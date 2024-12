Valamire nagyon készülnek az oroszok: hatalmas katonai konvojt kaptak lencsevégre a Krímben

A partizánok szerint a konvoj a Krím északi részén haladt az autópályán.

Az oszlopban jelentős számú páncélozott jármű, köztük harckocsik, BMP-k és APC-k, valamint katonai vontatók és teherautók voltak

– írta Telegram-oldalán az Ates.

A konvojról fotók is terjednek a közösségi médiában:

Multiple sources confirm that Russia is transferring a large amount of equipment from to in preparation for an counter-offensive there. #Crimea