Donald Trump kampányában kitüntetett figyelmet kapott Ukrajna kérdése, mivel a republikánus politikus azt ígérte, hogy pillanatok alatt elhozza a békét, valamint kritizálta az amerikai támogatási gyakorlatot. Gyakori volt a vélekedés, hogy amennyiben a korábbi elnök húzza be a választásokat, akkor esetleg

bele akarná kényszeríteni Kijevet egy olyan békemegállapodásba, amely szerint az ukránok kénytelenek lennének területeket átadni Moszkvának.

Russian MP Popov commented on US election results. He thinks that Donald Trump will lift all restrictions on long-range weapons.Russia is worried.Trabslation of Popov's post: https://t.co/oFSAfZB4vK