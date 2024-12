Miattuk robbant fel újra a Közel-Kelet lőporos hordója – Hatalmas erővel törtek ki az árnyékból az iszlamisták

A múlt héten váratlanul megindultak a Hajat Tahrír al-Sham fegyveresei Északnyugat-Szíriában, a meglepetés ereje pedig minden képzeletet felülmúlt: a velük szembenálló kormányerők védelmi vonalai pillanatok alatt összeomlottak, a támadók pedig napok alatt bevették az ország második legnagyobb városát, Aleppót. A szíriai polgárháború rég nem látott intenzitással újult ki, azonnal aktiválta magát szinte az összes frakció, egyelőre nehéz pontosan átlátni, hogy pontosan ki, melyik területet ellenőrzi, vagy meddig tarthat ki a lendület. Joggal merül fel a kérdés, hogy kik és hogyan voltak képesek ekkora csapást mérni Bassár el-Aszadra, és mit képviselnek.

Az elmúlt négy évben kifejezetten csendes periódusa volt a szíriai polgárháborúnak, a frontvonalak stabilizálódni látszottak, nagyjából ki lehetett jelenteni, hogy a már több mint egy évtizede tartó konfliktus eljutott valamilyen nyugvópontra. Ezen változtattak a múlt héten kezdődött események radikálisan, a korábban kvázi győztes félnek tekintett kormányerők összeomlottak, és az iszlamista frakciók hatalmas területek felett vették át az ellenőrzést, ráadásul Szíria legsűrűbben lakott, gazdaságilag kimagaslóan fontos részein. A támadásban oroszlánrészt vállalt a már említett Hajat Tahrír al-Sham (a továbbiakban csak HTS), akik egyáltalán nem ismeretlenek a térségben, de érdemes velük kapcsolatban évtizedes távlatból indulni.

Syria map update, before and after @ThomasVLinge — Open (Source) December 2, 2024

A polgárháború egyáltalán nem ismeretlen radikálisai

A 2011-ben kipattanó szíriai kormánykritikus zavargások gyorsan fegyveres összecsapásokig eszkalálódtak, majd egyre több városban jöttek létre ellenálló csoportok. Az ország társadalmi-kulturális-etnikai törésvonalai a felszínre bukkantak és a damaszkuszi vezetéssel szembenálló alakulatok körében is egyre-másra jelentek meg az egymással rivális identitások, amelyek ideig-óráig érdekközösséget alkottak, de aztán többnyire hamar összecsapásokkal igyekeztek az ellenállók között is a legnagyobb szeletet kivágni maguknak a tortából. Ebben a káoszban a már ismert iszlamista csoportok is feltűntek, megvetette a lábát a területen az al-Kaida, de más, kisebb fegyveres alakulatok is megjelentek. Az globálisan ismert extrémisták felbukkanása egyben azt is jelentette, hogy szerte a világból érkeztek harcolni a radikális üzenetekkel azonosuló iszlamisták, akik innen indulva szerették volna kiterjeszteni a harcukat. Leglátványosabb példája ennek az Iszlám Állam (IS vagy ISIS) volt, akik világszerte elkövettek erőszakos támadásokat.

A HTS viszont nem összemosható a minden tekintetben a legradikálisabb utat választó ISIS-szel, bár több átfedés is van a csoportok között.

A történelme 2011-ig vezethető vissza, amikor a szíriai káoszban a felemelkedőben lévő akkori Iraki Iszlám Állam (ISI) vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak a parancsára a szaúdi születésű Abu Muhammad al-Dzsavlani megalapította a Dzsabhat al-Nuszrát (JaN). Ennek a célja az volt, hogy egyesítse a szíriai iszlamista alakulatokat, és létrehozzon belőlük egy amolyan államszervezetet. Ebbe viszont nem kizárólag a térségi radikálisokat látták szívesen, hanem az al-Kaida segítségével korábban kiépült nemzetközi hálózatokon keresztül világszerte megindult a toborzás. A keményvonalasok hamar elkövettek egy sor cselekményt, amely világ nyugati részén világossá tette, hogy az eltérő elnevezés leple alatt itt egy új, felemelkedőben lévő terrorcsoportról van szó, amelyet tetézett, hogy látványosan jó kapcsolatot ápoltak az addigra a világ titkosszolgálatainak radarján lévő extrémistákkal. 2012-ben az Egyesült Államok, majd az ENSZ Biztonsági Tanács és több nyugati ország is terrorszervezetként azonosította a JaN-t, ez pedig változásokra késztette al-Bagdadit: feloszlatta a szíriai csoportot, majd az ISI-ből létrehozta a kiterjesztett területen tevékenykedő Iszlám Államot, akik gyorsan hatalmas befolyásra tettek szert (feketével és szürkével a térképen a 2017 elején uralt területeik, amikor már elkezdték visszaszorítani a terroristákat):

Syria Syrian Army advancing rapidly against ISIS/FSA in Damascus, Suwayda, Homs countrysides while YPG closes in on ISIS in Raqqa #Map — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) May 23, 2017

Ez a folyamatos és dinamikus változás ettől kezdve végigkísérte a helyi iszlamisták történetét, több alkalommal is szakadásokra, átszervezésekre, összevonásokra került sor. A teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb átalakulásokat említve:

Az al-Nuszra egy része ellenállt az ISI parancsának, és önálló szervezkedésbe kezdtek.

2016-ban az al-Kaidát is próbálták eltávolítani maguktól, ennek jegyében átnevezték magukat és lettek Dzsabhat Fatah as-Sám (JFS). Ezzel a szélsőséges radikalizmus vádját is igyekeztek eltolni maguktól, hogy ezzel a térségi kevésbé keményvonalas felkelőket is meggyőzzék a csatlakozásról.

ennek jegyében átnevezték magukat és lettek Dzsabhat Fatah as-Sám (JFS). Ezzel a szélsőséges radikalizmus vádját is igyekeztek eltolni maguktól, hogy ezzel a térségi kevésbé keményvonalas felkelőket is meggyőzzék a csatlakozásról. 2017-ben a belső törésvonalak szakadásokhoz vezettek, ekkor jött létre a Hajat Tahrír al-Sham (HTS). A széttöredezettség a lázadók között is összecsapásokat eredményezett, mindenki próbált a legnagyobb erővé válni, végül hosszú harcok után 2019-re ez lett az idlíbi régió domináns ereje.

A szíriai iszlamizmus állandó átformálása egy sor dologhoz vezetett:

A közvélemény számára szinte követhetetlenné váltak az állandóan felbukkanó, majd eltűnő formációk.

az állandóan felbukkanó, majd eltűnő formációk. A belső harcokkal a felkelők meggyengítették magukat, ezért a kormányerők jelentős területeket foglaltak el.

ezért a kormányerők jelentős területeket foglaltak el. Valamelyest sikerült elidegeníteni annak a vádját, hogy szoros kapcsolatban állnak a nyugati világ számára máig vészjelző szirénát beindító Iszlám Állammal és az al-Kaidával.

A harcok átmeneti elcsendesedésével elég nagy területet ellenőriztek ahhoz, hogy lassú építkezésbe tudjanak kezdeni.

A korábbi események hatására 2024 november vége előtt a HTS szinte már teljesen le is került a nemzetközi radarokról, ennek több oka is volt:

Szíriában a frontvonalak nem nagyon mozogtak, az időszakoson előforduló, kisebb összecsapásokon túl a konfliktus kvázi nyugvópontra ért.

az időszakoson előforduló, kisebb összecsapásokon túl a konfliktus kvázi nyugvópontra ért. A Közel-Keleten más konfliktusok – elsősorban az Izrael-Irán közötti háború – új erőre kaptak és teljesen elvitték a figyelmet.

A HTS korábban is alig volt ismert a széles közvélemény előtt, mivel más iszlamista alakulatokkal szemben nem követett el terrorcselekményeket Európában, vagy más nyugati országban. Ráadásul a korábbi transznacionális jelleget lokálisabbá tették, tevékenységüket sok szempontból Szíriára szorították.

Az új erő?

Az elmúlt napok bizonyították, hogy a csendes időszak viszont nem jelentette azt, hogy a radikálisok is felhagytak volna a céljaik sikerre vitelének álmával, inkább óvatosan építkeztek és várták a megfelelő pillanatot. A helyzet adott volt számukra ahhoz, hogy ne jelentsenek még a damaszkuszi kormány számára sem túl komoly aggodalmakat. Idlíb tartományban több területet is ellenőrzésük alatt tartottak, de ezeken a jelentések szerint a katonai szárny erősödött meg. Ez arra utalhatott, hogy

a szomszédos Törökország minimum szemet huny a megerősödés felett, de akár aktívan részt is vehet a megerősödésben.

A rivális frakciók felszámolása ekkor még nem ért véget, kisebb-nagyobb beavatkozásokkal folyamatosan őrölték fel a kisebb iszlamista entitásokat. Közben egy párhuzamos közigazgatást is létrehoztak, ezzel pedig a civilek előtt is szerették volna erősíteni a hatalmukat, valamint az adóztatással a saját pénzügyi bevételeiket is növelni tudták.

Érdekes módon egy természeti katasztrófa is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az iszlamisták megerősödjenek. 2023. február 6-án nagyerejű földrengés rázta meg Törökország délkeleti részét, éppen a Szíriával határos vidéket, amelyet főleg a lázadók uraltak. A károk hatalmasak voltak az egész térségben, a nemzetközi közösség pedig segélyekkel igyekezett csökkenteni a humanitárius válság súlyán. A HTS ekkor érdekes taktikát választott: Törökország felől beengedte a szállítmányokat, viszont a kormányerők oldaláról nem. A lépésnek az volt a lényege, hogy ezzel is erősítsék a saját fennhatóságukat, valamint egy ilyen helyzetben sem akarták megengedni Damaszkusznak, hogy bármilyen módon előnyös helyzetet építsenek ki a térségben. Közben hangsúlyos volt, hogy a fegyveres erő fennmaradjon, a legalacsonyabb becslések szerint is legalább tízezer katonájuk volt, de ezt a számot érdemes lesz alaposan újragondolni az elmúlt napok fényében.

Hayat Tahrir al-Sham () Leader Abu Mohammed al-Joulani:Today, we continue day and night for the sake of the future ; which will be a country of justice, dignity and freedom for all Syrians. #HTS — Samer (Ghanoor) November 30, 2024

A HTS támadását az elmúlt napokban sokszor elemzett kormányerők meggyengülésén kívül más is magyarázhatja:

a damaszkuszi kormány egyszerűen túlságosan elfogadottá kezdett válni az arab világban.

Az elmúlt években Aszad elsősorban a diplomáciai színtéren láttatta magát, sokat dolgoztak azon, hogy a térségi erőközpontok újra tárgyalóképes félként tekintsenek rá. Az erőfeszítések lassan meghozták az eredményeket, több nagykövetség újranyitott Damaszkuszban, már a szankciók feloldása is felmerült, Ankara szintén hajlandó volt párbeszédet kialakítani a szír vezetéssel. Ezek együttesen kétségbeejtő helyzetbe sodorhatták az iszlamistákat, mivel azzal fenyegettek számukra a fejlemények, hogy megerősödhetnek a kormányerők, valamint a legfontosabb szövetséges is elfordulhat tőlük egy megállapodással.

A politikai kilátások romlása ellenére a katonai helyzet éppen a kezükre játszott: Oroszország ukrajnai háborúja, Irán megosztott figyelme, a Hezbollah konfliktusa mind ahhoz vezettek, hogy Damaszkusz katonai ereje meggyengült, mivel korábban nagyban támaszkodott a szövetségeseire. Arról nincsenek biztos információk, hogy az idlíbi radikális mozgalom mikor kezdett el nagyszabású akciót tervezni a kormányerők ellen, valószínűleg ez lényegében sohasem került le teljesen a napirendről. Az idő viszont egyre inkább sürgette őket, mivel gyorsan fel kellett villantani Törökország számára, hogy Szíria még egyáltalán nem egy lejátszott meccs és érdemes támogatni felkelőket. Az akció nem is sülhetett volna el ennél jobban számukra, most a Közel-Keleten sorra gondolják újra a kormányok a Damaszkusszal fenntartott instabil politikáját, ráadásul az iszlámhívők radikálisai gondolhatják azt, hogy a HTS egy támogatásra érdemes szervezet.

Palestinian flag has been raised to Aleppo Citadel by the Syrian rebels pic.twitter.com/EwG4wt043o — Ragıp (Soylu) December 2, 2024

A helyzet egyelőre egyáltalán nem lefutott, a hatalmas veszteségek után

a kormányerők próbálnak feltápászkodni a padlóról, de közben mindenki meglátta a lehetőséget, ezért újra szinte minden fronton fellobbantak a harcok.

Ez egyelőre mindenképpen az iszlamisták kezére játszik, akik most minél gyorsabban próbálnak minél tovább terjeszkedni. Ameddig ilyen gyorsan cserélnek gazdát a területek, addig nem lehet még akár középtávú következményekről sem beszélni. Az amerikai Center for Strategic and International Studies azt fejtegeti, hogy a lázadók Hama városa előtt megállhatnak, mivel Törökország inkább a kurdok fenyegetését szeretné csökkenteni. A déli irány viszont azt jelzi, hogy a felkelők egyenesen Damaszkusz felé törnének, ám ez – egyelőre – a nemzetközi szereplőknek sem érdeke. Ami biztos, hogy a szíriai polgárháború most olyan erővel kezdődött újra, ami teljesen új helyzetet teremtett és vélhetően még legalább hónapokon keresztül témát fog adni a térségi konfliktussal kapcsolatban a világnak.

Címlapkép forrása: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images