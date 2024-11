Kőkeményen belerúgott a legendás F-35-ös vadászgépekbe a világ leggazdagabb embere - Tényleg ekkora a baj?

Elon Musk nem csinált titkot abból, hogy a modern vadászrepülőgépeket, különös tekintettel az amerikai F-35-öst nem tartja túl sokra. Az elmúlt két napban több bejegyzésben is „elavultnak” titulálta a dizájnt, illetve nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a drónok lesznek a jövő légi hadviselésének királyai.

A Lockheed Martin F-35 Lightning II-es esetében egy szempontból egészen biztosan jogos a kritika: a gép kifejlesztése, gyártása és karbantartása az Egyesült Államok fegyveres erejének legdrágább projektje, a gépek ráadásul az előállítás nehézsége miatt rendszeresen késve kerülnek átadásra. Azt nagyjából minden katonai szakértő elismeri, hogy a mennyiség még az ilyen modern fegyverek korában is minőségi tényező, a lassú gyártás tehát valóban komoly probléma.

Abban is viszonylag nagy az egyetértés, hogy a jövőben a Musk által is preferált drónok sokkal komolyabb szerepet fognak játszani a légi hadviselésben, legyen szó felderítésről és szárazföldi csapásmérésről (amiben már most is bőséggel jelen vannak), vagy légvédelemről.

A techmilliárdos kijelentésével azonban van egy igen komoly probléma: úgy támadja a jelen haditechnikáját, hogy a jövő fegyverei még bőven a tesztelés fázisában vannak, messze nem harckészek.

Bár Musk egyik bejegyzésében igyekszik azzal érvelni, hogy az ötödik generációs vadászgépeket „általános iskolás matekkal” le lehet lőni, ez a kijelentése egyszerűen nem igaz.

Egy megfelelően kialakított lopakodó gép még mindig sokkal nehezebb célpont, mint az egyébként ideális esetben szintén nehezen kiszúrható, alacsonyan közlekedő drónok.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people. This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.And manned fighter jets are https://t.co/t6EYLWNegI