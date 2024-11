Kína felvillantotta, hogy milyen fegyverekkel vívná a jövő háborúit – Amerikának van mitől tartania

A délkelet-kínai Csuhajban 1996 óta rendezik meg kétévente a China International Aviation & Aerospace Exhibitiont, vagyis magyarul a Kínai Nemzetközi Légi- és Űrhajózási Kiállítást. A 15. alkalommal megtartott légibemutatón Peking a legmodernebb fejlesztéseit vonultatja fel, amely egyben erődemonstrációt is jelent Kína riválisaival szemben. Meglepetésekből idén sem volt hiány, a kínai légierő egy sor géppel bizonyította be, hogy hamarosan a világ egyik legmodernebb fegyver-arzenáljával rendelkezhet.

A nemzetközi sajtóban egy sötét eset árnyékolta be a 2024-es Csuhaj légibemutatót, mivel egy 62 éves autós – a hírek szerint szerelmi bánatában – a tömegbe hajtott egy stadion előtt, ezzel legalább 35 ember halálát okozva. A tragédia országos felháborodást keltett, ám a hatóságok igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez ne terelje el a figyelmet az idei év egyik katonai csúcspontjáról Kínában, az egy sor újdonságot felvonultató légiparádéról. Az esemény minden alkalommal tartogat néhány meglepetést, ezekből idén sem volt hiány.

Volt mire rácsodálkoznia a nagyközönségnek

Szuhoj-57

Az egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet nem is a kínaiak fejlesztése kapta, hanem az oroszok ötödik generációs vadászgépe, a Szuhoj-57-es. A bemutató nem minden tekintetben sült a legjobban, mivel a közelről megtekinthető járműnél egy sor hibát is felfedeztek a látogatók, főként illesztési hiányosságokat. Az gond azzal indult, hogy Moszkva csak egy prototípust küldött a nagyközönség számára, nem pedig a sorozatgyártásra szánt verziót, így valójában nem is azt lehetett közelről megvizsgálni, ami valóban a levegőben parádézott. A nyugatiak részéről visszatérő kritika az oroszok büszkeségével kapcsolatban, hogy az elképzelés maga rendben van, de a kivitelezés már szerény minőségű, amely mentalitást még a szovjet érából cipelnek magukkal az oroszok. A kritikák mindenesetre nem szegték kedvüket, látványos parádét tartottak az Szu-57-essel:

Impressive demonstration flight of Russian Su-57 fighter jet in Zhuhai, China. pic.twitter.com/x6okxBY1tD — Clash (Report) November 8, 2024

Az oroszok nem győzték dicsérni a repülőt a bemutatót követően, olyan egészen meredek állítások is elhangzottak, amely szerint „ez egyenesen a világ legjobb vadászgépe jelenleg”, még az amerikai F-22-es Raptort vagy F-35 Lightning II-t is verik a képességei, de Szergej Bogdan orosz tesztpilóta egészen addig merészkedett, hogy még a most megvillantott kínai büszkeséget, a J-35A-t is veri. Moszkva számára bemutató sikerességét mi sem jelzi jobban, mint egy nyilvánosságra hozott dokumentum képe, amely arról árulkodik, hogy az Szu-57-esre egy „ismeretlen hatalom” máris rendelést adott le.

J-35A

Nem Oroszország villogott egyedül a legmodernebb ötödik generációs vadászgépével, hanem a házigazda Peking is megmutatta, hogy az Egyesült Államok nem veheti többé félvállról a kínai haditechnológia eredményeit. Éppen Kína lett a második katonai hatalom a világon, amelyik Washington után már két ötödik generációs lopakodó vadászgépet tervez rendszeresíteni a légierőnél. Ennek időpontjáról viszont egyelőre semmit sem tudni, ugyanis a látványos prezentáción kívül igencsak szűkszavúak maradtak a Csuhajban felbukkanó J-35A-val kapcsolatban. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a közepes méretű harci repülőgépet úgy tervezték, hogy sokoldalú bevetési lehetőségekkel bírjon, így a feltételezések szerint a haditengerészetnek is készülhetnek változatok, hogy azok repülőgép-hordozókon szolgáljanak. Ezt a gépet szánták egyébként az egész esemény legfontosabb számának, és bár az orosz ötödik generációs gépet is sokan emlegették, teljesen nem sikerült ellopni a showt.

PLAAF Test Flight Group Successfully Completed J-35A Test Courses incl. Mid-flight Engine Start & High Angle of Attack Flight as It Empowers the Air Force New Aircraft Deliveries pic.twitter.com/eg49gDBRI3 — David (Wang) November 11, 2024

Némileg beárnyékolta a bemutatót, hogy már az előzetesen nyilvánosságra hozott képeken szembetűnő volt, hogy a kínai fejlesztés szinte megszólalásig hasonlít az amerikai F-35-ösökre. Sokan feltételezik, hogy ehhez az ipari/katonai kémkedésnek is köze lehet, és Peking egyszerűen lemásolta vagy ellopta az amerikaiak tervét (vagy annak bizonyos részleteit). A szóbeszédekkel kapcsolatban egyelőre semmilyen bizonyíték nem került elő, valamint az a tény is árnyalja a kijelentést, hogy ameddig az amerikai csúcsgép egyhajtóműves, addig a kínaiaké kettő. Ezt egyébként az amerikai védelmi minisztérium F-35-ösökért felelős programirodája sem tudta jól, el is követtek egy igencsak kínos hibát. A légiparádén egyébként Kína első ötödik generációs vadászgépe, a már legalább 300 darabos mennyiségben legyártott J-20-as is tartott bemutató repülést. A típus más módon viszont debütált is a délkelet-kínai városban: a közönség megismerkedhetett a J-20S-sel, a nagy hatótávolságú műveletekre tervezett ikerüléses verzióval, ami a maga kategóriájában világelsőnek számít.

A „Fehér Császár”

Ameddig a J-35A már-már a jelen szuperfegyverének tekinthető, addig a „Fehér Császár” fantázianévre hallgató koncepció egyelőre még a „jövő zenéje” lehet. A Csuhaj légibemutatón előkerülő futurisztikus hatodik generációs vadászrepülőgép viszont jelzi, hogy Kína nagy figyelmet fordít, hogy ő legyen az első katonai hatalom a világon, amely képes arra, hogy egy új szintre emelje a légierő képességeit. A tervek szerint olyan dolgokra lesz képes, amely egyértelműen szintlépést jelentenének a légierő történelmében: szuperszonikus sebesség mellett képes lenne áttörni a légkört és az űrben repülni. Fontos hozzátenni, hogy a Csuhajban bemutatott példány még csak egy modell, amely inkább csak a kínai repülőgépipar következő generációs harci repülőgépek terén mutatott előrehaladást hivatott prezentálni.

Chinese 6th generation fighter jet concept mockup displayed in Zhuhai Air Show 2024 by AVIC. pic.twitter.com/sZ7HMMKJ5D — Clash (Report) November 12, 2024

Kína nagy figyelmet fordít a már meglévő, korábban kifejlesztett típusok folyamatos fejlesztésére is:

ennek jegyében mutatkozott be a haditengerészetnek szánt J-15T, amelyet kifejezetten repülőgép-hordozókra terveztek. Egy másik változat, a J-15D az elektronikus hadviselésben tud támogatást nyújtani, ezt az amerikai EA-18G Growler harcászati rádióelektronikai lefogó repülőgép riválisának szánják.

Kiegészítést kapott a Z-20-as helikopter, amely harci támadó funkciókat kapott. A Harbin Aircraft Industry Group által kifejlesztett eredeti verzió 2013 óta szolgált a kínai légierő kötelékében, több tulajdonságában is az amerikai S-70 Black Hawkra hasonlít. Ötlapátos rotorral szerelték fel, nagy magasságú műveletekre is képes, amely sokoldalúvá teszi. Bevethető felderítésre, mentési célokra, terrorellenes akciókhoz és támadáshoz is alkalmazható.

A Harbin Aircraft Industry Group által kifejlesztett eredeti verzió 2013 óta szolgált a kínai légierő kötelékében, több tulajdonságában is az amerikai S-70 Black Hawkra hasonlít. Ötlapátos rotorral szerelték fel, nagy magasságú műveletekre is képes, amely sokoldalúvá teszi. Bevethető felderítésre, mentési célokra, terrorellenes akciókhoz és támadáshoz is alkalmazható. Szintén a Csuhajban mutatták be a GDF-600 hiperszonikus sikló platformot. Az eszköz akár a 7 Mach sebességre (8650 kilométer/óra) is képes lehet, hatótávolsága körülbelül 600 kilométer, de a 6000 kilométert sem tartják elérhetetlennek. Az indítótömege 5000 kilogramm, összesen 1200 kilogramm hasznos teher hordására képes, akár szuperszonikus rakétákat, drónokat, vagy kinetikus lövedéket is szállíthat. Az eszközt arra tervezték, hogy szinte észlelhetetlen legyen az ellenség számára, a célterület felett a leválasztó rendszer segítségével kiengedi a különféle eszközök kiengedését. Ezek között csapásmérő és elektronikus hadviselésre alkalmas fegyverek is lehetnek. Az elmondások szerint a GDF-600-as a 40 kilométeres magasságot is képes lehet elérni, egyelőre csak a földi indításra alkalmas, de a jövőben a légi és a vízi platformokra is telepíthetővé tennék. Az Egyesült Államok szintén dolgozik egy ilyen jellegű platform kifejlesztésén. s new hypersonic weapon could black out , New GDF-600 hypersonic vehicle can launch payloads mid-flight, allowing for blackout warfare attacks on rival military facilities.Chinas new GDF-600 hypersonic weapon could redefine warfare with its fast, #China — Indo-Pacific (News) November 15, 2024

Bár a figyelem középpontjában a légierőnek szánt legújabb technológiák vannak,

a szárazföldi bevetésre tervezett járművek is megjelennek Csuhajban.

Itt debütált a VT8 könnyű harckocsi. A páncélost 105mm-es löveggel szerelték fel, Peking kifejezetten az exportpiacra szánja. A tulajdonságai között a gyártó kiemelte, hogy hogy a robusztus megjelenése ellenére mennyire mozgékonyak, kifejezetten a nehezen járható hegyvidéki terepre, erős környezetbe vagy városi harcokhoz tartják ideálisnak. A főágyúról nem sok részletet árultak el, viszont az kiderült, hogy egy 7,62 mm-es koaxiális géppuska egészíti ki, amelyet a gyalogság és a könnyű járművek elleni műveletekhez terveztek.

Az orosz Kornet-D-re hasonlító 4x4-es páncéltörő képességekkel felszerelt jármű is debütált a kiállításon. VN21 platformra épült és helyi gyártású Hongjian-9A (HJ-9A) páncéltörő irányított rakétákkal van felszerelve. Rendelkezik egy mozgatható toronnyal, erről 2x4 rakéta lőhető ki. Ez egyébként visszahúzható a jármű törzsébe ezzel növelve a rejtőzés képességeket.

A felsorolás messze nem teljes, ezeken kívül még egy sor kisebb jelentőségű hadifejlesztést mutattak meg a világnak. A 15. Csuhaj légiparádén Peking ismét elérte, amit akart: olyan fegyvereket villantott meg, amelyekkel egyértelműen közölhette az egész világgal, hogy nem véletlenül Kína az Egyesült Államok első számú kihívója. Fontos megjegyezni, hogy ezek a rendszerek a leírás és a technológiai adatok alapján egyértelműen a világ élvonalába tartoznak, ezzel szemben éles helyzetben szinte semmilyen tapasztalatuk nincs. Gyakran visszatérő érv a kínai fegyverekkel szemben, hogy igyekeznek betörni a globális fegyverexportőrök közé, egyre többet adnak el, jellemzően a kisebb vagyonnal rendelkező afrikai piacokon, ám az olcsó eszközökre sokat panaszkodnak a vevők. Szerintük hiába kerülnek kevesebbe ezek, a gyakori szerviz, az állandó technikai problémák miatt alig tudják használni a megvásárolt eszközöket. Vélhetően Peking a vásárlói tapasztalatait is felhasználja az újabb és újabb fejlesztéseknél, ezért lassan ki tudják küszöbölni a kezdeti hibákat. Az éles helyzet tapasztalati hiánya viszont máig jelentős hátrányt jelent, ebben egyértelműen az Egyesült Államoknál az előny, ám Peking kétévente látványosan bizonyítja, hogy érdemes számolni velük.

Címlapkép forrása: Zhou Guoqiang/VCG via Getty Images