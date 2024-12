Kritikus célpontra csaptak le az ukrán drónok - Egész nap égett az orosz létesítmény

Az ukrán katonai közlemény szerint a drónok sikeresen eltalálták a célpontot. Andrej Klicsko, az érintett orosz régió kormányzója a Telegram alkalmazáson keresztül megerősítette a támadás tényét, hozzátéve, hogy az üzemanyag-infrastruktúrát működtető létesítményben tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt. A kormányzó közlése szerint összesen 11 drónt lőttek le a régió légterében.

A támadás során az egyik olajtároló gyulladt ki, amelyből égő olaj ömlött a környező területre. A helyi Telegram-csatornák jelentése szerint egy második tartály is lángra kapott a nap folyamán,

az orosz hatóságok órákon keresztül nem tudták megfékezni a tüzet.

