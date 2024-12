Totális összeomlás: az al-Kaida terrorbugyrából robbanhat be a Közel-Kelet új erős embere

Szíriában a helyzet szinte alig egy hét alatt teljesen felborult, immár semmi kétség nem lehet afelől, hogy a kormányerők totálisan összeomlottak, a kérdés jóformán csak annyi maradt, hogy Bassár el-Aszad meddig tud kitartani, de a dolgok jelenlegi állása szerint semmi jó nem vár a rezsimre. A Közel-Kelet új erős embere Mohamed al-Dzsuláni lehet, aki szinte ismeretlennek tűnik, pedig már régóta a helyi események egyik meghatározó alakja.

A Közel-Kelet egyik feszültséggócában egy váratlan villámoffenzíva borítja fel a papírformát, a Bassár el-Aszad vezette szíriai kormány megdöbbentően gyorsan az összeomlás határára jutott és egyelőre nem is látszik, hogy bármi is fordíthatna a dolgok állásán. A lázadó radikális iszlamisták ráadásul egyetlen puskalövés nélkül vesznek be több tízezres városokat, még olyanokat is, amelyek az elmúlt 13 évben sosem voltak a felkelők kezén. A mostani elsöprő erejű támadás sikerének okait vélhetően még sokáig fogják keresni a szakemberek, de egy dolog biztosnak látszik:

egy Mohamed al-Dzsuláni nevű figura feltűnése, aki egyáltalán nem ismeretlen Szíriában, de a nemzetközi közösség még ízlelgeti a nevét.

Megváltozott profil

Az elmúlt napokban a Szíriában már jól ismert Hajat Tahrír al-Sham (HTS) hatalmas területek felett vette át az ellenőrzést, ahol a lakosság igencsak vegyes. Az ország maga is arról nevezetes, hogy rengeteg népcsoport lakja, legyen szó akár vallási vagy etnikai megközelítésről. A radikális iszlamista eszméiről nevezetes lázadó fegyveresek hódításai után felmerül a kérdés, hogy a nem szunnita lakossággal mi lesz, mire lehet számítani majd az új irányítás alatt. A szélsőségesek érkezése után a legfontosabb helyeken feltűnik maga al-Dzsuláni is, aki ezzel is kimutatja, hogy ő most az új úr. Látványos felvonulást rendezett az aleppói fellegvárban, ahol kamerák tömege szegeződött rá, várhatóan hamarosan Hamában is fel fog bukkanni. Az iszlamista csoport vezére közben a lakosság felé megnyugtató üzeneteket tesz közzé, hogy senkinek nem esik bántódása a vallása vagy származása miatt. Nem véletlen, hogy a fél világ azt próbálja kideríteni, hogy ki lehet Szíria új ura, a CNN-en interjút is készítettek vele, ahol részletesen kifejtette a gondolatait a világról.

Moderate Al-Qaeda rebel commander/diversity proponent Jolani visits the Aleppo citadel pic.twitter.com/Du6mqzslok — Lindsey (Snell) December 4, 2024

Az elmúlt napokban a HTS és különösen al-Dzsuláni igyekszik megnyugtató képet sugározni magáról, néha egészen furcsa üzenetekkel. A megváltozott hangnem lényege az, hogy a lakosságot meggyőzze arról, hogy most egy sokkal igazságosabb és nyugodtabb rendszer jön, mint amilyet el-Aszad épített fel Szíriában. Ez az imázs egyáltalán nem új a részéről, az iszlamista fegyveresek által régóta ellenőrzött Idlíbben már régóta ez a kommunikáció megy. A nyugati médiának adott interjúja azt is jelzi, hogy a radikális vezető már Szírián kívül is gondolkodik, vélhetően arra készül, hogy a kormány összeomlását követően a nemzetközi közösség legitim főnöknek (elnöknek?) fogadja el őt.

A jövő Szíriájában úgy gondoljuk, hogy a sokszínűség lesz az erősségünk, nem pedig a gyengeségünk

– állt a HTS december 2-án nyilvánosságra hozott közleményében. Két nappal később al-Dzsuláni Dareen Kalifával, az amerikai Crisis Group szakértőjével beszélgetett, ahol a jövőbeni terveit firtatta: Aleppóra kitérve azt vázolta fel, hogy egy átmeneti szervezet fogja irányítani, hamarosan a katonák elhagyják a közterületeket, valamint mindenkit arra kérnek, hogy térjenek vissza a munkába. A beszélgetést követően Kalifa úgy fogalmazott, hogy a

HTS még azt is fontolgatja, hogy feloszlatja magát, hogy lehetővé tegye a civil és katonai struktúrák teljes konszolidációját a szíriai társadalom egészét tükröző új intézményekbe.

Hozzátette, hogy a nagyvárosban fenn akarják tartani a kulturális sokszínűséget, így a keresztény lakosságot is meg akarják tartani.

A megnyugtató hangnemet megtöri az, hogy sokszor a HTS fegyveresei nem követik pontosan a szavait, ezért keringenek utcai kivégzésről videók, valamint az is megkérdőjelezhető lépés, hogy minden elfoglalt városban megnyitották a börtönöket, hogy a rabokat szabadon engedjék. A húzásnak nyilvánvalóan szimbolikus jelentése volt, hogy ezzel felszabadítják a politikai elítélteket, ám több beszámoló szerint nem igazán válogattak az elengedett foglyok között: mindegy volt, hogy ki, és miért került be oda. Ezzel viszont az a legfőbb probléma, hogy a köztörvényes bűnözők ugyanúgy szabadlábra kerültek, mint a ténylegesen politikai okokból meghurcolt emberek. Bár vannak aggasztó jelek, ezeket egyelőre megtörik a sikerekről szóló beszámolók, valamint a kormányerők látványos összeomlásáról érkező képsorok. Az iszlamisták profilváltása viszont nemcsak emiatt kelt kétkedést, hanem a polgárháború eddigi fordulatai miatt is, amelyben al-Dzsuláni vastagon benne van.

Egy új úr Szíriában

Az 1982-ben, Szaúd-Arábiában született al-Dzsuláni egyáltalán nem számított eddig sem ismeretlen szereplőnek a szíriai polgárháborúban, ahogy neki sem ismeretlen a térség. Bár nem az országban jött a világra, a szülei szírek, akik az 1967-es hatnapos háborút követően kényszerültek elhagyni otthonukat, mivel az Izrael által elfoglalt Goláni-fennsíkon éltek. Apja kormányellenes politikai aktivista volt, ezért nem volt maradása az országban, Szaúd-Arábiában talált menedéket. Családja később visszaköltözött Szíriába, majd 2003-ban Irakba mentek, ezt követően nem sokkal az amerikai erők bevonultak az országba. A 20-as évei elején járó Mohamed ekkor csatlakozott a radikális iszlamista eszméiről ismert terrorszervezethez, az al-Kaida helyi csoportjához. Az amerikaiak ellen harcolt, az összecsapások közben el is fogták és öt évre bebörtönözték. Szabadulását követően visszatért a radikális csoporthoz, de eddigre néhány alapvető változás lezajlott az országban. Egyrészt az Egyesült Államok katonai jelenléte érezhetően csökkent, másrészt a 2011-ben kirobbanó arab tavasz egy sor országban forradalomhoz vezetett.

Ekkor jött el az iszlamista radikális körökben elismerést kiváltó al-Dzsulani nagy pillanata,

mivel Abu Bakr al-Bagdadi (később létrejövő Iszlám Állam vezetője) lehetőséget látott abban, hogy Szíria felé terjeszkedjenek. Létrejött az Dzsabhat al-Nuszra (JaN), amely az Iraki Iszlám Államból (ISI) szakadt ki, de mindegyik csoport az al-Kaida egyik ágának számított. A radikális formációk folyamatos átalakulásáról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban, itt nem részleteznénk külön:

A radikális szír vezető csillaga folyamatosan emelkedett, egyre nagyobb befolyásra tett szert, ez pedig a nyugati hatóságok figyelmét sem kerülte el. Washington 2013-ban „különösen kiemelt nemzetközi terroristaként” tartotta számon, és néhány évvel később mintegy 10 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére. Ekkoriban al-Dzsulánit még nem egy visszafogott vezetőnek ismerte a világ, amit jónéhány, a Nyugatnak intézett fenyegetéssel erősített meg. 2014-ben például kijelentette, hogy harcolni fog az „Egyesült Államok és szövetségesei ellen”, valamint a harcosai ne fogadjanak el semmilyen segítséget innen az Iszlám Állam elleni csatához. Később már kicsit finomított az álláspontján, és akkor már inkább csak a helyi „problémák” ellen hirdetett küzdelmet, nevezetesen az Iszlám Állam (2013-ban összerúgták a port), a kormányerők, valamint a Hezbollah ellen. Kifejezetten ellenezte, hogy európai célpontok ellen hajtsanak végre terrortámadásokat, mivel szerinte ez elvonta volna a valódi célról a figyelmet, vagyis a Szíria feletti hatalomátvételről.

I don't get so well how they decide the amound of the bounty because Joulani for example, the AQ leader has a bounty of 10 million USD on his head. So for some reason he's worth twice as much as the alleged new daesh leader pic.twitter.com/KqcK56uWvG — Rojava (@AzadiRojava) April 22, 2020

A szunnita radikális vezér valószínűleg hamar felismerte, hogy a végletekig megosztott Szíriában soha nem fog tudni nagy eredményeket elérni, ha nem próbálja meg meggyőzni a nem szunnita és iszlamista embereket, hogy vezetése alatt mindenki biztonságban érezheti magát. Már ekkoriban kijelentett olyan meglepőnek számító dolgokat, hogy az alaviták (a kormányt vezető el-Aszad is ehhez a síita iszlám kisebbséghez tartozik) ellen sem tervez megtorlást:

A mi háborúnk nem az alaviták elleni bosszú, annak ellenére, hogy az iszlámban eretnekeknek tartják őket.

Azért azt is hozzátette, hogy ennek a csoportnak nem lesznek nagyon barátai, amennyiben „nem hagynak fel a hitük néhány olyan elemével, amelyek ellentmondanak az iszlámnak”. 2015-ben aztán válogatás nélküli harcra szólított fel az alavita lakosságú falvak ellen. 2016-tól visszatért arra az útra, hogy levetkőzze magáról (és a fegyvereseiről) azt a képet, hogy szélsőséges iszlamista lenne, próbálta magát eltávolítani az al-kaidás múltjától. Ezt a mostani beszélgetés során meg is magyarázta:

Egy huszonéves embernek más lesz a személyisége, mint a harmincas-negyvenes éveiben járóknak, és minden bizonnyal valakinek az ötvenes éveiben. Ez az emberi természet.

2020-tól a harcok átmeneti leállásával kifejezetten olyan videókkal árasztotta el a HTS a közösségi médiát, amelyben a kormányzóképességet emelik ki.

Al-Dzsuláni a CNN-nek adott interjújában megosztott pár gondolatot arról, hogy milyen célok lebegnek a mostani hatalmas sikerek után még a szeme előtt:

A cél változatlan, továbbra is Damaszkusz bevétele és Bassár el-Aszad rendszerének eltörlése a cél.

A hatalomátvételt követően a népre bízná a döntést, szerinte egy tanácsot kellene megválasztania a lakosságnak.

Szerinte, akik félnek tőle, azok nem értik igazán, hogy mit akar megvalósítani.

Újra megerősítette, hogy minden etnikai vagy vallási csoport békében élhet majd az irányítása alatt.

majd az irányítása alatt. Minden külföldi erőnek el kell hagynia az országot, mivel nem lesz szükség a jelenlétükre többé.

JOULANI GIVES A CNN INTERVIEWThe proclaimed leader of the Syrian Revolution sat down with a CNN reporter.Here are some points he made:️ The Assad regime is dead. ️ We have military tactics and surprises that we cannot discuss now.️ The Free Syrians will establish a pic.twitter.com/nc0CH1piw3 — Umar (Qadmiri) December 6, 2024

Kommunikációs szempontból nehéz elképzelni, hogy al-Dzsuláni most majd egy radikális fordulattal visszatér a szélsőséges iszlamista jelszavakhoz, mivel ezzel egy hosszan felépített képet rombolna le magáról. A politikai érdekei is egyértelműen azt követelik meg, hogy

egy visszafogott vezető képében mutatkozzon, aki békét hoz a sokat szenvedett szír népnek.

A múlt azonban elkíséri őt és a terrorista hadú vádját vélhetően soha nem fogja tudni magáról lemosni. Arról hiába is beszélve, hogy az elfogadottsága is sokban függ ettől, egyelőre nehezen elképzelhető, hogy bárki is legitim vezetőnek fogja elismerni. A legfontosabb kérdés viszont az, hogy a kedves üzenetek álcája mögött mi lesz a valóság az új uralom alatt Szíriában (vagy legalábbis annak egyes részein). Az első napok tanulságai alapján egyelőre nem tűnik megnyugtatónak a helyzet, az elkövetett atrocitások szinte azonnal aggodalmakat keltettek és felteszik azt a kérdést, hogy a szélsőséges fegyvereseket vajon ki fogja kordában tartani. Az is eléggé megkérdőjelezhető esetében, hogy az idlíbi uralma sem éppen volt egy toleráns álomirányítás: az elégedetlenkedők ellen keményen léptek fel, valamint a foglyok kínzásának vádja is felmerült.

Szíriában egyelőre nagyon sok a kérdőjel a kormány totális összeomlása közepette, ráadásul az is nagyon kérdéses, hogy milyen világ vár az országra a jövőben. Az bizonyos, hogy az előjelek nem túl kedvezőek, még akkor sem, ha a kommunikációs panelokban máshogy próbálják ezt eladni. Hasszán Hasszán, a New Lines Magazine újságírója szerint valójában al-Dzsulánival nem történik más, mint

egy új el-Aszad jön el az országba, aki semmiben sem különbözik az eddigi diktátortól.



Címlapkép forrása: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images