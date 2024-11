Friss felvételek: így tarolja le Európát a tél, erre kell készülni

Ahogy azt a héten a Severe Weather Europe elemzése alapján megírtuk, Európa időjárását az előző hetekben egy "blocking" esemény miatt kialakuló anticiklon nyugodt időjárást eredményezett.

A hosszú távú klímamodellezésekkel foglalkozó szakblog elemzése kiemeli, hogy az Atlanti-óceán felől érkező hideg légáramlatok törhetnek be a kontinensre, az észak-olasz régióban, az Alpok térségében ciklon alakulhat majd ki. Ez a balkáni országokon túl

Ausztriában, Magyarországon és Románia nyugati részén is sok hó halmozódhat fel.

A magyar meteorológiai szolgálat előrejelzései alapján

a héten ciklon, és vele együtt kiterjedt felhő- és csapadékrendszer érinti majd hazánkat.

A legfrissebb hótérképek alapján pénteken szinte egész Magyarországon havazás várható, északon akár 10-12 cm vastag hótakaróval.

Az Európában beköszöntő változékony időjárás a nemzetközi meteorológiai közösséget is foglalkoztatja. Scott Duncan, skót meteorológus az X-en radarképpet tett közzé, amelyen jól látható, hogyan halad Dél-Európa felé a sarkvidékek felől érkező hideg levegő. A szakember a "tél ízelítőjének" nevezte a sarkvidék felől Európába érkező légtömegeket.

A taste of winter on the way as air from the Arctic pushes south into Europe. Snow for some (even at low elevation). pic.twitter.com/uWnx2AyRCl