Támadást indított Ukrajna: lángolt az ég az orosz katonai támaszpont felett

Robbanások rázták meg a krasznodari körzetben található Krimszk városát november 15-re virradóra. Az esetről felvételek is készültek.

Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított hajnalban az oroszországi Krimszk városa melletti katonai repülőtér ellen. A helyi lakosság robbanások zajára ébredt, többen azonnal videózni kezdték az égi háborút. A felvételek azóta elárasztották a közösségi médiát, amin látható, ahogy a légvédelmi rendszerek próbálják megsemmisíteni a támadó eszközöket.

Az oroszok szerint összesen 36 darab drónt semmisítettek meg az éjjel a krasznodari terület felett.

A hatástalanított eszközök közül több is olyan területre zuhant, ahol lakóházak álltak, ez károkat okozott, de áldozatokról nem számoltak be. Az orosz védelmi minisztérium hozzátette, hogy Oroszország más területeit is támadta Kijev, összesen 51 darab eszköz megsemmisítését jelentették. Azt nem tudni, hogy a támaszpontot sikerült-e eltalálni a támadás során.

Ukrajna rendszeresen indít támadást az Oroszországban található fontosabb célpontok ellen, ennek célja, hogy csökkentse Moszkva támadási potenciálját, valamint megnehezítse a logisztikai kapcsolatokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régóta kéri a nyugati szövetségeseit, hogy az általuk adott fegyverekkel is támadhassanak Oroszország nemzetközileg elismert területére, de eddig ilyen lépésekre nem került sor.

