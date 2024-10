Videón Kína elképesztő újítása, fájhat miatta az Egyesült Államok feje

A kínai állami média szerint az ország zászlaját idéző piros színnel díszített szkafanderek képesek ellenállni a Holdon uralkodó extrém hőmérsékletnek, pornak, valamint sugárzásnak, miközben nem akadályozzák az asztronauták mozgását.

A ruha sisakjában egy kamerarendszer is helyet kapott, amellyel a küldetést a Földről irányítók képesek lesznek az űrhajós nézőpontjából követni az eseményeket.

A CNN kiemelte, hogy az űrruha bemutatása nemzetközi szinten is kapott visszhangot a közösségi médiában. A szintén a Holdra készülő SpaceX-et vezető Elon Musk is megosztotta X-en az új kínai űrszkafandert, a poszt szövegében pedig

élesen bírálta a légiközlekedésért is felelős amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) működését.

Szerinte az FAA végeláthatatlan papírmunkával nehezíti az amerikai űrprogram fejlődését, rámutatva ezzel, hogy Kína az Egyesült Államoknál gyorsabban fejlődik ezen a területen.

Meanwhile, back in America, the is smothering the national space program in kafkaesque paperwork! @FAANews