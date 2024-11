Megérkezett a háború eddigi legértelmetlenebb győzelmi jelentése

Az Oroszország oldalán harcoló „Ahmat” különleges műveleti egység egyik műveleti csoportja, az Ajda, azt jelentette, hogy

Kurszk egyik erdőjében „NATO-egyenruhákba” öltözött fegyvereseket likvidáltak egy dróntámadással.

Az incidens részleteit ennél jobban nem fejtik ki, csak annyit közölnek, hogy régóta figyelték a „NATO-egyenruhás” fegyveresek mozgását a Szudzsa melletti erdőségen.

A csecsenek ezzel nyilvánvalóan azt akarják sugalmazni, hogy ez kvázi bizonyíték a NATO nyílt, háborúba való beavatkozására, de mindez jó eséllyel hatalmas tévedés és teljesen abszurd állítás.

Biztos feltűnt a kedves olvasónak, hogy a háború kezdete óta mind orosz, mind ukrán oldalon a legtöbb összecsapás során karszalagokat használnak a gyalogos katonák. Ennek nem kis részben az az oka, hogy mind orosz, mind ukrán oldalon nagyon sok az egymásra szinte megszólalásig hasonlító katonai gyakorló ruházat: rendkívül népszerű például mindkét oldalon az úgynevezett „multicam” álcaminta. A Multicam az Egyesült Államokból ered: mára az amerikai haderő majdnem összes fegyverneme és számos európai haderő elsősorban ezt az álcamintát, vagy ennek valamilyen helyi változatát használja. Bár kisebb tételben korábban is használta, az orosz haderő 2023-ban rendszeresítette hivatalosan is a Multicam helyi másolatát, mint a „különleges műveleti zónában” tevékenykedő alakulatok elsődleges rejtőmintája. A gyakorló ruházat szabásmintájában, illetve a rejtőmintában természetesen vannak kisebb-nagyobb eltérések, illetve egyes alakulatok felvarrókat, csapatjelzőket is használnak egymás megkülönböztetésére (bár ezeket a frontvonalon sokszor leveszik.) Széljegyzeten azt is lényeges megemlíteni, hogy az oroszok és az ukránok is előszeretettel használják NATO-egyenruhák Ali Expressről megvásárolható kínai másolatait, melyet többnyire saját zsebből szereznek be.

Összességében tehát nemhogy szinte lehetetlen távolról megkülönböztetni egy NATO-egyenruhát egy átlagos ukrán alakulat egyenruhájától, de még az orosz „különleges műveleti zónában” használt egyenruhát sem lehet távolról megkülönböztetni a NATO-egyenruhától. Különösen nem egy drón kameráján keresztül.

Ettől függetlenül persze lehet, hogy valóban „NATO-egyenruhákba” öltözött katonákat likvidáltak az Ahmat katonái, hiszen a NATO-országok a háború kezdete óta nagy mennyiségű amerikai, brit, francia és lengyel egyenruhát szállítanak az ukrán haderőnek, melyet ők természetesen használnak is a frontvonalon.

Ilyen módon tehát egyáltalán nem nevezhető kuriózumnak az, ha valaki „NATO-egyenruhát” használ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images