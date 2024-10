Alakul a NASA fejlesztése: hamarosan új űrállomás áll majd üzembe

A NASA közleménye szerint a Gateway holdi űrállomás lakóhelyként és logisztikai egységként szolgáló HALO (Habitation and Logistics Outpost) modulja sikeresen teljesítette a statikus terhelési teszteket. Ezek a vizsgálatok hivatottak biztosítani, hogy a szerkezet ellenálljon az űrben várható szélsőséges körülményeknek.

Humanity's first lunar space station is taking shape, with assembly and testing of its core elements, PPE and HALO, well underway. Each milestone brings Gateway closer to supporting unprecedented deep space science and discovery in lunar orbit. https://t.co/ToQbIZ7ds6