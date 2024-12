Szivárognak a felvételek: megrettent Moszkva az amerikai ATACMS rakétáktól, eddig nem látott lépésre kényszerültek

A közösségi médiában is terjedő műholdképek bizonyítják: a Krím-félszigeten található Belbek légibázison mintegy 10 megerősített óvóhelyet építenek a repülőgépek számára. A bázis stratégiai jelentőségű, mivel kulcsszerepet játszik a szevasztopoli orosz haditengerészeti bázis védelmében és a Fekete-tenger feletti légtér ellenőrzésben.

Az ukrán erők korábban már több alkalommal is támadták a bázist, többek között drónokkal, illetve az Egyesült Államoktól kapott ATACMS rakétákkal. (Ennek oka, hogy a nyugati fegyverek Ukrajnán belüli bevetése korábban is engedélyezett volt).

Belbek azonban nem az egyetlen orosz légibázis, ahol ilyen jellegű fejlesztések zajlanak. Több más oroszországi repülőtéren is megkezdődött a védett repülőgép-bunkerek építése, köztük Kurszkban, Ahtubinszkban, Primorszko-Ahtarszkban, Jejszkben, Morozovszkban és Millerovoban is.

Russia is bolstering protection of its aircraft on the ground at several air bases used in operations against Ukraine.Construction of these shelters at Primorsko-Ahktarsk air base began in October, for example. pic.twitter.com/BHZP1uTYU5