Torpoets depot after it was hit last week. @Maxar