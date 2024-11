Lezárult egy fejezet Izrael hosszú háborújában: béke vagy véres konfliktus lesz a jövőben?

November 27-én szerdán délelőtt az izraeli katonák megkezdték a kivonulásukat Dél-Libanon területeiről, amely azt jelzi, hogy a több mint egy éves háborúskodás után megkötött tűzszünethez tartják magukat a felek. Fontos kiemelni, hogy „tűzszünetről” és nem „békemegállapodásról” van szó, tehát egyelőre kifejezetten instabil a helyzet, bármikor összeomolhat a törékeny egyezség. Ezt a félelmet erősíti az is, hogy a visszatérő libanoniakra a hírek szerint az éppen kivonuló izraeli védelmi erők (IDF) egységei tüzet nyitottak.

Naivitás lenne azt remélni, hogy ezzel most egycsapásra minden probléma megoldódik, és a síita iszlamisták gyökeresen megváltoztatják az egyik legfontosabb alapelvüket, vagyis Izrael teljes elpusztítását. A megállapodás viszont azt jelzi, hogy

a Hezbollah olyan csapásokat szenvedett el, amelyek miatt már kénytelen volt kompromisszumot kötni az ősellenségével.

A libanoni síita radikálisok tehát alaposan meggyengülve jöttek ki a háborúból, viszont ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a megszűnés fenyegetné őket, ennek pedig egy sor oka van:

Benjamin Netanjáhú bejelentésekor a Hezbollah számára nyugtalanító mondat is elhangzott, amely szerint Jeruzsálem továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy bármikor beavatkozzon, amikor annak szükségét érzi. A politikus viszont azt is megmondta, hogy most merre tovább az IDF számára:

A Libanonnal kötött tűzszüneti megállapodás most azt jelenti, hogy Izrael az iráni fenyegetésre összpontosít

– mondta beszédében. Hozzátette azt is, hogy mindenáron meg fogja akadályozni, hogy Teherán valaha nukleáris fegyverhez jusson hozzá.

Számomra ennek a fenyegetésnek az elhárítása a legfontosabb küldetés Izrael Állam létezésének és jövőjének biztosítása érdekében

– jelentette ki. Elmondta még, hogy Irán a „polip feje” és a nemrégiben a síita hatalomra mért csapásokkal súlyos károkat okoztak Teheránnak, különösen a légvédelmi, a rakétagyártó kapacitásban, valamint a nukleáris üzemekben.

