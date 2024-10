Harapófogóba került a felemelkedő nagyhatalom: ebből nehéz lesz kimászni

Egy kézenfekvő kapocs

India történelmi szempontból az egyik legfontosabb hatalom a Közel-Kelet közvetlen közelében. A két térséget összeköti az Indiai-óceán, amelyen keresztül már az első ismert civilizációk között megindult a kereskedelem, akkor Mezopotámia aktív kapcsolatot tartott fenn az Indus-völgyében élőkkel. A gyakorlat aztán évezredeken keresztül fennmaradt, szoros interakciók jellemezték a két térség viszonyát. Az állandó érintkezés a kereskedelmen túl a kultúra, a nyelv és a technológia cseréjét is elősegítette. Hozzájárult a kölcsönösen baráti hozzáálláshoz, hogy a közelmúltban mindkét régió brit befolyás alatt állt, az azonos traumákban pedig partnerre találtak egymásban. Bár minden logikus érv az lett volna, hogy India és a Közel-Kelet szoros együttműködéseket alakítson ki egymással, ez a közelmúltig elmaradt. Ebben a politikai mulasztás mellett az is szerepet játszott, hogy India egyszerűen nem volt olyan helyzetben, hogy érvényesítse a lehetőségeit.

A Közel-Kelet bonyolult és összetett geopolitikai realitása miatt a dél-ázsiai hatalom sokáig inkább a szolid távolságtartás politikáját képviselte, mivel a korábbi kormányok nem akartak elköteleződni egyik oldal mellé sem.

Ennek a külpolitikai megközelítésnek viszont véget vetett Narendra Modi 2014-ben, mivel ettől kezdve látványosan megváltozott Újdelhi hozzáállása. A miniszterelnök már az első választási győzelmét követően aktív politizálásba kezdett a Közel-Keleten. 2015-ben az Egyesült Arab Emírségekbe, 2016-ban Szaúd-Arábiába és Iránba, 2017-ben Izraelbe majd 2018-ban a ciszjordániai Ramálláhba látogatott, ezzel pedig egyértelműen jelezte, hogy India számára magasabb polcra került a térség.

Újdelhi fokozott figyelmét jelzi, hogy több multilaterális kezdeményezés is indult az utóbbi években, ezek közül kiemelendő az I2U2 és az IMEC.

Az I2U2 csoportosulás 2021-ben jött létre négy ország részvételével: tagja az Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek, India és Izrael. A felek megállapodtak abban, hogy néhány kulcsterületen, így a vízellátás, energiatermelés közlekedés, űrkutatás, egészségügy és élelmiszerbiztonság tekintetében együttműködnek, közös projekteket is indítanak. Az indulás pillanatában sokan az „új QUAD-nak” is nevezték, ám az I2U2 esetében sokkal kisebb figyelmet kap a védelem és biztonság területe.

Az IMEC (India – Middle East – Europe – Corridor) elképzelés is, amely a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik kisebb méretű riválisának tekinthető, 2023-ban beszéltek róla először nyilvánosan. Az elvek nagyjából hasonlóak: a Közel-Keletről energiahordozók érkeznek Indiába, ahonnan pedig nagy mennyiségű olcsó termék árasztja el az iszlám világot és azon túl pedig Európát. Az elképzelés egyik sarokpontja éppen ez, hiába emelkedik gyorsan az indiai gazdaság, egyelőre még nem tud olyan mennyiségű és minőségű cikkeket felmutatni, amelyekkel versenyre tudna kelni Kínával. Azonban fontos kiemelni, hogy a világ legnépesebb országa intenzív növekedési pályán áll, valamint az elképzelt infrastrukturális hálózat kiépítése is hosszú évekig is eltarthat, ezért a jövőben az IMEC beválthatja a hozzá fűzött reményeket.

A Közel-Kelet, azon belül kiváltképp a gazdag olajmonarchiák jelentős felszívói az olcsó indiai munkaerőnek. A dél-ázsiai országból milliós nagyságrendben dolgoznak indiaiak az Arab-félszigeten. Bár a térségi országok adatmegosztási sajátosságai miatt nincsenek pontos információk arról, hogy mekkora számban és milyen állampolgárok élnek az egyes országokban, becslésekre lehet hagyatkozni, bár ezek között is jelentős eltérések vannak:

Körülbelül 150-350 ezer fő tartózkodik Bahreinben, ahol a lakosság 20-25 százaléka indiai. Az apró szigetországban a helyi állampolgárok után a második legnagyobb kisebbséget teszik ki.

Az Egyesült Arab Emírségekben az ENSZ jelentése szerint körülbelül 3,47 millió indiai él, ezzel ők az ország legnagyobb etnikai csoportja. A helyi állampolgárok aránya mindössze 10 százalék körül mozog, míg a szezonálisan változó indiai vendégmunkások aránya ezzel szemben 35-40 százalékos.

20 százalékos lakosságaránnyal és 30 százalékos munkaerőpiaci súllyal bír a Kuvaitban élő hétszázezer és egymillió közötti főt kitevő indiai diaszpóra. Ezzel nem sokkal maradnak el a körülbelül másfél milliós helyi arab közösségtől.

650-700 ezer körüli a katari indiaiak száma, ez a teljes lakosság közel egynegyede. Mivel nagyjából 350 ezer körül lehet a katari állampolgárok száma, ezért a dél-ázsiaiak teszik ki a népesség legnagyobb kisebbségét, kétszer akkora arányban, mint a helyiek.

Omán szintén jelentős célpontja az indiai munkavállalóknak, itt körülbelül 800-950 ezren élnek, ez a teljes népesség 15-18 százaléka.

A második (első?) legnagyobb indiai közösség a Közel-Keleten Szaúd-Arábiában alakult ki, ahol körülbelül 2,6 – 4,1 millióan élnek, a teljes lakosság körülbelül 8-12 százalékát teszik ki.

Kisebb számban más közel-keleti országokban is élnek indiaiak, így Izraelben, Irakban, Jordániában, valamint Iránban is.

Összességében majdnem 9 milliós a közel-keleti indiai diaszpóra teljes létszáma. Ez a tény már önmagában hangsúlyos szereplővé teszi Újdelhit a térségben, mivel az indiai munkaerőre szoruló gazdag olajmonarchiákra erőteljes nyomást lehet gyakorolni a vendégmunkásokon keresztül. Helyben ugyanis nincs elegendő munkaerő a gazdaság megfelelő működtetéséhez, ezért kell külföldiekre támaszkodni.

Az indiai dilemma

Narendra Modi sorozatban a harmadik választási győzelmét könyvelhette el Indiában, ám a miniszterelnök helyzete most jóval kényelmetlenebb, int korábban volt. A kormánypárt koalícióra szorul a többsége megtartásához, így felértékelődött a külpolitikai koherencia fenntartása, bár a belpolitikai fókusz megmaradt az országban.

A miniszterelnök nem változtatott a diplomáciai kapcsolatokban korábban gyakorolt szabadságán, fenntartotta az eddigi, következetes politikáját a térség hatalmaival.

Indiában a belpolitika valamelyest rányomja a bélyegét a külpolitikai lépésekre is, mivel az ellenzéki (és a 2024-es választásokon nagyot erősödő) Kongresszus Párt elhivatott támogatója a palesztin ügynek. Politikusai több alkalommal bírálták Izrael katonai akcióját a Gázai övezetben. Ez a retorika valamelyest megadhatja az alaphangot Modi következő ciklusához, mivel a kormánynak úgy kell egy kényes egyensúlyi helyzetben lavíroznia a konfliktusokkal terhelt Közel-Kelet politikáját, hogy nem ad túl nagy teret az ellenzéki hangoknak. Közben azt is figyelembe kell vennie a miniszterelnöknek, hogy tartania kell az eddigi kommunikációs panelekhez magát, és továbbra is olyan színben feltüntetni a világ legnépesebb országát, mint a jövő új globális nagykutyáját. Ebben kulcsszerepe lehet a közeli, nyersanyagokban gazdag Közel-Keletne is.

Narendra Modi a harmadik ciklusa elején rögtön több lépéssel mutatta meg a világnak, hogy folytatja a korábbi politikáját.

Ennek első jele volt, hogy részt vett a júniusi G7-csúcstalálkozón, ahol a fórum többi tagjával együtt megerősítették az elköteleződésüket az IMEC megvalósítása iránt.

Az indiai külügyminiszter, Subrahmanyam Jaishankar két héttel a kinevezését követően máris az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott. A megbeszélések során érintették az izraeli-palesztin konfliktust is, ám a legnagyobb figyelmet a két hatalom közötti kapcsolatok erősítése kapta. Ebben Újdelhi hasonló politikát követ, mint Kína: Pekinghez hasonlóan az indiai vezetés is előbb átfogó stratégiai partnerséget kötött Abu Dzabival 2015-ben, majd a 2022-ben aláírták az átfogó gazdasági partnerségi megállapodást is. Ezekben kiemelkedő figyelmet kaptak az energetikai összeköttetések.

A külügyi tárcavezető még 2024 június végén Katarba is ellátogatott, mivel a kis olajmonarchiához szintén erős gazdasági érdekek kapcsolják Indiát. Doha az elmúlt évtizedekben megpróbált azzal felkerülni a globális befolyási térképre, hogy igyekezett a konfliktusos helyzetekben közvetíteni. A stratégia abból a szempontból sikeres volt, hogy a térségi viták esetében mindenképp felvetődik Katar neve, mint békéltető, de már az ukrajnai háborúval kapcsolatban is volt próbálkozás egy energetikai megállapodásra. Ami viszont Doha számára előnyös lehet, hogy a kiterjedt kapcsolatának köszönhetően még a nagyhatalmak számára is létfontosságú a stabil viszony fenntartása Katarral, mivel rajtuk keresztül eljuthatnak a korábban elérhetetlennek hitt konfliktuszónákba.

India fenntartja a jó viszonyát Izraellel: bár a konfliktusban a viszony átmenetileg megbicsaklott, ez inkább az indiai politika praktikus megközelítésének köszönhető. Mivel Jeruzsálem tevékenysége megosztotta az indiai társadalmat, ezért Újdelhi némileg lejjebb csavarta az összeköttetéseit Jeruzsálemmel. Az egyik legfontosabb területnek a hadiipari termékek kereskedelme számít, ám ez most átmenetileg csúsznak a szállítások.

Narendra Modi politikájának sokoldalúságát bizonyítja, hogy Izrael ádáz ellenségével, Iránnal is szívélyes viszonyt tartanak fenn. Maszúd Peszeskján elnök beiktatásán Nitin Gadkari indiai autópálya- és közúti közlekedési miniszter is jelen volt. Újdelhi megállapodott Teheránnal, hogy befektet az ország infrastruktúrájába, valamint ehhez hitelkeretet is biztosít az ország számára. A perzsa hatalom elsősorban a földrajzi elhelyezkedése miatt kiemelten fontos a dél-ázsiai hatalom számára, mivel az országon egy másik fontos közlekedési folyosó, az Észak-Déli Korridor. Ezen keresztül India a Kaukázuson keresztül eljuthat Oroszországba is. Az iráni viszony melegen tartásával több, hosszabb távú elképzelése is van Indiának: egyrészt reménykednek abban, hogy a nyugati szankciókat valamikor feloldják Irán ellen, és akkor rátehetik a kezüket a hatalmas iráni nyersanyag-lelőhelyekre, valamint az északi útvonalon Moszkván túl Európába is eljutnának, ehhez viszont az ukrajnai háború lezárására lenne szükség.

A lépéseken keresztül Modi megerősítette a jelenlétét a Közel-Keleten, viszont a 2023 óta tartó, és egyre inkább az eszkaláció irányába mutató konfliktus Jeruzsálem és Teherán között kényszerhelyzetbe is hozza. Újdelhi eddig a gyakorlatilag minden hatalommal fenntartotta a kapcsolatot, amelyből kölcsönös haszon származhatott. Az sem jelentett korábban akadályt, ha éppen az olyan, egymással szemben álló felekkel egyszerre épített ki stabil együttműködéseke, mint Izrael és Irán. A helyzet a 2023-as palesztin-izraeli vita újabb felvonásával viszont alapvetően megváltozott. Újdelhinek vissza kellett vennie a korábbi látványos kapcsolatépítéséből, mivel ezzel kockáztatta volna más partnereit. A kiújuló háború, majd az iszlamista csoportok és Izrael között eszkalálódó összecsapások India helyi érdekeit is veszélybe sodorták:

megállt az IMEC projekt, az Észak-Dél folyosó is kilátástalan helyzetbe került. Az újdelhi politikai vezetés viszont abban bízik, hogy a megtorpanás csak átmeneti, ezért ki kell várni a háború végét, amikor majd újult erővel indulnak újra a beruházási projektek.

Izrael konfliktusa közben újfent felhívta a figyelmet a világ legnépesebb országának védelmi sebezhetőségére. A harcok kezdete óta ugyanis India nem jut hozzá a zsidó állam modern haditechnológiai rendeléseihez, a szállítmányok csúsznak. A Kínával fokozótó feszültség közepette ezek súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat rejtenek. Modi igyekszik úgy lavírozni, hogy ne okozzon túl mély sebeket egyik oldalon se: eleinte inkább Jeruzsálem mellett foglalt állást, elítélte a Hamász tavaly októberi támadását, miközben Izrael megrovásától eltekintettek. India ENSZ-nagykövete viszont kijelentette, hogy országa továbbra is elkötelezett a békés, diplomáciai megoldás mellett, valamint a kétállami megoldás szükségességét hangsúlyozzák.

A stratégia inkább azt feltételezi, hogy a nagyhatalom inkább kimaradna a regionális konfliktusokból, de úgy, hogy közben nem veszti el a létfontosságú kapcsolatait.

Azt a következtetést lehet levonni ebből, hogy Újdelhi a saját érdekében fenntartja a taktikai többértelműséget, ezzel pedig nem osztja meg végzetesen a Közel-Keletet a saját szerepét illetően. Erre szüksége is van Modinak, mivel számos olyan létfontosságú termék érkezik onnan az indiai gazdaságba, ami nélkül a nagyhatalmi ambícióknak is búcsút inthetne az ország.

Címlapkép forrása: Panky2sharma via Wikimedia Commons