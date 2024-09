Egyetlen mozdulattal húzták ki Irán méregfogát – Mégis mi történik most Libanonban?

Haszán Naszr Alláh sokáig volt Jeruzsálem szempontjából megtűrt karakter a közel-keleti politikai útvesztőben: a siíta vezető a gáza konfliktus tavaly októberi kirobbanása előtt éveken keresztül aránylag kevés vizet zavart, sőt, az izraeli-palesztin konfliktus elmérgesedése után is sokáig úgy tűnt, igyekszik távol tartani a Hezbollahot a harcok sűrűjétől.

Az idő előrehaladtával azonban a terrorszervezet támadásai egyre nagyobb léptéket öltöttek. Izrael sokáig takaréklángon futtatta a Libanon elleni katonai műveleteket az általános politikai elégedetlenség és a csapatok Gázában való lekötöttsége miatt.

Arra azonban már korábban is számítani lehetett, hogy ha Naszr Alláh a gázai konfliktus elcsitulása után sem fúj visszavonulót, akkor Izrael eszkalálni fog Libanonban.

A Hezbollah csipogóinak két héttel ezelőtti felrobbantása egyfelől újabb intő jel volt a siíta szervezet számára, másfelől a vezérkar tagjainak megsebesítése ideális alkalmat kínált Jeruzsálem számára arra, hogy nagyobb szabású támadást indítson az ország ellen. Ezt a helyzetet Jeruzsálem szeptember 19-én közvetlenül adta Naszr Alláh tudomására: miközben a Hezbollah vezére nyilvános beszédet tartott a walkie-talkie akció után Bejrútban, a város fölött elrepültek az izraeli légierő F-15-ösei, de nem lőttek rá Naszr Alláhra.

Az iszlamista szervezet vezetője ugyanakkor tőle egyébként szokatlan módon nem hátrált meg, Jeruzsálem tehát szükségét látta annak, hogy az ő szemszögükből immáron kezelhetetlenné váló játékost kiiktassák (a hivatalos jeruzsálemi álláspont szerint Naszr Alláh nem volt hajlandó tárgyalások során különválasztani a gázai és libanoni konfliktusokat, ezért végeztek vele). Egy ilyen horderejű akció láthatóan beindította a Gázában még a brutális pusztítás ellenére is csak takaréklángon dolgozó gőzhengert: sorra hullanak el a Hezbollah fontos vezetői, de a jemeni húszikat és az iráni Forradalmi Gárda Libanonban tartózkodó tagjait is elkezdte lőni az izraeli légierő.

Mindezen azonban nem lehet túlzottan meglepődni: az izraeli külpolitika egyik legfontosabb sarokköve már évtizedek óta az, hogy minden támadásra sokszorosan reagálnak, ráadásul nem riadnak vissza attól, hogy politikai és vallási vezetőket is kiiktassanak. Naszr Alláh halála tehát messze nem számít egyedi esetnek.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah's bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes.Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5