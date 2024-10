Szabotőrök bénították meg a szupermodern F-35-ösök gyártóüzemét – Állítólag elég nagy a baj

A szabotázsakció Liverpool mellett történt, a Teledyne Technologies üzemét vették célba a Palestine Action nevű civil szervezet aktivistái. A szervezet tagjai felmásztak a gyártóüzem tetejére, felszedték a tetőt és vörös festékkel locsolták be az üzemcsarnokot és az ott található alkatrészeket.

A Teledyne elvileg a kifejezetten Izrael számára készülő F-35I vadászbombázókhoz gyárt alkatrészeket az üzemben.

BREAKING: Palestine Action are on the roof of Teledyne's weapons factory, disrupting the producers of crucial components for Israel's F-35 fighter jets. This one is for Palestine and Lebanon. Resistance until victory! pic.twitter.com/0YKZe2VWk0