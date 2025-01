Egészpályás letámadást indított a német politikai elit ellen Elon Musk – Borulhatnak az erőviszonyok az EU vezető országában?

Kiss Csaba 2025. január 10. 15:00

Elon Musk, aki nemcsak a világ leggazdagabb embere, hanem fontos szerepet tölt majd be Donald Trump következő kormányában, az utóbbi hetekben élesen nekiment vezető német politikusoknak, így az államelnöknek, a kancellárnak, a volt kancellárnak és az alkancellárnak is. Emellett egyre nyíltabban fejezi ki szimpátiáját a szélsőjobboldali AfD felé, amely hiába a második legnépszerűbb párt, a főáramú pártok egyként tartják elfogadhatatlanak mint potenciális koalíciós partnert. Musk az év végén véleménycikket is megjelentetett egy német lapban, ahol lándzsát tört az AfD mellett, a minap pedig a párt kancellárjelöltjével, Alice Weidellel beszélgetett saját közösségi platformján, az X-en.