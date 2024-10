Nem állnak le az ukránok: lassan már rá se lehet ismerni erre a Leopard harckocsira

Sem orosz, sem ukrán oldalon nincs értelme meglepődni azon, hogy bármelyik fél extra páncélzatot szerel a harckocsikra. A Kontakt-1 robbanó-reaktív páncélzat, a tornyokra szerelt „tyúkketrecek” mindkét oldal páncélosainak szerves részét képezik, függetlenül attól hogy azok mennyire számítanak „modernnek”.

Az ERA-k inkább a páncéltörő rakéták, a tyúkketrec pedig a drónokkal szemben nyújt extra védelmet.

Amire egyébként nagy szüksége is van az alapvetően elavult Leopard 1-eseknek, ugyanis az 1960-as években kifejlesztett páncélosokkal szembeni egyik legnagyobb kritika a gyenge páncélvédettségük, lényegében egy rakétagránátvetővel is át lehet lőni a páncélzatot.

Ezt próbálta orvosolni az ukrán sufnituning, korábban nem látott mennyiségű Kontakt-1-es felszerelésével:

Leopard-1A5 in Ukrainian service, sporting just a bit of add-on Kontakt-1 ERA. pic.twitter.com/9CeHvpEjtX