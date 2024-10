Olyan láthatatlan háború zajlik a káoszba süllyedt térségben, amely az egész világra hatással lehet

A szíriai polgárháború már évek óta elcsendesült (bár véget még egyáltalán nem ért), de közben egy olyan új konfliktus kezd körvonalazódni Damaszkusz körül, amelyet a világ jelentős része alig értékel. A káoszba süllyedt ország kénytelen volt új lehetőségek után nézni, hogy valamiből biztosítsa a költségvetés bevételeit, így jutottak el a drogkereskedelemig és a captagonig. Az üzlet hatalmas méreteket kezdett ölteni, ez pedig a szomszédos államok egyre rosszabb szemel nézik.

Káosz és katasztrófa? Damaszkusz nagy megoldása: drogbiznisz

Szíria 2011 után egyre súlyosabb polgárháborúba süllyedt, sorra robbantak ki a kormányellenes tüntetések a nagyobb városokban. Az eleinte csak kisebb területekre korlátozódó feszültség gyorsan terjedt, majd az elégedetlenség természete is kezdett megváltozni.

A tüntetések lázadássá aztán polgárháborúvá alakultak, az ország pedig gyakorlatilag több részre szakadt.

Csak a legnagyobb csoportokat kiemelve létrejött a kormányerők ellenőrizte területek, a rengeteg kisebb frakcióra szakadt felkelők, a terrorista Iszlám Állam szír része, valamint a kurdok északkeleti határrészeken alakítottak ki egy tulajdonképpen autonóm országrészt. Ekkoriban a Közel-Kelet korábban virágzó országa szinte úgy nézett ki, mint egy ementáli sajt, nehéz volt átlátni, hogy hol és ki az úr. Szemléltetésképpen egy térkép az országról 2017-ből, a harcok csúcsidőszakából:

Oh, look, a new map showing who currently rules what part of . Click for the interactive version: @deSyracuse — Aron (Lund) March 6, 2017

Ebben a helyzetben Damaszkusz szinte kilátástalan helyzetbe került gazdaságilag:

Elvesztették a legfontosabb bevételeket adó olajkutakat, így a legfontosabb szektor szinte megsemmisült az országban.

így a legfontosabb szektor szinte megsemmisült az országban. Az állandó háború tönkretette az infrastruktúrát, ellehetetlenítette az ipari vállalkozások működését, miközben felemésztette az ország költségvetését.

miközben felemésztette az ország költségvetését. A nemzetközi szankciók miatt a kereskedelem is ellehetetlenült, emiatt még nehezebbé vált az élet.

A szíriai kormány számíthatott valamennyi külföldi segítségre – különösen Oroszországtól és Irántól – de ez egyáltalán nem volt elegendő ahhoz, hogy ne csússzon gyakorlatilag nyomorba az ország. Az egy főre jutó GDP 2010-ben közel 3000 dollár volt, addig 2021-ben mindössze 421 (ez az utolsó elérhető adat). Ezzel gyakorlatilag a világ legszegényebb országainak sorába került. Bár ki kell emelni, hogy a visszaesés nem egyenlően érintette a különböző területeket, az egyértelmű, hogy az ország egésze megszenvedte gazdaságilag a szűnni nem akaró harcokat. Ebben

a szorított helyzetben talált rá Damaszkusz egy alternatív bevételszerzési lehetőségre, azaz a drogkereskedelemre.

Az ipar mára állami szintre emelkedett, több milliárd dolláros üzletágat jelent a térségben, és szinte minden országra hatással van a környéken.

Egy milliárdos iparág kiépülése

A szíriai polgárháború elejétől kezdve bevett szokás volt, hogy a harcokba induló fegyvereseket/milicistákat/terroristákat valamilyen szerrel „tuningolnak”, amely növeli a bátorságukat, csökkenti a félelemérzetet, valamint tovább bírják a katonák szuflával. Az ötlet egyáltalán nem új, már a második világháborúban is közismert tény volt, hogy különböző metamfetamin-alapú készítményekkel látták el a frontvonalra indulókat. A Közel-Keleten sincs ez másként manapság, Szíriában sem csak a kormányoldal élt ezzel a „lehetőséggel”. Világraszóló bizniszt viszont a síita-tengely csinált belőle.

Az elképzelés most is a „régi, jól bevált” receptet vette alapul:

egy olyan olcsó, de hatékony, metamfetamin-alapú készítményt állítanak elő, amely a captagon nevet viseli.

Hatásmechanizmusa nagyjából megegyezik a többi „gyorsítóval”: felpörgeti a pulzust, emeli a testhőt, fokozza az éberséget, csökkenti az étvágyat, és javul a koncentráció. Különbséget jelent viszont, hogy a hatóanyagban található fenetillin teofilintartalma miatt jóval pszichoaktívabb hatást gyakorol, mint a más, ismert készítmények többsége. A beszámolók szerint a hosszantartó hatások gyakorlatilag a megállíthatatlanság érzését adta a használóknak, amely a harcok közben nagy előnyt jelentett. Eredetileg egyébként Németországban fejlesztették ki még az 1960-as években gyógyszerészeti célokból, de a mellékhatások miatt később a világ nagy részén betiltották a használatát. Ez vezetett ahhoz, hogy bűnözői csoportok inkább más, rejtett helyszínt kerestek, így találtak rá a libanoni Bekaa-völgyre. Itt a gyártási tevékenység viszonylag kismértékben folyt tovább, egészen addig, ameddig a szomszédban kialakuló káosz el nem hozta a drogkereskedők nagy pillanatát.

Beyond its domestic impact, degrading Hezbollah's economic institutions will directly affect Assad's finances. Hezbollah is integral to the Captagon drug trade, a vital revenue source for the Syrian regime. For Assad, Captagon (AKA poor man's cocaine) serves as both crucial pic.twitter.com/Xl792lm2f8 — Ibrahim (al-Assil) October 21, 2024

A polgárháborúban a politikai vezetés eleinte a saját felhasználás kielégítésére hozott létre és foglalt le laboratóriumokat, ám hamar felismerték, hogy ennél jóval több lehetőség rejtőzik a szerben, ezért érdemes felpörgetni a termelését és akár az ismert csempészútvonalakon is megjelentetni a szert, a nyugodt, stabil országokban is. Közben más helyeken, így például Libanonban is felpörgött a tabletták gyártása. A síita milicista csoportoknak, vagy

a világ egyik legnagyobb félkatonai szervezeteként ismert Hezbollahnak pedig hosszú tapasztalata volt már a különböző dolgok illegális szállításában, ezt az ismeretet pedig fel lehetett használni a captagon elterjesztésére is.

Létrejött egy szerteágazó hálózat, amely az egész régiót behálózza, így például a gazdag olajmonarchiákba is jut az anyagból. Az egész úgy zajlik, hogy a gyártást követően a hivatalos határátkelők felé szállítják el a „terméket”, majd teherautókba rejtik, vagy nőket és gyerekeket használnak fel, hogy a cipőjükbe vagy a ruhájukba rejtve vigyék át Jordániába. Mivel a két ország közötti határ jelentős része sivatag, ezért a kietlen pusztaságban a csempészek egyszerűen katapulttal átlövik a csomagot a túloldalra, ahol felkutatja az „ellátási lánc következő szeme”. Újabban fejlődnek a technológiával és egyszerű drónokkal szállítják át a captagont. Télen ennél is egyszerűbb, ám veszélyesebb is megoldani a szállítást: a porviharoktól minimálisra csökkenő látótávolságban egyszerűen átsétálnak a határon.

A kereskedelemből befolyó pénzen osztoznak a félkatonai szervezetek, a Hezbollah (ebből a bevételből finanszírozták az Izrael ellen felhalmozott fegyvervásárlások nagy részét is), valamint Damaszkusz is be tudja építeni a költségvetésébe. Basszár el-Aszad egyértelműen arra használja fel tehát a drogbizniszt, hogy ezzel a katasztrofális pénzügyi helyzetet javítsa az országban. A New Lines Institute (NLI) tanulmánya a hatóságok által lefoglalt mennyiségekből számította ki a mennyiséget, amely jelenleg elárasztja a piacot. A 2010-es évek közepén 50 millió alatt maradt a világszerte lefoglalt captagon tabletták mennyisége, 2019-től viszont rohamos növekedésnek indult, mára körülbelül 300 millió darabot vonnak ki a forgalomból. A megszerzett mennyiségnél a lokáció még érdekesebb információkat: megjelent Európában, bár egyelőre még korlátozott maradt, ellenben a gazdag olajmonarchiákban – főként Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben – elképesztő növekedés játszódott le. Ebben az is szerepet játszik, hogy sokszor sokkal nagyobb és szövevényesebb útvonalat választanak a csempészek:

európai kikötőket használnak átrakodónak, hogy ezzel oszlassák el gyanút, de a célt ugyanúgy a Perzsa-öbölben fekvő olajhatalmak jelentik.

Apró megjegyzés, hogy Szíriában a kormányerők is foglalnak le több-kevesebb mennyiséget, bár ez inkább a nemzetközi figyelem elterelésére szolgálhat.

NEW: ~750,000 -made pills were seized this week -- in , & , as the regime's drug trade continues apace.There's no evidence of a slow-down whatsoever, contrary to some regional reporting. #Syria — Charles (Lister) October 15, 2024

A biznisz ráadásul nem is fizet rosszul. Csak becslésekre lehet támaszkodni, de a globális piac értékét körülbelül 5,7 milliárd dollárra becsüli az NLI. Az Observatory of Political and Economic Networks szerint évente 2,4 milliárd dollárnyi hasznot hozott ez Damaszkusznak és a vele szövetséges iszlamista csoportoknak a térségben, ezzel az egyik legnagyobb bevételi forrása lett a kormánynak. A jelenség új szintre emelkedett azzal, hogy más drogok is elkezdtek felbukkanni a szállítmányokban, így egyre inkább efelé fordulnak az elszegényedett szírek. Ennek oka nem véletlen: egyetlen fuvarért akár 10 ezer dollárt is kaphatnak, amely hatalmas összegnek számít az országban.

Egy újabb háború réme

A világszerte egyre jobban terjedő captagon miatt már a Szíriától távoli kormányok is aggodalmukat fejezték ki. Amerikai tisztségviselők attól tartanak, hogy a helyzet addig fajulhat a Közel-Keleten, hogy egy újabb konfliktuszóna jön létre. A Wall Street Journal cikke szerint rendkívül feszült a helyzet a szír-jordán határon, amely az egyik legfontosabb csempészútvonalnak számít.

Ammán a tevékenység megfékezésére már a hadsereget is bevetette, a jelentések szerint a reguláris erők mintegy harmada azon dolgozik, hogy az helyi fegyver- és drogcsempészetet megakadályozzák.

A félelmek nem alaptalanok, mivel az Izrael-Hamász között 2023 októberében kirobban összecsapások óta megnégyszereződött a jordániai hatóságok által lefoglalt drogok mennyisége. Ennél is súlyosabb feszültséget okozott, hogy a lefülelt transzfereket gyakran fegyverek kísérték. Washington attól tart, hogy az illegális szer felpörgő forgalmazása az iszlamista szélsőségesek ellátását célozza. A két ország közötti feszültség már tényleges akcióhoz is vezetett, egy apró faluban csapott le a jordániai légierő. A támadást annyival kommentálta Ammán, hogy a jövőben is határozottan fel fognak lépni a drogcsempészet ellen. Ezzel viszont nem ért véget az eszkalációs veszély, arra figyelmeztetnek, hogy egyre több csempész magánál is tart fegyvert, nemcsak a járműben szállítja azt. Ráadásul a WSJ beszámolója szerint arra vonatkozóan is gyűlnek a bizonyítékok, hogy

a tevékenységet a szíriai rezsim katonái nemhogy megakadályozni próbálják, hanem gyakran a reguláris erők tagjai kísérik a szállítmányokat.

The Jordanian authorities seized about 1.127 million Captagon pills and 7,000 bags of hashish coming from Syria. pic.twitter.com/jjPxBFms88 — Asaad (Sam) May 29, 2021

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókkal igyekszik hozzájárulni a drogok elleni háborúhoz, 2024 októberében három szír személy ellen hoztak intézkedéseket. Erre a 2022 decemberében aláírt Captagon-törvény adott lehetőséget, amely kötelezi Washingtont, hogy az eddigieknél nagyobb erőbedobással lépjen fel a közel-keleti drogcsempészet ellen. A fellépés egyelőre még nem tart ott, hogy Jordániába nyugati katonák érkezzenek, viszont már hadiipari termékeket már átadnak Ammánnak. Többségében megfigyelőszenzorokról, drónokról és más, kommunikációs lehallgató-berendezésekről van szó.

A térség országai más módon is megpróbálják felvenni a küzdelmet a mindent elárasztó drog ellen: Damaszkuszon csökken a diplomáciai nyomás, az arab világ országai újra felvették a diplomáciai kapcsolatot al-Aszad kormányával. Ennek egyik célja az volt, hogy valamiféle alkuk szülessenek a drogbiznisz visszaszorítására Szíriával. Az együttműködés eleinte valóban ért el eredményeket is, mivel a két vezetés közös fellépést ígért, ehhez pedig erre szakosodott biztonsági erők jöttek létre.

Az átmeneti javulást gyors visszaesés követte, így aztán újra hatalmasra nőtt az illegális szerek kereskedelme a régióban.

Az arab világban ráadásul már nem is feltétlenül Damaszkusz tevékenyége jelenti a legnagyobb gondot a drogokkal kapcsolatban, hanem egy sokkal súlyosabb probléma: a helyi fogyasztók. A captagon elterjedtté vált az elittől kezdve a leginkább partvonalra szorult rétegekig, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az is gyakorivá vált, hogy a felhasználók más szerekkel együtt fogyasztják, amely így még addiktívabb hatást ér el. A Szíriából érkező kábítószerek esetében még az is komoly gondokat okoz, hogy mindenféle egyéb hatóanyagokkal készítik el tablettákat, így nem lehet pontosan tudni, hogy az milyen hatást fog majd kiváltani. Bár egyelőre még drogfogyasztási válságról nem lehet beszélni a térségben, a trendek azt mutatják, hogy az illegális szerek gyökeret vertek a társadalomban. Ez tény pedig azzal fenyegeti a döntéshozókat, hogy hiába tudnának kellő nyomást gyakorolni al-Aszadra, a kereslet újra kínálatot generálna, csak maximum valamilyen teljesen új forrásból.

A címlapképen a Jordán Határőrség katonái láthatóak gyakorlatozás közben. Címlapkép forrása: Maj. David Zuzak via Wikimedia Commons