Orosz elitkatonák harcolnak az izraeli haderő ellen? Gyorsan kiderült az igazság

Péntek délelőtt osztotta meg több X-fiók is az alábbi felvételt, amelyen orosz katonák láthatóak, Hezbollah-harcosok társaságában. Az orosz különleges erők kötelékébe tartozó katonák a karjukon Hezbollah-felvarrót viselnek, viszont a videón látható, hogy az egyikük hátán cirill betűs „Роджер”, azaz „Rodzser” hívójel szerepel:

The Hezbollah fighter looks too much like a russian special forces soldier deployed to Lebanon.This similarity raises many questions about possible coordination and cooperation between the Russian military and radical groups in the Middle East. The exchange of experience, pic.twitter.com/0pS6jZ7QXj