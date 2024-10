Az éj leple alatt csapott le Ukrajna, teljesen letarolta az orosz bázist

A mintegy három és fél négyzetkilométeren elterülő lőszerraktárat szerda éjszaka támadták ukrán drónok. Előzetes, meg nem erősített információk szerint

Oroszország egyébként az Észak-Koreától kapott tüzérségi lőszereket és rakétákat tárolta a karacsevi depóban.

Az orosz védelmi minisztérium – szokásához híven – közölte, hogy 24 drónt semmisített meg a támadás során, a felvételekből, és az azon hallatszó másodlagos detonációkból azonban nagyon úgy tűnik, a raktárat súlyos találat érte.

Ukrainian drones attacked an ammunition depot in Karachev, Bryansk region, Russia. The 67th GRAU arsenal (~3.5 km²) storing ammo, including from North Korea, was hit. Detonations have begun, and despite claims of 12 drones being shot down, the situation seems out of control. pic.twitter.com/QMV0ZYredi