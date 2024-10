Mindent egy lapra tesz fel Kína: lassan lopakodva érnék el a nagy célt, amivel alaposan felborítanának mindent

Budapest Economic Forum 2024 A magyar gazdaság kilátásait is befolyásoló geopolitikai környezet kérdései, aktualitásai is terítéken lesznek október 17-i Budapest Economic Forum című konferenciánkon. Most érdemes regisztrálni!

Sokasodó feszültséggócok

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) egyik legfontosabb taktikai lépése lett az elmúlt években a nyomásgyakorlás maximalizálása, különösen a Tajvan környéki vizeken, valamint a Dél-kínai-tengeren. Ennek része például, hogy a „kvázi független” szigetet megközelítik Kína hadihajói és katonai repülőgépei, amelyek veszélyesen közel kerülnek a sziget védelmi erőihez, próbára téve azok türelmét és reagálási képességeit. A jelenség újnak számít, 1954 és 2020 között mindössze négy gép lépte a Tajvani-szoros középvonalát. Mára ez a mindennapos rutin része lett, ráadásul gyakran egyetlen nap alatt több ilyen illetéktelen megközelítést tapasztalnak a tajvani védelmi szolgálatok, mint korábban hat és fél évtizeden keresztül összesen. Vannak kiemelkedő aggodalomra okot adó lépések is, ilyen például a kínai Joint Sword hadgyakorlat. Ezzel jelzi Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy országa készen áll egy esetleges katonai beavatkozásra. Az erődemonstrációk sorában kiemelkedik a 2024 májusában, a tajvani elnök beiktatása után tartott manőver, ekkor a regisztrált 62 repülőgépből 47 lépte át a középvonalat, ez máig a legsúlyosabb provokációnak tekinthető a térségben. A trend egyértelműen azt jelzi, hogy

Peking hajlandó a szükséges pontig növelni a nyomást, amennyiben nem kap valamilyen ellentmondást nem tűrő válaszreakciót, amely a stratégiája átalakítására ösztönzi.

A nyugati szemszögből agresszív taktikát a kínai kommunikációs gépezet kidolgozott tematikával támasztja alá. A Kínai Kommunista Párt (KKP) egyre gyakrabban és a korábbiaknál jóval hangosabban követeli magának a sziget területét, mivel szerintük Tajvan csatlakozása az anyaországhoz „nemzeti érdek”. Ehhez kapcsolódnak a provokatív megközelítések, amellyel szeretnék elérni azt, hogy a tajvani védelmi szolgálatokat lépésre bírják, ezzel pedig fegyveres összecsapást kényszerítsenek ki. Ilyen helyzetben Peking nyilvánvalóan arra hivatkozna, hogy mivel az általa csak szeparatistának tekintett erők indítottak támadást, ezért a szárazföldi Kína szempontjából ez egyértelműen egy önvédelmi lépés, amely ráadásul azt is alátámasztja a keleti nagyhatalom számára, hogy a partjainál található tengerek felett „pusztán önvédelmi okokból” fennhatóságot kell gyakorolnia.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries pic.twitter.com/bmtriz2Yqe — Global (Times) August 28, 2023

Ez lényegében azt jelentené, hogy bekebeleznék a Dél-kínai-tenger térségét, kifejezetten a nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva, kiegészítve ezzel az eddig is erőteljesen hangoztatott történelmi-kulturális érveket.

Peking alaposan előkészített egy kiterjedt fegyveres konfliktust, ezt pedig mutatja, hogy évtizedes távlatban növelte meg a katonai tevékenységét a Dél-kínai-tengeren, ahol támaszpontok sora épült fel, miközben a „szürkezónás” aktivitás is megemelkedett. A tanulmány szerint ezt szintén megfélemlítő lépésnek szánja Kína, jelezve, hogy a saját érdekei védelmében nemcsak hajlandó, hanem képes is akcióba lendülni. A térségben több ország is fennhatóságot követel bizonyos területek felett, ezért összefeszülnek a befolyását egyre inkább kiterjesztő hatalommal. A közelmúltban a Second Thomas-zátonynál történt események azt mutatják, hogy

Peking akár a konkrét incidensekig, korlátozott összecsapásokig is hajlandó elmenni a saját szempontjainak védelmében.

A térségi feszültség fokozásához hozzájárul Peking nemzetközi színtéren mutatott politikája is. A keleti nagyhatalom növelte a védelmi-biztonsági összeköttetését Oroszországgal, megszaporodtak a közös járőrözések, ezek területi dimenziói kiterjedtek, immár a Jeges-tengeren is jelen van Kína, miközben Moszkva – a világ legnagyobb nukleáris hatalmaként – a partvonalra szorult a „nyugati blokk” számára. A két ország együttműködése már több évre nyúlik vissza, ám a 2022-es ukrajnai háború kirobbanását követően gyorsult fel, azóta egyre több katonai és hadiipari dimenziót kap. A közös hadgyakorlatok és a járőrözések más távol-keleti hatalmakra – így például Japánra – is veszélyt jelentenek, Tokióval szintén van területi jellegű nézeteltérése Kínának. A lépés egyben azt a célt is szolgálta Hszi Csin-ping számára, hogy az Egyesült Államok kénytelen azt is figyelembe venni, hogy több, nukleáris fegyvereket felsorakoztatni képes országgal nézhet szembe egy esetleges konfliktus esetén. Ez a forgatókönyv azért némileg kétséges, főleg Moszkva ukrajnai háborúja miatt, ám nem teljesen kizárható, hogy az egyre szorosabbá váló kapcsolat hatására valamilyen módon Kína segítségére sietnének. Ilyen kilátásokkal egyelőre nem kell számolni, addig viszont megfelelően képes betölteni a nyomásgyakorlási szerepkört.

A tanulmány szerint a felsorolt lépések egy kiterjedt „szürkezónás” szemléletet mutatnak Kínától. Ezt a kifejezést Abe Sinzó, egykori japán miniszterelnök terjesztette el annak leírásaként, hogy Peking halászhajókat használ a saját érdekei érvényesítéséhez.

A taktika lényege, hogy Kína elsősorban olyan elemeket vet be, amelyek nem tartoznak a katonai infrastruktúrához.

Ezekkel képesek agresszív lépéseket tenni úgy, hogy elkerüljék a szembenálló fél katonai mechanizmusainak beindulását. A taktika eddig beválni látszik, hiszen elkerülték a határozott válaszlépéseket.

A helyzet képe azonban az elmúlt években változni látszik, mivel Kína Tajvan körül és a Dél-kínai-tengeren egyre inkább a hagyományos konfrontáció felé fordul, egyben pedig azt is jelzik, hogy hajlandóak minden eddiginél távolabbi térségekig kiterjeszteni a tevékenységüket. Ebből a szempontból különösen érdekes, hogy KKP vezetői végül miképpen fogják értékelni a Second Thomas-zátonynál zajló incidenseket, ahol érdemi ellenállásba futottak a parti őrség hajói. Amennyiben sikeresnek ítélik a térségi beavatkozást, az egyben azt is jelentheti, hogy Peking a még agresszívabb politika mellett határozza el magát és további kockázatokat vállalhatnak a saját akaratuk érvényesítése érdekében.

Az, hogy a Dél-kínai-tenger egyre inkább válik a hagyományos katonai nyomásgyakorlás terepévé, az egyszerre két dolgot is jelenthet:

Peking világossá tette, hogy harcra készül a területen, nem riad vissza a fegyveres összecsapásoktól sem.

nem riad vissza a fegyveres összecsapásoktól sem. A szürkezónás hadműveletek ezzel nem szűntek meg, hanem egy újabb szinttel kijjebb tolta azokat, amely a kínai hatalomnövelés újabb kulcsterülete lehet.

A stratégia alapján egyre inkább az látható, hogy Kína erősítette a befolyását a csendes-óceáni szigetvilágban, ezzel pedig kijelölhette az új terjeszkedési területet. A korábbi példák azt mutatják, hogy a civil megjelenést követően később az egyre inkább katonaivá váló infrastruktúra is részt vesz a KKP hatalmi játékában.

My very rough EEZ map of Wang Yi's Pacific Islands (PI) tour. The only fully independent PIs he's skipping are ones that recognize Taiwan or have Compacts with US. Even without them, pieces are in place to try to build a 'first island chain' to hem in/interdict Australia & NZ. pic.twitter.com/DQFbRlodDs — Cleo (Paskal) May 25, 2022

A kínai szürkezónás hadviselés

Peking először a 2000-es évek végén kezdte el szondázni a Kelet-kínai-tenger környékét, itt bukkantak fel elsőként a civil járművek, amelyek kétes tevékenységet folytattak. Felmerült a gyanú, hogy inkább megfigyelési munkálatokat végeznek, valamint próbálják kipuhatolni a térségi országok tűréshatárát. A stratégia 2010-ben érte el a csúcspontját, amikor Japán hatóságai letartóztatták egy kínai halászhajó legénységét. Az eset súlyos diplomáciai összefeszüléshez vezetett, amely globális hatást okozott. Tokió azzal reagált a növekvő kínai jelenlétre, hogy fokozta a saját fellépését a területen. Kína a térségben az ismert receptet mutatta be: repülőgépek és hajók sértették meg szomszédjának tengeri felségterületét vagy légterét. A konfrontációnak végül az vetett véget 2014-ben, hogy az

Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy a Japánnak adott biztonsági garanciák a vitatott Szenkaku-szigetekre is kiterjednek.

A másik fejlemény a japán légvédelmi azonosító zóna (ADIZ) létrehozása volt, amely máig feszültség forrását jelenti.

Washington megjelenése viszont arra késztette Pekinget, hogy inkább új terület, a Dél-kínai-tenger felé forduljon. Ez logikusabbnak is tűnhet, mivel egy nyersanyagokban gazdag, dinamikusan fejlődő régióról van szó, ráadásul kulcsa lehet a Tajvan ellen indított hadműveletnek. Az is hozzájárult a stratégiai irány elfordításához, hogy Washington sokáig néma maradt a növekvő kínai befolyással szemben, ezen felül a megfelelő katonai jelenlét is hiányzott a hatékony fellépéshez. 2020-ban a viták majdnem incidensig vezettek, akkor egy panamai zászló alatt közlekedő fúróhajó hajtott végre műveletet Malajzia kérésére a Dél-kínai-tenger déli részén, ám a kínai parti őrségi hajók folyamatosan zaklatták a járművet, míg végül a West Capella névre hallgató jármű segítségére maga az amerikai haditengerészet sietett. Az Egyesült Államok egy évvel később, 2021 januárjában hozta nyilvánosságra a terveket egy „szabad és nyitott indo-csendes-óceáni térséghez”.

Amphibious assault ship USS America sailing at high speed in the South China Sea today, heading to West Capella drillship, about 100 nautical miles south of the warship. West Capella is at the center of an ongoing standoff between China and Malaysia. pic.twitter.com/qij38Tgwd1 — Duan (Dang) April 19, 2020

A két felsorolt eset azt bizonyította, hogy Peking az amerikai erődemonstráció hatására meghátrál, mivel mind a Szenkaku-szigeteknél, mind pedig West Capella incidensnél végül inkább a visszavonulás mellett döntöttek. Az vélhetően

a kínai stratégák malmára hajtja a vizet, hogy egyelőre a Second Thomas-zátonynál nem látszódik az amerikai beavatkozási szándék, ezért Peking feljogosítva érezheti magát az erőszakos hatalomkiterjesztés folytatásához.

Az új fejleménynek számító csendes-óceáni terjeszkedés azt jelzi, hogy az amerikai ellenstratégia egyelőre nem hozta meg a kellő hatást, azért a PLA kiterjeszti a „szürkezónás” határokat.

Kína tehát a „lassú forralás” politikáját folytatva növeli a befolyását szerte a világon. Eleinte ártalmatlannak tűnő, kis lépéseket hajt végre, majd ezeket folyamatosan növeli, többségében egyáltalán nem katonai jellegű eszközöket használva. A fokozatos nyomásgyakorlás azt eredményezi, hogy sosem lépik át a „vörös vonalat”, mivel minden alkalommal csak apró lépéseket tesznek. Cleo Paskal regionális szakértő ezt entrópikus hadviselésnek nevezi:

a lényeg, hogy megosztottságot keltsenek, amivel megbénítsák a célországok válaszadási vagy védekezési képességét, és magában foglalja a harc nélküli győzelem koncepcióját.

Ilyesmit alkalmaznak a Salamon-szigeteken is, ahol rendőri támogatást nyújtanak, ám ez könnyen magába foglalhatja a katonai közbelépést is az országban. Peking ugyanezen a taktika mentén erősíti a jelenlétét a további kis, csendes-óceáni országokban is. Peking közben a nemzetközi védelmi-biztonsági partneri kapcsolatokkal a globális súlyát is megerősíti, bár ezek egyelőre még gyerekcipőben járnak. A tanulmány szerint a lépések mindegyike egyetlen nagy cél érdekében történik: Kína a lehető legjobb helyzetben legyen, ha háború törne ki Tajvan elfoglalásáért. A minél kijjebb terjesztett szürkezónás terület egyben az Egyesült Államok kiszorítását célozza, mivel egy közvetlen katonai összeköttetés esetén Washingtonnak így egy jóval hosszabb logisztikai láncot kellene fenntartania, valamint a Csendes-óceán térségében sem lenne egyértelmű az amerikai befolyás. A lépések egyben azt is mutatják, hogy

a keleti nagyhatalom hajlandó több kockázatot vállalni a céljai elérése érdekében, ehhez pedig összehangolt regionális szemléletmódot követ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio