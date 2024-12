Furcsa számok érkeznek az orosz-ukrán háborúról - Kifogyott volna Moszkva a modern harckocsikból?

A statisztikák szerint a decemberi orosz harckocsi-veszteségekben továbbra is a T-72-es, Oroszország egyik legfőbb, hadrendben tartott harckocsija dominál (42,8%), ugyanakkor megfigyelhető, hogy a T-80-asok és a T-90-esek aránya csökkent, míg a T-62-esek aránya drasztikusan megnőtt.

Jelenleg a havi veszteségek 23,8%-át teszi ki az ősöreg típus, ez az orosz-ukrán háború kezdete óta legmagasabb érték.

1) Russia has lost at least 3,251 Tanks (visually confirmed). This month, the old T-62s make up a record-high proportion of their losses. A about those losses, with a new and, I think, revealing graph from me. pic.twitter.com/zme3LaV7X0