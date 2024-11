Hirtelen lecsapott a tél Európára, térdre rogyott a kontinens egy része

Észak-Franciaországban narancssárga figyelmeztetés van érvényben, miután a Caetano vihar 20 centiméternyi havat hagyott maga után. Autósok százai akadtak el az autópályákon Párizs környékén, míg Normandiában péntek délig nem közlekednek a vonatok, hogy az SNCF szerint a javításokat elvégezhessék. A Charles de Gaulle repülőtéren a járatok mintegy 10%-át törölték csütörtök óta, mivel a kifutópályákat meg kellett tisztítani a hótól és a gépeket jégteleníteni.

Agnès Pannier-Runacher francia energiaügyi miniszter elmondta, hogy az áramkimaradást elszenvedett 270 000 háztartásból 70 000-et már visszakapcsoltak, és a tervek szerint a hétvégére a többi háztartásban is helyreáll az áramszolgáltatás.

Finnországban még mindig több mint 10 000 háztartás van áram nélkül a Jari névre keresztelt hóvihar nyomán, bár az áramkimaradások többségét már megoldották. Az útviszonyok pénteken is rosszak maradnak az északi országban, a fagypont alatti hőmérséklet és az időnkénti havazás miatt.

Svédország keleti partvidékén továbbra is narancssárga és sárga hófigyelmeztetés van érvényben, míg a déli részen sárga riasztás van érvényben. Északon továbbra is több ezren vannak áram nélkül, köztük 3000 ember Skelleftea városában. A hőmérséklet az éjszaka folyamán -10 Celsius-fok alá süllyedt.

Az Egyesült Királyság nagy részén pénteken sárga figyelmeztetés van érvényben a havazás és a jég miatt. A Bert vihar szombaton a skót hegyek fölött heves havazást hoz, ami sárga riasztást hozhat maga után.

