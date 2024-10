Gyújtószerkezet a szavazóurnában: FBI is nyomoz a választások elleni támadás után

Portland központi körzetében egy utcai urnában helyezték el a gyújtószerkezetet, amelyet a rendőrség robbanóanyag-eltávolító egysége távolított el. A tűzet egy közeli biztonsági őr oltotta el még a rendőrök kiérkezése előtt. Vancouverben a Fisher's Landing Transit Depot közelében találták meg a másik, füstölgő urnát, ahol egy gyanús szerkezetet is azonosítottak.

Az FBI bekapcsolódott a nyomozásba, és a helyi hatóságok megerősítették a járőrözést az urnák körül a szavazás biztonságának fokozása érdekében.

A Clark megyei auditor, Greg Kimsey, aki a helyi választások lebonyolításáért felel, arra kérte a szavazókat, hogy ellenőrizzék szavazatuk érvényességét, ha az urna 11 órai lezárása után helyezték be azt.

Ballot drop boxes with completed votes have just been set on fire in Vancouver, WA and Portland, OR. Expect more wild stuff this week. Stay vigilant. pic.twitter.com/qTXHPXZc2h