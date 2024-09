Történelmet írhat Orbán Viktor szövetségese, Moszkva-barát fordulat jöhet nyugati szomszédunknál

Vasárnap tartják az osztrák parlamenti választásokat, amelyen története során először a dobogó első helyén végezhet a sokak által szélsőjobboldalinak nevezett Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). A közvélemény-kutatásokban szorosan mögötte áll a jelenleg is a kormány fő erejét adó konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP), amely koalícióra lépni ugyan hajlandó lenne a tőle jobbra álló párttal, de csak akkor, ha nem annak első embere, Herbert Kickl lesz a kancellár. Könnyen lehet azonban, hogy az FPÖ-ellenes protestszavazatok az ÖVP-t repítik az első helyre: ebben az esetben legnagyobb valószínűséggel a két párt koalícióban kormányozhat majd, néppárti vezetéssel. Jelen pillanatban e két párt koalíciója tűnik a legvalószínűbbnek, ami az jelenti, hogy az Oroszországgal jó viszonyt ápoló FPÖ kormányra kerülése révén oroszbarátabb irányba tolódik el Ausztria.

A legnépszerűbb erő lett az Osztrák Szabadságpárt

Az 1956-ban egy volt SS-tag, Anton Reinthaller által alapított Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) évtizedeken keresztül nemkívánatosnak számított az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) által dominált osztrák politikai életben. Ebben változást hozott, amikor a néppárti Wolfgang Schüssel 2000-ben bevette kormányába az FPÖ-t, ami erős kritikákat és szankciókat váltott ki az Európai Unióban.

A koalíció 2007-ben ért véget, de 2017-ben az ÖVP „csodagyerekének” tartott Sebastian Kurz ismét egy ÖVP–FPÖ-koalíciót hozott létre, amely azonban a pártelnök és alkancellár Heinz-Christian Strache úgynevezett Ibiza-botránya miatt felbomlott. Átmeneti szakértői kormányzás után új választások jöttek, amelyen megint a Néppárt győzött, a Szabadságpárt viszont 16 százalékra esett vissza a korábbi majdnem 26-ról. Ugyan ismét Kurz alakíthatott kormányt, immár a Zöldekkel együtt, de 2021-ben egy korrupciós botrányban ő is megbukott. A koalíció azonban fennmaradt a jelenlegi kancellár, Karl Nehammer vezetésével, ugyanakkor egyre népszerűtlenebbé vált, miközben 2022 áprilisától a korábban leszerepet FPÖ a közvélemény-kutatások élére került, és azóta is tartja vezető pozícióját.

A Szabadságpárt vezetését a súlyos kudarcot követően Norbert Hofer vette át, majd 2021-ben az első Kurz-kormány belügyminiszterét, Herbert Kicklt választották meg elnöknek. A pártvezért sokan szélsőséges politikusnak tartják, amire bizonyos mondataival rá is szolgált. 2010-ben például azt mondta, ellenzi, hogy a hitleri Waffen-SS-t kollektíven bűnösnek nyilvánítsák háborús bűnök miatt, magát pedig a jövő népkancellárjának, azaz németül Volkskanzlernek nevezte, ahogy Adolf Hitler is előszeretettel neveztette magát.

Orbán Viktor miniszterelnök, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és Andrej Babis korábbi cseh kormányfő a Patrióták-frakciók megalakulásának bejelentésén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Milyen koalíciók jöhetnek a választás után?

A közvélemény-kutatásokban rendre a második helyre mért Osztrák Néppárt elnöke és jelenlegi kancellár, Karl Nehammer kijelentette,

hajlandó ugyan koalícióra lépni az FPÖ-vel akár kisebbik koalíciós pártként is, de csak akkor, ha nem Herbert Kickl lesz a kancellár.

Arra azonban egyelőre semmilyen jel nem utal, hogy az Osztrák Szabadságpárt elnöke eggyel hátrébb lépne a koalíciókötés érdekében, mint tette azt a holland Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders, aki tavaly novemberben nyerte meg a holland választásokat, majd koalíciós partnereivel egy párton kívüli miniszterelnökben egyezett meg.

Pedig a jelenlegi felmérések alapján az egyetlen olyan kettős koalíció, amely abszolút többséget tudna szerezni, egy szabadságpárti–néppárti koalíció lenne. A harmadik legnagyobb erőt, az SPÖ-t jelenleg alig 20 százalék fölé mérik, így egy FPÖ nélküli többség csak az ÖVP, az SPÖ és még egy kisebb párt, a liberális NEOS vagy a jelenleg kormányon lévő Zöldek részvételével tudna megvalósulni. Azonban az osztrák pártok szeme előtt ott lebeg a szociáldemokratákból, zöldekből és liberálisokból álló német közlekedésilámpa-koalíció, amelynek a választók szemében nem túl sikeres kormányzása mindhárom részt vevő párt súlyos népszerűségvesztéséhez és a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) látványos megerősödéséhez vezetett. Egy ideológiailag meglehetősen heterogén hármas koalíció Ausztriában is könnyen vezethetne a koalíciós pártok népszerűségének bezuhanásához és az FPÖ korábban soha nem látott megerősödéséhez.

Ezért a nagy kérdés az, melyik erő győz végül, az FPÖ vagy az ÖVP.

Bár a felmérések alapján a Szabadságpártnak nagyobb esélye van, könnyen lehet, hogy a szélsőjobb győzelmének elkerülését akár pártszimpátiájuk elé is helyező választók egy része a szavazófülke magányában a legesélyesebb mérsékelt erőre, vagyis a Néppártra szavaz. Hasonló történt a nyári francia nemzetgyűlési választásokon, ahol a legesélyesebbnek tartott radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés csak a harmadik helyre futott be, vagy éppen a szeptemberi szászországi, illetve brandenburgi tartományi választásokon, ahol az első helyre mért AfD végül csak második lett, mivel sokan AfD-ellenes protestszavazatot adtak le a legesélyesebb mérsékelt erőre – előbbi tartományban a konzervatív CDU-ra, utóbbiban a szociáldemokrata SPD-re. Az

FPÖ győzelmét ezért korántsem lehet készpénznek venni, de az erőviszonyokat nézve majdnem biztos, hogy így vagy úgy, de a kormányra juthat.

Oroszbarátság és bevándorlásellenesség

Az FPÖ kormányra kerülése, vezető erőként inkább, második erőként némileg kevésbé, de mindenképpen azt jelentené, hogy

Ausztria oroszbarátabb irányba mozdulna el.

A katonailag semleges (tehát NATO-tagsággal sem bíró) alpesi ország így is igyekszik fenntartani egy kevésbé konfliktusos viszonyt Moszkvával, különösen, hogy az ország gázszükségletének legnagyobb részét még mindig az orosz gáz fedezi (idén júliusban 83 százalék volt az arány), emellett olyan osztrák vállalatoknak van fontos szerepük Oroszországban, mint a Raiffeisen Bank. Bécs ezért óvatosan egyensúlyozó politikát folytat a Nyugat és Oroszország között: csatlakozott az EU-s szankciókhoz és elítélte az orosz agressziót, ugyanakkor a katonai semlegességre hivatkozva nem küld fegyvereket Ukrajnának. Az ukrajnai háború 2022. február 24-i kitörése és Orbán Viktor idén július 5-i moszkvai útja között Karl Nehammer volt az egyetlen olyan EU-tagállami vezető, aki az orosz fővárosban járt, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon (még 2022 áprilisában).

Miközben a jelenlegi osztrák kormány csöndben üzletel Oroszországgal, addig az Osztrák Szabadságpárt egyáltalán nem rejti véka alá oroszbarát nézeteit. 2016-ban a párt barátsági szerződést írt alá Putyin pártjával, az Egységes Oroszországgal. Emlékezetes, hogy 2018-ban személyesen az orosz elnök látogatott el az FPÖ által jelölt akkori külügyminiszter, Karin Kneissl esküvőjére, és táncolt is vele. (Kneissl 2023-ban politikai menekültnek nyilvánította magát, Szentpétervárra költözött, ahol egy Kreml-közeli agytrösztöt vezet.) Tavaly márciusban pedig a Szabadságpárt képviselői kivonultak a parlamentből, mikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül bejelentkezett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Karin Kneissl akkori osztrák külügyminiszterrel táncol annak esküvőjén 2018. augusztus 18-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A Szabadságpárt hatalomra kerülése ugyanakkor inkább retorikai változást hozhat az Oroszországgal való viszonyban.

Egy FPÖ vezette kormány valószínűleg azt jelentené, hogy Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája mellett Ausztria lenne a harmadik EU-s tagállam, amely nyíltan felszólalna az ukrajnai fegyverszállítások és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók ellen.

Az uniós politikai főáram attól tart, hogy így egy erősebb közép-európai Moszkva-barát blokk jöhet létre az Európai Unión belül. Ráadásul a Fidesz és a Szabadságpárt is az oroszbarátnak tartott Patrióták Európáért EP-frakció tagja, amely egy FPÖ-s kancellárral már két uniós kormányfőt tudhatna sorai között. (A magyar miniszterelnök Kickl-lel, illetve Andrej Babis volt cseh kormányfővel idén június 30-án együtt jelentette be a Patrióták-frakció megalakulását.)

Az FPÖ egyébként nem oroszbarátsága, hanem elsősorban erősen migrációellenes álláspontja miatt tett szert nagy népszerűségre. A bevándorlás nemcsak Németországban jelent egyre nagyobb problémát – az AfD felemelkedése is jelentős részt ennek köszönhető –, hanem Ausztriában is. Néhány hete bejárta a világsajtót, hogy le kellett mondani Taylor Swift bécsi koncertjét, mert három bevándorló hátterű muszlim fiatal merényletet tervezett az eseményen. Az osztrák fővárosban eközben egyre nagyobb méreteket ölt a régi, csecsen és az új, szír migránsok közötti bandaháború. Ahogy Németországban, Ausztriában is egyre nagyobb az igény a bevándorlás elleni fellépésre, és egyre többen gondolják úgy, hogy ezt leginkább a radikális jobboldaltól várhatják.

Címlapkép: Herbert Kicklnek, az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt elnökének választási plakátjai Bécsben 2024. szeptember 27-én. MTI/AP/Andreea Alexandru