Videó: lecsapott a félelmetes HAMMER rakéta, kő kövön nem maradt az orosz parancsnoki központból

Az OSINT-elemzők által a közösségi médiában közzétett felvételen az állítólagos orosz parancsnoki központ megsemmisítése látható. A légicsapást egy ukrán MiG-29-es hajtotta végre, két AASM HAMMER rakéta segítségével.

Kherson Oblast, a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum drops a pair of French-supplied AASM Hammer guided bombs into a Russian command post in the town of Lyubymivka. pic.twitter.com/ajp0MrDNc0