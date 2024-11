Íme az ábra: ebből sejteni lehetett előre, hogy Trump sima győzelmet arat a választáson

Kiélezett versenyt mutattak a felmérések még a választás előtti utolsó napon is, holott végül sima republikánus győzelem született az amerikai elnökválasztáson. Az előző két választás kudarca után reflexből lehetne mutagatni a közvéleménykutatókra, ám mielőtt ezt megtesszük, tudni kell, hogy az elnökválasztási küzdelmek történetében most produkálták az egyik legpontosabb eredményt a felmérések. Ennek ellenére okkal érezheti megvezetve magát a felmérések által az, aki szoros versenyre számított, de ez nem a közvélemény-kutatók hibája, hanem az amerikai választási rendszer sajátossága. Ráadásul az eredmény igazán meglepőnek sem tekinthető, hiszen Trump tendenciózus alulméréséből kiindulva számítani lehetett rá, hogy a felmérésekben látott 50-50 körüli eredmény valójában egyértelmű Trump-előnyt jelenthet.

Donald Trump a mai választáson földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. Az elektorok közül már biztosan megszerezte a győzelemhez szükséges 270-et, de nagy valőszínűséggel a végső eredmények szerint 300 feletti elektora lesz a volt és a leendő elnöknek (minden csatatér-államban vezet, de még nem mindenhol hirdettek győztest).

A felmérések 50-50% körüli eredményeket mutattak még az utolsó napokon is, és bár Trump volt az esélyesebb (a fogadóirodák és a piacok is republikánus győzelmet áraztak), az utolsó pillanatos felmérések azt mutatták, hogy Kamala Harris demokrata jelölt támogatottsága jön fel. Sokan úgy gondolták, ez lesz minden idők egyik legszorosabb elnökválasztási versenye, így a sima Trump-győzelem meglepetésként hathat.

Pedig valójában jelentős esély volt erre a forgatókönyvre.

Eleve a felmérésekben is kisebb Trump-előnyt láttunk a fontos csatatérállamokban, ahol eldőlt az elnökválasztási verseny, tehát ha a közvélemény-kutatások százalékpontra pontosak lettek volna, akkor is Trump győzött volna, Harris csak Michiganben és Wisconsinban nyert volna az utolsó felmérések szerint. Ám mivel a felmérések hibahatára eleve 3-4%-pont, valójában ezek a felmérések teljesen semmitmondóak voltak, gyakorlatilag bármilyen eredmény – és annak az ellenkezője is – kijöhetett volna ebből. Ezért gondolták sokan, hogy a 2024-es elnökválasztás kiélezett és izgalmas lesz.

Csakhogy ahogy a múltkori cikkünkben rávilágítottunk, az 50-50 körüli felmérések jó eséllyel inkább egy tetemes Trump-előnyt jelentettek. A republikánus elnökjelöltet ugyanis tendenciózusan alulmérték a közvélemény-kutatók, 2016-ban és 2020-ban is.

Ha azt feltételeztük, hogy ez a jelenség fennáll, és Trumpot továbbra is alulmérik (akár csak egy picivel is), akkor az már egyértelmű győzelmet jelentett volna számára: egy ilyen szcenárióban Harris még Michigant és Wisconsint sem nyeri meg. Ám ha a Trump támogatottságának mérésével kapcsolatos problémák most is olyan jelentősek lettek volna, mint 2020-ban (akkor Wisconsinban például 8,6%-ponttal tévedtek a felmérések), akkor Trump még a mainál is fölényesebb sikert arat a csatatérállamokban. Múltkori cikkünkhöz készült ez az ábra az októberi felmérések szerint, a 2020-as tévedésekkel számolva így nézett volna ki az eredmény:

A felmérések pontosságával kapcsolatban elmondható, hogy azok 2024-re jelentősen javultak, de Trumpot még most is alulmérték.

Mint az alábbi ábrán látszik, idén már messze nem voltak olyan súlyos tévedések, mint 2020-ban és 2016-ban, az akkori csatatérállamokat tekintve a legnagyobb tévedés is csak 2,2%-pont volt: novemberben ennyivel mértek alacsonyabb támogatottságot Trumpnak a választási eredményhez képest. (Fontos hozzátenni, hogy néhány tagállamban még csak 90% körüli a feldolgozottság, Arizonában 65% körül van, tehát a végeredmény ennél szorosabb lehet – ami egyben azt is jelenti, hogy a felmérések végül még pontosabbnak bizonyulhatnak). Ezek a felmérések historikusan is nagyon pontosak, talán a legpontosabbak lehetnek mind közül.

Ám a történelmi pontosságuk ellenére is félrevezető képet mutattak,

ugyanis kiélezett versenyt vártunk ezek alapján, miközben végül kifejezetten sima lett. Ha számoltunk Trump támogatottságának szokásos alulmérésével, akkor a választás végeredményén nem volt miért meglepődnünk, ám azok, akik csak a felmérésekből indultak ki (elfeledve a 2016-os és 2020-as tanulságokat), csalódottak lehetnek a verseny kiélezettségének hiánya miatt. Elmaradtak az izgalmak.

Két ok miatt állíthatjuk, hogy a felmérések félvezetőek voltak: egyrészt az abszolút értékben mért tévedés csekély volt ugyan, de a tévedés iránya teljesen egységes volt. Egy olyan versenyben, ahol a közvélemény-kutatók 50-50 körüli eredményt mérnek, statisztikailag elfogadhatóak a néhány százalékpontos tévedések, de ennek mindkét irányban meg kéne jelennie: ha az egyik jelölt támogatottságát egyértelműen nem voltak képesek mérni egyik tagállamban sem, az összességében nagyot ront a pontosságon akkor is, ha abszolút értékben kicsi a tévedés. (Magyarán egyik tagállamban Harris, másikban Trump javára kellett volna tévedni egy pontosabb mérés esetén.)

A másik ok, ami miatt félrevezetőnek bizonyultak, az az, hogy a verseny kiélezettségét nem tudták felmérni. Ha a 2%-pont körüli tévedések úgy történnek, hogy az egyik jelölt átlagos 56%-os támogatottsága helyett végül átlagosan 58%-ot szerez, akkor összességében a választás kimenetelét tökéletesen eltalálják (annak ellenére, hogy az első eset, az egyik jelölt alulmérése mint probléma ebben az esetben is fennáll). Ám amikor 50-50% körüli eredményt hoznak ki, ami végeredményben 51-49% – úgy, hogy az alulmért jelölt csekély, 2%-pontos különbség ellenére is minden csatatér-államot megnyer –, akkor okkal érezzük magunkat megvezetve a felmérések által. (Ismét hozzátesszük: csak akkor, ha nem számoltunk Trump alulmérésének jelenségével.)

Amikor azt írjuk, hogy a felmérések félrevezetőek voltak, akkor nem a közvélemény-kutatókat hibáztatjuk. Sőt, dicséret illeti munkájukat a pontosság jelentős javulása miatt, noha Trump támogatottságának félremérését ezúttal sem sikerült teljesen kiküszöbölni. (Erre már nem is lesz lehetőségük, hiszen ez volt az utolsó választás, amelyen Trump elindult.) Korábbi cikkünkben azt is elmagyaráztuk, hogy a felméréseket nem szabad százalékpontra elfogadni: ezek sokkal inkább alkalmasak az erőviszonyok bemutatására, mint az eredmény pontos előrejelzésére. Egy kétosztatú rendszerben, ahol a választók cirka 90%-a egyébként is erős pártpreferenciával rendelkezik, ott az erőviszonyok bemutatására is csak akkor alkalmasak ezek a felmérések, ha az egyik jelölt előnye tetemes.

Tehát az esetek nagy részében semennyire.

Amikor ennyire kiélezett versenyt mérnek, a 2%-pontos tévedés is óriási különbséget jelent a választás kimenetelét illetően egy olyan sajátos választási rendszerben, mint az amerikai.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images