Teljes a káosz a villámoffenzíva után: mindenki lő mindenkit

A törökökkel szövetséges iszlamista HTS fegyveresei teljes frontos áttörést igyekeznek elérni Hamá tartományban. A várost északról, északkeletről és északnyugatról is szorongatják, egyes források szerint már az agglomerációban dúlnak a harcok.

Meg nem erősített jelentések szerint a HTS alakulatai Hamá városától nyugatra is igyekeznek több ponton elvágni a Homsz felé tartó 42-es főutat.

Ez azért lényeges, mert több jel is arra utal, hogy Hamá után a lázadók a kulcsfontosságú közlekedési csomópont felé is meg fognak indulni.

Mindeközben a várakozásoknak megfelelően kezd kiéleződni az ellentét a HTS, és a Törökországgal sokkal szorosabb szövetséget ápoló SNA között is: a két milícia különböző atrocitásokkal vádolja egymást. A HTS szerint az SNA nem hajlandó szabad átjárást biztosítani az Aleppótól északra, Tel-Rifát környékén rekedt több ezer kurd civilnek (azt, hogy ez a HTS-t miért érdekli nem teljesen egyértelmű, a radikális szunniták sosem bántak kesztyűs kézzel a kurdokkal, függetlenül azok lojalitásától), az SNA pedig azzal vádolta meg a HTS-t, hogy az általuk már elfoglalt területeket "szabadítják fel újra".

A két szervezet hivatalosan azonos oldalon áll, a polgárháború során azonban többször is rálőttek már egymásra.

A törökbarát fegyveresek mindemellett a kurdok dominálta SDF irányítása alatt álló Manbidzs városa felé is megindultak, a jelek szerint török tüzérségi támogatással. Egyelőre úgy tűnik, hogy az SDF keményebben áll ellen az offenzívának, mint a szír kormányerők, mivel a lázadók nem jelentettek komolyabb előrehaladást a térségből.

AANES - Rojava (Syria) The Turkish military and the Turkish led SNA carried out extensive artillery strikes on the western countryside of Manbij pic.twitter.com/587STMFSwI