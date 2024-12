Trump lett az elnök, béke lesz 2025-ben Ukrajnában?

Donald Trumpot 2024. november 8-án elnökké választották az amerikaiak, 2025. január 20-án pedig hivatalosan is beül majd a Fehér Házba a republikánus vezető.

Trump az év végén az ukrajnai háború lezárását nevezte elnöksége egyik legfontosabb céljának, kampánya során pedig többször is beszélt arról, hogy 24 órán belül lezárná a konfliktust.

Arról azonban nagyon keveset tudni, hogy Trump pontosan milyen módon tervezi a háború lezárását, így csak abból tudunk kiindulni, amit az elnököt körülvevő emberek mondanak. Egyebek mellett JD Vance alelnök, illetve Keith Kellogg, Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója is osztott meg erről korábban nyilvánosan gondolatokat.

Annyi kvázi-biztosan ismert, hogy Trump legalább háromféle forgatókönyvet vizsgál:

Látható, hogy mindhárom béketerv lényege, hogy Ukrajna de facto területekről mondana le valamilyen formában, illetve elfelejthetné legalább rövidtávon a NATO-tagságot is.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 13 December 2024. #StandWithUkraine

Ez sok szempontból kielégítené az orosz igényeket Ukrajnával kapcsolatosan, akik területet akarnak megtartani, Ukrajna demilitarizációját és NATO-taggá válásának felfüggesztését szeretnék elérni.

Ukrajna korábban határozottan elutasította azt a felvetést, hogy területeket adjon át az oroszoknak, az ukrán külügy pedig arról adott ki közleményt, hogy nem hajlandók elfogadni semmilyen biztonsági garanciát, csak a NATO-tagságot. A területek kérdésével kapcsolatosan az ukrán vezetés kommunikációja megváltozott, mióta Trumpot választották amerikai elnökké, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt pár hete, hogy „hajlandó lezárni a háború forró szakaszát” és „diplomáciai eszközökkel fogja visszaszerezni” az elfoglalt területeket, ha cserébe Ukrajna NATO-taggá válik. A NATO-tagságról egyelőre azonban nem hajlandó lemondani az ukrán vezetés, mivel a „biztonsági garanciákat” nem tartják hatékonynak, némileg jogosan kiindulva abból, hogy az 1994-es budapesti egyezmény sem tudta elrettenteni az oroszokat az agressziótól.

Oroszország közben arról beszél, hogy a „harctéri realitások” alapján hajlandók csak békét kötni és hogy nem állnak le, amíg a „különleges művelet céljait” el nem érik.

Közben egyébként a Kreml arról kommunikál folyamatosan, hogy hajlandók tárgyalni és békét kötni az ukránokkal, de Kijev nem akar velük leülni. Mit jelent mindez?

Az olyan orosz „háborús héják,” mint például Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, közbe arra buzdítják a döntéshozókat, hogy

ne álljanak le, amíg el nem érik, hogy Kijev feltétel nélkül kapituláljon.

Jól látható tehát, hogy (legalább nyilvános kommunikációban) egyik fél sem örül túlságosan Trump béketervének,

az ukránok úgy látják, a republikánusok által felvázolt koncepciók túlságosan kedveznek az oroszoknak, Moszkva szerint viszont nem eléggé.

Az oroszok kifogása például az, hogy az öt „annektált” ukrán megyét teljes területében maguknak akarják, holott csak a Krímet tartják megszállva, az ukrán haderő „demilitarizációja” pedig fel sem merül érdemben Trumpéknál.

Interfax-Ukraine was informed by the Ukrainian intelligence sources that Russia plans to divide Ukraine into 3 entities in the period of 2026-2035 with a perspective until 2045: 4 regions plus Crimea annexed by Russia, pro-Russian state with 12 regions and disputed territories pic.twitter.com/33GZcPaJS6