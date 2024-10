Hatalmas geopolitikai összecsapás középpontjába került a kaukázusi ország a botrányokkal övezett választás után – Mégis mi történik Grúziában?

A Grúziában szombaton tartott parlamenti választásokon a hivatalos eredmények szerint csaknem 54 százalékkal első lett a 2012-ben alapított és még abban az évben a választásokat megnyerő Grúz Álom párt, amely így már 12 éve van folyamatosan hatalomban a kaukázusi volt szovjet tagköztársaságban.

A kormánypárttal szemben az ellenzék négy nagyobb formációra – pártra vagy választási szövetségre – szakadva vágott neki a választásoknak. A kampány során a közvélemény-kutatások – különböző mértékben – végig a Grúz Álom előnyét mutatták, a választás szombati napján viszont az exit pollok széttartó eredményt hoztak: az egyik szerint a Grúz Álom szavazataránya alig haladta meg a 40 százalékot, így az ellenzék összességében több szavazatot kapott, egy másik szerint azonban a kormánypárt bőven 50 százalék felett végzett. A hivatalos eredmények aztán az utóbbi exit pollt látszottak igazolni.

Már a voksolás napján érkeztek olyan hírek és felvételek, melyek szerint választási csalások történtek. Választási megfigyelők és civil szervezetek verekedésekről, tömegével az urnákba töltött szavazólapokról, szavazatvásárlásról, buszoztatásokról számoltak be. Ellenzéki politikusok szerint szervezett bűnözői csoportok agresszív fellépéssel és megfélemlítéssel akarták befolyásolni a szavazást.

Az ellenzéki pártok a hivatalos eredmények ismeretében elcsalt választásról beszéltek, és bejelentették, nem fogadják el annak kimenetelét, hétfőn pedig közösen arról határoztak, hogy parlamenti mandátumukat sem veszik fel.

A Grúz Álommal nem szimpatizáló államfő, Szalome Zurabisvili „orosz különleges műveletről” beszélt a választások kapcsán, és utcára szólította az ellenzéki szavazókat. Hétfő este több ezren mentek ki tüntetni a kormánypárt ellen a főváros, Tbiliszi utcáira, beszámolók szerint azonban a demonstrálók kevesebben voltak, mint májusban, amikor a „külföldi ügynökökről” szóló, putyini mintájú törvényt elfogadta a parlament. A korábbi tüntetésekkel szemben a hétfő esti alapvetően békésen zajlott. Az ellenzéki pártok egyelőre nem hívtak össze újabb demonstrációt, a következő napokban döntenek a további akciókról.

As is tradition, the European anthem is being played at the protest in Tbilisi. . #Georgia