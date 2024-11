Határozott figyelmeztetés jött Putyintól, Amerika mégis átlépte a vörös vonalat: most tényleg világháború szélén vagyunk?

Hétvégén robbant a hír, hogy Joe Biden amerikai elnök engedélyezte az ukrán haderőnek, hogy nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszország belső területeit. Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt korábban, hogy ha Amerika ezt meglépi, Washington hadviselő féllé válik, hiszen az amerikai ATACMS-rakétákat szerinte csak amerikai katonák segítségével lehet célra vezetni. Trump emberei már harmadik világháborútól rettegnek, pedig a helyzet egyelőre nem tűnik ennyire drasztikusnak. Racionálisan lehet rá számítani, hogy az oroszok most vesznek egy nagy levegőt és 2025 februárjáig elnézik az újabb vörös vonal átlépését, ennek pedig több oka is van.

Az utolsó vörös vonal?

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024 szeptemberében kiállt a nyilvánosság elé és arról beszélt, hogy ha az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy Oroszország területét lőjék nagy hatótávolságú fegyverekkel,

Washington és a nato ezzel nyílt hadviselő féllé válik a háborúban, hiszen nem lehet az amerikai ATACMS-rakétákat célra vezetni amerikai katonák segítsége nélkül.

A hétvégén az amerikai sajtóban jelentek meg hírek arról (elsőként a New York Times hasábjain), hogy hosszas huzavona után a leköszönő Biden-kormány engedélyezte Ukrajnának, hogy lépje át ezt a Putyin által meghúzott vörös vonalat. Később a francia Le Figaro arról írt: Franciaország és Nagy-Britannia is adott hasonló felhatalmazást a légi indítású Storm Shadow / SCALP rakétákra.

A mai nap megjelentek több oldalon is olyan hírek, melyek szerint most mégsem arról van szó, hogy bárhova lőhetnek az ukránok Oroszország területén belül: csak arra kaptak engedélyt, hogy észak-koreai katonákat elszállásoló bázisokat támadhatnak. A Le Figaróról pedig eltűnt az a bejegyzés, hogy a brit / francia rakéták használatához is szabad kezet kaptak.

Mivel sem Washingtonból, sem Párizsból nem érkezett semmilyen nyilvános bejelentés a fegyverek használatával kapcsolatosan, csak sajtóban megszellőztetett (rész-)információkra lehet hagyatkozni. Mivel nehéz biztosan látni jelenleg, pontosan milyen fegyverekkel és hova lőhetnek az ukránok Oroszországon belül, a jelenlegi információk alapján nehéz felmérni azt is, hogy pontosan mennyire jelent akár valós háborús eszkalációt, akár gyakorlati, stratégiai szintű változást a háború menetében az állítólagos amerikai felhatalmazás.

Különféle forgatókönyveket természetesen most is lehet vizsgálni.

Mekkora segítség lehet Ukrajnának az ATACMS?

Erősen kérdéses, mekkora stratégiai haszna lesz annak, ha Ukrajna engedélyt kap arra, hogy akár bárhol lőhesse Oroszországot az ukrán határ túloldaláról. A most szóban forgó amerikai MGM-140 ATACMS-rakétarendszer lőtávolsága ugyanis kb. 300 kilométer, az ukrán haderő már most is számos, nagyobb hatótávolságú fegyverrel rendelkezik, mint bármi, amit a NATO eddig odaadott Kijevnek.

Ukrajna már olyan drónokat is fejlesztett, melyekkel képesek akár 1000 kilométeres hatótávolság mellett is csapást mérni Oroszország területeire és ezeket a gépeket többször is használták már a háború során. az atacms lőtávolsága ennél lényegsen kisebb.

A 300 kilométeres lőtávolságú ATAMCS-rendszer maximum az Ukrajnával határos megyékben lenne képes „pucolni.” Az amerikai Institute for the Study of War oldalán még szeptemberben volt egy nagyon jó kis ábra arról, hogy egyes fegyvertípusok milyen orosz katonai célpontokat tudnának elérni, ha Ukrajnából indítják útnak őket. Ezek alapján 11 orosz légitámaszpont (repülőtér) és nagyjából három tucat egyéb katonai célpont (laktanyák, rakétaindítók, parancsnoki központok) kerülnének az ukrán csapásmérő képesség célkeresztjébe.

(Széljegyzeten talán érdemes megjegyezni: Oroszország összesen körülbelül 250 repülőtérrel rendelkezik, ezek papíron többnyire civil létesítmények, de semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy katonai célra használhatók legyenek).

A nagy hatótávolságú fegyverekre kivetett korlátozások feloldásával el lehetne érni, hogy

az Ukrajnát bombázó orosz repülőgépeknek messzebbről, Oroszország belső területeiről kelljen felszállniuk , növelve ezzel az üzemanyag-használatot és a pilótákra nehezedő fizikai terhelést.

, növelve ezzel az üzemanyag-használatot és a pilótákra nehezedő fizikai terhelést. Ki lehetne nyújtani az orosz logisztikai vonalakat, hiszen az orosz vezetőknek hátrébb kéne tenniük a lőszerraktárakat, élelmiszer-utánpótlásért felelős intézményeket, parancsnoki központokat,

hiszen az orosz vezetőknek hátrébb kéne tenniük a lőszerraktárakat, élelmiszer-utánpótlásért felelős intézményeket, parancsnoki központokat, részlegesen korlátozni lehetne az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség és tüzérség működését.

és tüzérség működését. Ha Ukrajna számára kedvezően alakulnak a dolgok, akár súlyos veszteségeket is mérhetnek az észak-koreai katonákra az őket elszállásoló támaszpontok támadásával, elrettentve ezzel az ázsiai országot a háborúban való részvételtől.

Magyarán az ATACMS és a Storm Shadow rakéták valamennyire biztosan megnehezítik az orosz haderő működését Ukrajnában, de nem látszik, hogy sikerülne rongálni velük érdemben az orosz rohamlövész-alakulatok támadóképességét és az orosz légierő csapásmérő erejét olyan szinten, hogy az számottevő változást jelentsen a háború egészére nézve.

Szintén fontos, hogy mindkét fegyvertípusból továbbra is csak limitált mennyiség áll az ukrán csapásmérő erők rendelkezésére.

Mekkora az esélye a világháborúnak?

Vlagyimir Putyin elnök alig burkolt fenyegetőzése kapcsán sokan (főleg az amerikai Trump-tábor) elkezdett attól rettegni, hogy a leköszönő Biden-kormány utolsó előtti teljes hónapjában most világháborút robbantott ki Oroszországgal.

A Hadiipari Komplexum biztossá akarja tenni, hogy harmadik világháború lesz, mielőtt az apám békét tud teremteni és életeket tud menteni. Be kell biztosítani azokat az ezermilliárd dollárokat! Fenébe az életekkel!!! Őrültek!”

– ezt Donald Trump Jr., a megválasztott elnök politikailag is aktív fia írta ki X-re, Biden döntésére reflektálva.

Alex Jones, 3,2 millió követővel rendelkező jobboldali médiaszemélyiség ki is írta X-re, hogy

MAXIMUM HARMADIK VILÁGHÁBOÚS RIASZTÁS!”

van jelenleg és hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hadat üzent a NATO-nak. Kapott is a posztra egy „közösségi megjegyzést” (community note), hogy az egész megállapítás hazugság.

Racionálisan várható a pánikhangulattól függetlenül, hogy Oroszország nem fogja nyíltan megtámadni a NATO-t.

Ennek az indokai a következők:

Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz haderő nyerésre áll Ukrajnában. Egy NATO-val vívott háborút viszont szinte biztosan elveszítenének, vagy legalábbis nem nyernének meg, hiszen az orosz hagyományos katonai képesség az ukrán haderőt is csak nagyon lassan tudja legyőzni. Nincs értelme kockázatot vállalni a NATO megtámadásával, amely szinte biztosan apokaliptikus nukleáris háborúvá eszkalálódna. Ahogy fent is írtuk, valószínűtlen, hogy az ATACMS-rakéták Oroszország elleni akár limitált, akár teljes körű bevetése érdemi változásokat fog hozni a harcok menetében. Így nem lesz Oroszország katonailag sem rászorulva arra, hogy drasztikus lépésekkel „mentse a helyzetet”. Eddigi információk alapján nagyon valószínű, hogy Donald Trump stábja Oroszország számára kedvező békét akar kötni Ukrajnában, már 2025 elején. Oroszország 2022 eleje óta összesen 39 vörös vonalat húzott meg, ebből eddig 35-öt átlépett a NATO és Ukrajna, mégsem lett világháború.

Ha az orosz vezetés racionálisan gondolkozik, nem fogja érdemben eszkalálni a háborút: fenntartják az offenzíva mostani dinamikáját, azzal a céllal, hogy minél nagyobb területet foglaljanak el, mielőtt jövőre várhatóan tárgyalóasztalhoz ülnek Ukrajnával.

Persze bármikor történhet véletlen incidens, súlyos katonai esemény, drasztikus arcvesztés, amely növeli a háborús kockázatokat, de eddig azt lehetett látni, hogy ha kifejezetten veszélyes volt a helyzet, mindig megcsörrent az a bizonyos forródrót.

