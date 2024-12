Ritka felvételeken az egyik legmodernebb orosz vadászgép: Kurszknál vetették be az Szu-35Sz-t

Továbbra is súlyos összecsapásokról érkeznek a hírek az oroszországi Kurszk megyéből. Az orosz fél célul tűzte ki, hogy eltávolítják a területről az ukrán katonákat, ehhez pedig szinte bármit hajlandóak bevetni. Az információk szerint több ezer észak-koreai katonával rohamozzák a védők állásait, valamint az orosz védelmi minisztérium nemrégiben közzétett videója alapján az orosz légierő egyik legmodernebb vadászgépe indul harcba a régióban.

️ The Russian Ministry of Defense has published footage of combat operations of multi-role super-maneuverable Su-35S fighters in the border areas of the Kursk region.Video: Russian Ministry of Defense/TASS pic.twitter.com/CwrBCMV654