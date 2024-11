A háború árnyékában készülődik az összecsapás a NATO keleti szárnyának kulcsállamában

Lengyelország alapvetően parlamentáris köztársaság, de az államelnöknek szélesebb jogkörei vannak, mint például Németországban vagy Magyarországon, ahol nagyrészt ceremoniális szereppel bír. A lengyel elnököt ötévente, közvetlenül választják, és ez a választás a jogkörein felül is széleskörű legitimitást biztosít számára.

Az államfő gyakorlatban talán legfontosabb jogosítványa az elnöki vétó, amelyet szinte minden törvénnyel szemben alkalmazhat, kivéve a mindenkori költségvetésről szóló törvényt.

Az elnöki vétót a parlament csak háromötöddel tudja felülírni – a háromötödös többség nem áll rendelkezésére a Donald Tusk miniszterelnök koalíciójában részt vevő pártoknak, így a jelenlegi elnök, Andrzej Duda jelentősen akadályozni tudja a kormány munkáját, és vétójogát a Tusk-kormány csaknem egy éve alatt nem is vonakodott használni.

Épp emiatt a regnáló kormány számára nagyon fontos lenne, hogy a jövő májusban esedékes elnökválasztáson az ő jelöltje győzzön. Dudát 2015-ben választották meg elnöknek, nem sokkal azt követően, hogy az őt jelölő Jog és Igazságosság (PiS) kormányra került. Mivel a 2020-as elnökválasztást is megnyerte, a kormány a politikáját támogató államfővel dolgozhatott együtt gyakorlatilag teljes nyolcéves kormányzása alatt.

A májusban esedékes elnökválasztás lényegében népszavazás is lesz a Tusk-kormány addigra már másfél éves politikájáról.

Ha kormányközeli elnök kerül hatalomra, akkor a kormány lényegében akadálytalanul keresztülviheti programját, ellenben ha ellenzéki jelölt győz, a maradék 2 és fél évre gúzsba kötve lesz kénytelen táncolni.

Miközben még a koalícióban sem teljes az egyetértés: az abortusztörvény enyhítését éppen a koalícióban részt vevő, konzervatív Lengyel Néppárt miatt nem tudták keresztülvinni.

A hétvége folyamán a vezető kormányerő, a Polgári Koalíció (KO), illetve a PiS egymást követve jelentették be jelöltjüket az elnökválasztásra. Andrzej Duda nem indulhatott újra, mivel májusra már két ötéves ciklust kitölt.

A Tusk-féle KO úgy döntött, előválasztással választják ki jelöltjüket. A két induló Rafał Trzaskowski varsói polgármester, illetve Radosław Sikorski külügyminiszter volt – előbbi nagy fölénnyel, 75 százalékos eredménnyel diadalmaskodott. Trzaskowski nem először méreti meg magát az elnökválasztáson: 2020-ban Duda ellen indult el, és a második fordulóban – kiélezett küzdelemben – 49 százalékkal veszített a jelenlegi elnök 51 százalékos eredményével szemben. A vereség ellenére Trzaskowski a várakozásoknál jobban szerepelt, és az utóbbi öt évben is a centrista erők valószínű államfőjelöltjeként emlegették.

Trzaskowski 2009 és 2013 között Tusk pártja, a Polgári Platform (PO) EP-képviselője volt. (A Polgári Platform a több centrista pártot tömörítő Polgári Koalíció vezető ereje.) Ezt követően Tusk, majd az őt váltó Ewa Kopacz kormányában vállalt szerepet. A pártja bukását hozó 2015-ös parlamenti választásokon képviselőnek választották a Szejmbe. 2018-ban 56 százalék fölötti eredménnyel Varsó polgármesterévé választották, majd idén áprilisban 57 százalékkal újraválasztották.

Vasárnap a Jog és Igazságosság is megválasztotta jelöltjét Karol Nawrocki személyében. A KO-val szemben a PiS nem előválasztáson döntött, hanem a párt elnöke, Jarosław Kaczyński választotta ki az elnökválasztás indulóját. (Bár meg kell jegyezni, óvatosan Donald Tusk is letette voksát Trzaskowski mellett azzal, hogy egy X-bejegyzésben egy felmérésre hivatkozva a varsói polgármestert nevezte esélyesebbnek a PiS jelöltjével szemben.)

A 41 éves Nawrocki ismeretlen a politikában: hivatása szerint történész, aki azonban fontos kulturális pozíciókat töltött be. 2017 és 2021 között Gdanskban a Második Világháború Múzeumának igazgatója volt, 2021-től pedig a Nemzeti Emlékezet Intézményét (IPN) vezeti, amely a totalitárius rendszerek kutatásával, valamint a második világháborús és kommunista bűntettek ügyészségi vizsgálatával is foglalkozik. Idén februárban Nawrocki az Oroszország által körözött személyek listájára került, miután Moszkva büntetőeljárást indított ellene a szovjet Vörös Hadsereg lengyelországi emlékműveinek az IPN kezdeményezésére végrehajtott lerombolása miatt. A Moszkva által kiadott körözés egyébként jó pont lehet a lengyel választók szemében.

Az elnökválasztás nagy valószínűséggel Trzaskowski és Nawrocki között fog eldőlni, bár „fekete hattyúk” feltűnését természetesen nem lehet kizárni – jól mutatta ezt a hétvégi román elnökválasztás is, amelyen a korábban lényegében teljesen ismeretlen Călin Georgescu végzett az élen. A PiS és a KO mellett jelöltet állít még a kormánykoalícióban részt vevő Lengyelország 2050, amely elnökét, egyben a Szejm elnökét (marsallját), Szymon Hołowniát jelöli. A szintén koalíciós partner Baloldal hivatalosan még nem állított jelöltet, de valószínűleg Agnieszka Dziemianowicz-Bąk munkaügyi minisztert indítják, aki az egyetlen női jelölt lehet az első fordulós küzdelemben. A kisebbik parlamenti ellenzéki erő, a szélsőjobboldali Konföderáció a pártelnököt, Sławomir Mentzent küldi ringbe.

Bár az elnökválasztási kampány hivatalosan csak január 8-án startol, a fő jelöltek megnevezésével már lényegében most megindult. A legfrissebb felmérés szerint Trzaskowski fölényesen vezet az elnökjelöltek versenyében – az első fordulóban 40, a második fordulóban 55 százalékot szerezne. Bár meg kell jegyezni, vele ellentétben Nawrocki egyelőre alig ismert, így az ő népszerűsége sokat változhat. A többi jelölt egyelőre 10 százalék környékén vagy az alatt áll. Kormányzati körökből érkező információk szerint az ukrajnai háború árnyékában biztonság- és védelempolitikai kérdések állnak majd Trzaskowski kampányának középpontjában, az olyan megosztó témákat, mint például az abortusz, pedig háttérbe kívánják szorítani.

Bár a Jog és Igazságosság korábban a magyar kormánypártok fontos szövetségese volt, az ukrajnai háború kitörését követően megromlottak a kapcsolatok a magyar kormánynak a lengyelek által oroszbarátnak minősített politikája miatt, igaz, a Tusk-kormánnyal még rosszabb a viszony. Akárki is nyerje az elnökválasztást, várhatóan sem érdemi javulás, sem érdemi romlás nem várható a két ország közötti viszonyban.

Történelmi okokból – a két nagyhatalom, a Lengyelországot többször is felosztó Németország (korábban Poroszország), illetve Oroszország (egy időben Szovjetunió) közé ékelődve – Lengyelország számára fontos, hogy nagy hatalmú, erős támogatója legyen. A rendszerváltás után ezt az Egyesült Államokban találták meg, amellyel különösen szoros kapcsolat jött létre. Bár a konzervatív és a centrista erők között már jó ideje gyakorlatilag hideg polgárháború folyik, a Moszkva-ellenességben és a Washington-barátságban nincs nézeteltérés a két tábor között.

Jól mutatta ezt az első amerikai rakétabázis november közepi átadása is, amelyen Andrzej Duda elnök együtt vett részt Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi és Radosław Sikorski külügyminiszterrel, Stuart B. Munsch amerikai haditengerészeti admirális és Mark Brzezinski varsói amerikai nagykövet társaságában. (Mark Brzezinski Jimmy Carter elnök lengyel születésű nemzetbiztonsági tanácsadójának, a geopolitikai gondolkodásban is jelentőset alkotó Zbigniew Brzezinskinek a fia.) A lengyel államfő az átadón mondott beszédében azt mondta, a légvédelmi rakétabázis jelenléte világosan megmutatja az egész világ számára, hogy Lengyelország többé nem orosz befolyási zóna.

