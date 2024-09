Több évtizedes nemzetközi szerződést rúgna fel a világ legnépesebb országa: egymásnak eshetnek az atomhatalmak?

Az éltető forrás

Dél-Ázsia egyik legfontosabb folyója az írott emberi történelem kezdetétől fogva fontos szerepet játszik, ebben gyakorlatilag alig történt változás az elmúlt évezredekben. Az Indus ma is az egyik legfontosabb szereplője az indiai-pakisztáni kapcsolatoknak, mivel a folyó az egyik legfontosabb édesvízforrását jelenti több tízmillió embernek. A körülbelül 3200 kilométer hosszú vízfolyás „a világ tetejéről”, azaz Kína délnyugati autonóm területéről, Tibetből ered. Ezt követően az északnyugat felé haladó Indus átfolyik a vitatott hovatartozású Kasmír területén, majd Pakisztán területére lépve dél felé fordul, végül az egész országot átszelve az Arab-tengerbe folyik. A lezúduló víznek fontos kulturális, társadalmi és politikai szerepe is van egyszerre:

Az Indus-völgyében jött létre az emberiség egyik első civilizációja, már az időszámításunk előtti negyedik évezredben bizonyítottan fémmegmunkáló és földműves népek hoztak létre itt településeket. Fejlett városi kultúra alakult ki, aktív kereskedelmi kapcsolatot építettek ki Mezopotámiával. A civilizáció később hanyatlani kezdett, elvándorlás kezdődött, ezzel más területeken (így a Gangesz-völgyében) is elterjesztve a helyiek tudását és kultúráját. Az európai nyelvekben a folyó India névadójának is számít. Kiemelendő, hogy a térségben elsőként létrejövő társadalmak széthullásában nagyon fontos szerepet játszott a klíma megváltozása is.

Az Indus másodpercenkénti vízhozama a sokéves átlag alapján körülbelül 5600 köbméter (összehasonlításul, a 2024 szeptemberi dunai árvíznél Budapesten ennél több, körülbelül 8300 köbméter zúdult át másodpercenként a tetőzésnél). A vízjárása rendkívül ingadozó, az átfolyó vízmennyiség 1200 és 58 000 m 3 /s közötti minimumot és maximumot képes produkálni.

Az Indus táplálja Pakisztán kulcsfontosságú mezőgazdaságát, ennélfogva nagyon komoly élelmiszerellátás-biztonsági szerepe van, ráadásul ez a szektor adja a gazdaság közel negyedét. Az iszlám hatalom területén északon évente jelentős mennyiségű, akár 750 milliméternél is több csapadék is leesik, addig délen ez már a sivatagi, rendkívül száraz klímába fordul át, ahol alig hullik csapadék, az elsődleges édesvízforrást az észak felől érkező Indus szállította vízmennyiség jelenti. 2022-ben hatalmas árvízzel kellett szembenéznie az iszlámábádi kormányzatnak, mivel az ország szárazabb területeire is jelentős mennyiségű csapadék érkezett. A szélsőséges időjárás a jövőben az eddigieknél is komolyabb problémákat okozhat, mivel a hosszú, tikkasztó száraz időszakokat váratlan sebességgel válthatják fel a hirtelen, özönvízszerű esőzések.

Hard to comprehend the scale of the flood disaster in Pakistan, the 5th most populated nation in the world. Nearly 1400 dead, 1 million houses damaged or destroyed, and 50,000,000 people displaced. 1/3 of the country is underwater. pic.twitter.com/NFd15q3g7I — Colin (McCarthy) August 30, 2022

Ez utóbbi az a körülmény, ami az Indus legfontosabb politikai szerepét adja, egyszerűen az általa szállított vízmennyiségre egyre nagyobb szüksége van a Himalájától délre húzódó térségnek. A folyamatosan gyarapodó lakosság mellett a növekvő gazdaság is egyre nagyobb igényt tart az édesvízre. Ez a körülmény okozta azt, hogy felmerült az 1960-ban kötött vízmegosztásról szóló Indus Vízegyezmény újratárgyalásának igénye.

A nagyhatalmi rivalizálás egy újabb szegmense

India és Pakisztán 1947-es különválását követően a két ország azonnal egymás legádázabb riválisává vált. Az ellenségeskedés kiterjedt az összes területre, így a vízgazdálkodást is érintette, nem tudták elosztani az erőforrásokat. Négy évvel ezután a felek a Világbank közvetítésével párbeszédbe kezdtek egymással a probléma megoldására, majd a kilenc évig tartó tárgyalássorozatot követően Jawaharlal Nehru akkori indiai miniszterelnök és Ayub Khan korábbi pakisztáni elnök 1960 szeptemberében aláírta a kulcsfontosságú szerződést, az Indus Vízegyezményt.

Indus water Treaty :- Signed: 1960- Parties: India and Pakistan- Brokered by: World Bank- Rivers: Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutlej- Allocation: Eastern rivers to India, Western rivers to Pakistan- Dispute Resolution: Permanent Indus Commission, arbitration pic.twitter.com/D417QclOik — UPSCyclopedia (@UPSCyclopedia) June 27, 2024

A felek abban állapodtak meg, hogy az Indus vízhozamának 20 százalékát jelentő három keleti táplálófolyó, a Beas, Ravi, Szutlej felett Újdelhinek korlátlan vízhasználati joga van. Más a helyzet az Indus, a Csenab és a Dzshelum esetében, mivel ezek Pakisztán vízbiztonságát hivatottak szolgálni, Újdelhi pedig köteles ezek vízmennyiségét – néhány kitétellel – átengedni a saját területén. Annyi engedélyezett számára, hogy

folyami jellegű, azaz a vízjárást alapvetően nem befolyásoló jellegű erőművet felhúzhatnak a Pakisztánt illető folyókon, tehát a nyugati szomszéd jogai nem sérülhetnek a beruházásokkal.

A rendelkezések betartását az Állandó Indus Bizottság felügyeli. Ennek különlegessége, hogy még akkor is gördülékenyen működött, mikor a két ország között éppen mélyponton volt a kapcsolat más jellegű konfliktusok miatt. A legfontosabb feladata, hogy a vízellátást érintő kérdéses ügyeket rendezzék a felek egymás között.

A helyzet most megváltozni látszik, mivel India szeptember 18-án jelzést küldött szomszédjának, hogy szándékukban áll újratárgyalni a megállapodás részleteit. Arra hivatkoztak, hogy a demográfiai helyzet változása és a környezeti állapotok átalakulása indokolttá teszi a korábban megbeszéltek újraértékelését.

India értesítése rávilágít a körülményekben bekövetkezett alapvető és előre nem látható változásokra, amelyek a szerződés különböző cikkei szerinti kötelezettségek újraértékelését teszik szükségessé

– írták az indiaiak.

Az egyelőre nem világos, hogy melyik részét változtatná meg Újdelhi a 64 éve változatlan megállapodásnak, de a feltételezések szerint

az egyenlőtlen vízmennyiséget nem tartják korrektnek a dél-ázsiai hatalom központjában.

Az 1960-as években megfogalmazott 80-20-as elosztás akkor még elegendő mennyiséget biztosított minkét fél számára, azóta viszont a megváltozó körülmények miatt ez már nem kielégítő. India valószínűleg azt szeretné elérni, hogy nagyobb engedmények járjanak számára, amennyiben infrastrukturális beruházást szeretne kivitelezni a Pakisztánnak járó folyók valamelyikén. Újdelhi több dologgal is érvelhet egyszerre:

India népessége robbanásszerűen megnőtt, az 1960-as 450 millió körüli lakosságszám azóta már az 1,4 milliárdot is átlépte, ezzel a dél-ázsiai hatalom lett a világ legnépesebb országa. Kiemelkedően fontos, hogy az országban az északi részen magas a népsűrűség, a Himalája alatt húzódó völgyekben most jóval többen élnek, mint hat évtizede az egész országban.

Az indiai iparvidékek jelentős része szintén északon koncentrálódik, ezeknek energiára és vízre van szükségük a működéshez.

, ezeknek energiára és vízre van szükségük a működéshez. Az országot egyre gyakrabban érintő súlyos aszályok és a csapadék egyenlőtlen eloszlása jelzi, hogy fel kell készülniük az édesvíz-ellátási kapacitások növelésére.

India may have already surpassed China as the worlds most-populous nation. Its population stood at 1.417 billion as of end 2022, according to the World Population Review. Thats a little over 5 million more than the 1.412 billion reported by China. pic.twitter.com/6tYCjgw7oh — Velina (Tchakarova) January 20, 2023

A gond az, hogy Pakisztán hasonlóan küzd a növekvő népesség és a klímaváltozás miatti hatásokkal, ezért egyáltalán nem nézik jó szemmel a keleti szomszédjuk szándékait. Újdelhi az 1990-es évektől elkezdett vízerőműveket építeni a Vízegyezményben említett folyókon, Iszlámábád szerint ezzel India figyelmen kívül hagyta a kötelezettségeit. Újdelhi ezt tagadja, azzal érvel, hogy a saját területét árasztaná el, amennyiben ténylegesen akadályozná a víz áthaladását. Az iszlám hatalomtól nem érkezett azonnal elutasítás az esetleges tárgyalásokról, erről Mumtaz Zahra Baloch a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője beszélt egy sajtótájékoztatón:

Pakisztán úgy véli, hogy közös felelősségünk az ökológiai egyensúly fenntartása, környezetünk védelme és az olyan intézkedések elkerülése, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre. A két országnak van egy Indus-megbízotti mechanizmusa, és úgy véljük, hogy a szerződéssel kapcsolatos minden kérdést meg lehet vitatni.

Víz, a modern természeti fegyver

A gazdasági és társadalmi érvek mellett nem szabad elfelejteni, hogy India és Pakisztán a függetlenségük elnyerése óta folyamatosan feszült kapcsolatot ápolnak egymással, több alkalommal véres összecsapásokig fajult a nézeteltérés. A modern geopolitikai rivalizálás egy újabb fejezetét jelentheti a víz elosztásai miatti konfliktus. 2016-ban már Narendra Modi indiai miniszterelnök felvillantotta annak a lehetőségét, hogy esetleg változás áll be a természeti kinccsel kapcsolatos politikájukban. Akkor a vitatott hovatartozású Kasmírban ismeretlenek (Újdelhi szerint pakisztániak, Iszlámábád ezt tagadja) megtámadtak egy katonai támaszpontot, 19 indiai katona életét követelte az akció. Ezt követően az indiai kormányfő fellebbentette, hogy fegyverként fogja felhasználni a vizet, korlátozásokkal fog nyomást gyakorolni Pakisztánra.

Vér és víz nem folyhat együtt

– mondta akkor vészjóslóan Modi.

2023-ban az iszlám hatalom panaszt emelt szomszédja ellen az épülő vízerőművek ellen, nem fogadta el India érveit a megújuló energiatermelésre vonatkozóan. Az ügy a hágai Nemzetközi Választottbíróság (PCA) elé került, de Újdelhi szerint a testületnek nincs fennhatósága a kérdésben állást foglalni.

A Vízmegállapodás egyik célja közben önmagában geopolitikai színezetű volt: Kasmír területére igényt formál India és Pakisztán is, a szerződés pedig annak a lehetőségét próbálta elvenni, hogy a helyi erőforrások feletti vita fajuljon háborúvá.

2019-ben Újdelhi úgy határozott, hogy visszavonja az északi régió autonómiáját, azóta folyamatosan romlik a helyzet a két atomhatalom között.

Nem szabad közben Kína szerepét sem elfelejteni. A Peking ellenőrzése alatt álló Tibeti-fennsíkról ered szinte az összes fontosabb dél- és délkelet-ázsiai folyó, ami hatalmas politikai lehetőséget teremt a nagyhatalomnak. Az ország igyekszik kihasználni az előnyös helyzetét és még azelőtt megfogni a lezúduló vízmennyiséget, mielőtt az átfolyna a szomszédos országokba. Ezzel gyakorlatilag a keleti hatalom zsarolási pozícióba került, hiszen befolyásolni tudja a vízfolyások mentén lejjebb fekvő országok vízellátását. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha Peking most is hallatná a hangját a két ország közötti vitában.

A hatalmi viszonyok Indiának kedveznek, mivel a világ legnépesebb állama egyre fontosabb szereplővé válik a globális térképen, míg a nyugati szomszédja továbbra is komoly strukturális gondokkal küzd.

Emiatt is gondolhatja úgy Újdelhi, hogy most érkezett el a megfelelő időpont ahhoz, hogy érvényesítse a saját akaratát. Kérdés, hogy milyen szerepet fog felvenni a vízzel egyébként más térségekben gopolitikai játszmát űző hatalom. Mivel India az egyik legnagyobb riválisának, Pakisztán pedig az egyik legfontosabb partnerének számít, ezért vélhetően egy elharapódzó konfliktus esetén Iszlámábád mellé állna.

A címlapképen egy amerikai helikopter látható a 2010-es pakisztáni árvíz idején. Címlapkép forrása: Capt. Paul Duncan (U.S. armed forces) via Wikimedia Commons