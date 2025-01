Hiába villant fel Kína egyre-másra csúcsmodern fegyvereket, egyetlen mérgező problémára nem találják a gyógyírt

Kína 2024 végét valóságos haditechnológiai parádéval zárta, egymás után jöttek az olyan szenzációnak számító villantások, amelyekkel Peking igazi erődemonstrációt tartott. A keleti nagyhatalom igyekszik a saját hadseregéről olyan képet mutatni a világnak, amely prezentálja, hogy az modern és ütőképes. Azt nem lehet hitelt érdemlően ellenőrizni, hogy a látványos felbukkanások valódi képességeket rejtenek, vagy csak szemfényvesztés az egész, de a hadseregnek a háttérben van egy eltitkolni szándékozott, ritkán firtatott, megoldhatatlannak tűnő gondja: a korrupció.

Bámulatos fejlődést mutat be a kínai haderő az elmúlt években, Peking félreérthetetlenül jelzi, hogy fel akarja venni a versenyt az Egyesült Államokkal akár katonailag is. Bár még bőven vannak területek, ahol jelentős a lemaradás, a felzárkózás tagadhatatlan. Az utóbbi években viszont visszatérő problémaként került elő, hogy a korrupció miatt a kormány nem tudja megvalósítani azokat a terveket, melyeket előzetesen kidolgozott. Nem volt ez másképpen 2024-ben sem, bár az egy évvel korábbinál valamennyire kisebb volt a hírverése ezeknek az ügyeknek.

A jól ismert mérgező probléma

Kínában a korrupciós tevékenység szinte minden szektorban megtalálható, és állandóak a hírek, hogy egy-egy magasabb beosztású személyt jelentősebb büntetéssel sújtottak. 2025-ben eddig az egyik legnagyobb hírverést az okozta, hogy Hsziao Hszinget, az állami tulajdonban álló China Taiping Insurance Holdings biztosítási vállalat volt vezérigazgató-helyettesét életfogytiglani börtönre ítélték kenőpénzek elfogadása és hatalommal való visszaélés bűntette miatt.

Xiao Xing, a former deputy general manager of state-owned China Taiping Insurance Holdings Company Limited, was on Monday sentenced to life in prison for taking bribes worth over 81.48 million yuan (about $11.33 million). pic.twitter.com/aoFQseVV47 — People's (Daily,) January 13, 2025

A Transparency értékelése szerint Kína 2023-ban a 76. pozíciót foglalta el a világ korrupciós listáján, ez pedig nagyjából azt jelenti, hogy volna még mit dolgozni bőven a rendszer tisztaságán, mivel csak 42 pontot értek el a 100-ból. A szervezet először 1996-ban vizsgálta meg az országot, akkor még az egészen lesújtó 2,43-as értéket sikerült elérni az akkor még 10-es skálán, ezzel az akkor vizsgált 54 országból csak az 50. helyet érték el. A javuló trendek viszont tagadhatatlanok voltak, kisebb megszakításokkal és visszaesésekkel évről évre jobb értékelést kaptak. A 2000-es években már 3,5 körüli értékeket produkáltak, de ezen a szinten tartósan megrekedt az ország. Hszi Csin-ping elnöki beiktatása hozott ebben változást, akkor már az új számítási metódusban először sikerült elérni a 40 pontot, majd tartósan az érték felett maradtak. Emlékezetes, hogy

a máig hatalomban lévő vezető beiktatását követően valóságos hadjáratot folytatott a kenőpénzek ellen az országban, ennek pedig meg is mutatkoztak az eredményei.

Az egy másik kérdés, hogy Kínában visszatérően a politikai ellenfelekre sütik rá ezeket a vádakat, mivel a kenőpénzek elfogadásával hatékonyan meg lehet szabadulni az ellenlábasoktól az országban. Ezt a kártyát a hatalma megszilárdítása miatt gyakran előhúzta, teljes sorcserék voltak a kínai döntéshozatalban.

A V-Dem valamelyest máshogy értékeli a helyzetet, szerintük a 2000-es években volt a legjobb a helyzet Kínában, a 2010-es években visszaesés következett be, majd az elmúlt években lassú javulás mutatkozik újra. Náluk is megegyezik, hogy valahova a középmezőnybe rangsorolják a nagyhatalmat. A The Global Corruption Index (GCI) számai alapján valamelyest nyomasztóbb a helyzet az országban, náluk a mezőny második felében tartózkodik a kínai rendszer korrupció tekintetében.

Corruption Perceptions Index 20231. Denmark2. Finland3. New Zealand4. Norway5. Singapore6. Sweden6. Switzerland8. Netherlands9. Germany9. Luxembourg11. Ireland12. Canada14. Australia16. Japan20. France20. UK24. USA32. Korea pic.twitter.com/RJoGV7Dxfc — Informal (Economy) November 9, 2024

Abban tehát egységesek a különböző felmérések, hogy Pekingnek van hova fejlődnie a korrupciós mutatók terén, nem véletlen, hogy a kínai központi fegyelmi ellenőrző bizottság (CCDI) közlése alapján 2024-ben is ezresével kellett emiatt eljárásokat indítani. A jelentés szerint tavaly 73 tartományi és miniszteri szintű tisztviselő, valamint 4348 osztályvezető és irodai szintű hivatalnok ellen kellett eljárást indítani pénzügyi visszaélések miatt.

A korrupció a legnagyobb fenyegetés a kínai kommunista pártra nézve, és az egyre nagyobb méreteket ölt

– fogalmazott Hszi Csin-ping a CCDI 2025 januári kongresszusán. Ez a mondat jelzi, hogy még a politikai vezetés is elismeri, hogy nem igazán tudnak mit kezdeni a problémával, pedig tisztában vannak annak súlyosságával.

Pénzügyi visszaélések a hadsereg háza táján

2024 év végén az amerikai védelmi minisztérium egy jelentést hozott nyilvánosságra, amely nem mutatta be túl jó színben a kínai Népi Felszabadítási Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) körül zajló eseményeket. A dokumentumban arról írnak, hogy kiújuló „korrupciós hullámot” tapasztaltak a szervezet körül, ennek pedig látványos példája volt, hogy több magas rangú vezető is a hatóságok célkeresztjébe került. A Pentagon úgy gondolja, hogy az állandó jelleggel visszatérő pénzügyi csalások Peking modernizációs törekvéseit is visszavetik, hiába a látványos előrelépések a védelmi erők körül. A közlemény még a 2023-as eseményeket kezdte elemezni és rávilágítottak, hogy abban az évben mindössze hat hónap leforgása alatt legalább 15 vezető beosztású parancsnokot és tisztet vettek elő a hatóságok.

A comprehensive compilation of PLA top brass, by Caixin, ensnared in Xi's anti-corruption campaign. That is, if you believe that it's all simply about fighting corruption. https://t.co/6sfR0l4vhT — Collin (Koh) December 30, 2024

A PLA folyamatos fejlesztés kiemelkedő prioritás, ezzel kapcsolatban három céldátumot is megjelöltek:

2027-ben lesz a testület megalakulásának 100. évfordulója, ezért vélhetően látványos parádékkal készülnek, ahol erődemonstrációval fogják megmutatni az erejüket. valamint modernizációs „lépcsőként” tekintenek az évre. A dátum egyébként más szempontból is fontos: az Egyesült Államok több vezetője is gondolja, hogy ez lehet az évszám, amikor Peking támadást indíthat Tajvan elfoglalásáért. Hszi elnök is ezt az időpontot jelölte meg korábban, bár nem beszélt invázióról, csak amolyan utasító jelleggel leszögezte, hogy eddigre kell „készen állniuk”.

ezért vélhetően látványos parádékkal készülnek, ahol erődemonstrációval fogják megmutatni az erejüket. valamint modernizációs „lépcsőként” tekintenek az évre. A dátum egyébként más szempontból is fontos: az Egyesült Államok több vezetője is gondolja, hogy Hszi elnök is ezt az időpontot jelölte meg korábban, bár nem beszélt invázióról, csak amolyan utasító jelleggel leszögezte, hogy eddigre kell „készen állniuk”. A következő jelentős céldátum a 2035, amely a haderő modernizálását jelentő év lehet. Hogy ez pontosan mit jelent az nem tisztázott, nem valószínű, hogy ezt követően leállnának a nagyszabású fejlesztési programokkal.

Hogy ez pontosan mit jelent az nem tisztázott, nem valószínű, hogy ezt követően leállnának a nagyszabású fejlesztési programokkal. A hosszútávú elképzelések megvalósításának időpontja szintén szimbolikus, mivel a 2049-es év lesz a Kínai Népköztársaság létrejöttének 100. évfordulója. Eddigre már „világszínvonalú” hadsereggé kell válnia a PLA-nak, ez szintén nem tisztázott, mit jelenthet. A jelenlegi fejlesztési trendeket látva viszont Peking vélhetően úgy tekint erre az időpontra, amikorra a kínai haderő válik megkérdőjelezhetetlenül a legerősebb sereggé a világon.

A jelentés szerint – bár vannak látványos előrelépések – a kínai haditechnológiai fejlesztési program egyenetlen. Egyes területeken látványos haladás van, amelyekkel valóban az élvonal közelébe törtek, addig más szegmensek elhanyagoltak, ezért ott lemaradás tapasztalható. A The Diplomat elemzője, Bonnie Girard egyenesen úgy fogalmaz, hogy

a korrupció és a hűtlen kezelés sokkal jobban meghatározza egy haderő képességét, mint a méret.

Ezzel kapcsolatban nehéz nem Oroszországra gondolni, amely a Global Firepower (egyébként szakmailag sok szempontból megkérdőjelezhető) összesítése alapján a világ második legerősebb hadserege, de a 2022-es ukrajnai invázió óta nehezen bír a sokkal gyengébben rangsorolt szomszédjával. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az orosz seregben nagyon súlyos problémákat okoz a korrupció, rengeteg pénz tűnt el, amelyet a fejlesztésekre vagy a karbantartásokra szántak, de ezek valahogy sohasem valósultak meg.

A kínai belpolitika zárt és titkolt belső dinamikája miatt a kézen-közön elszivárgó pénzösszegek mennyiségéről nem lehetséges pontos számokat mondani, viszont Peking számára vannak aggasztó jelek. Az egyik, hogy a visszatérő vádak jelzik, hogy Hszi Csin-ping minden próbálkozása ellenére nem tudja kiirtani azt a fegyveres testületek köréből. A PLA vezetőrétegénél a gazdasági hatalom egyáltalán nem új dolog, volt egy amolyan „békepaktum” a hadsereg és a párt vezetői között, hogy a katonák nem szólnak bele a kínai fejlesztési stratégiába, cserébe a Kínai Kommunista Párt is békén hagyja a haderőt. Része volt ennek a csendes megállapodásnak, hogy a PLA rendelkezhet gazdasági befolyással, vállalatokkal. Mindez azt eredményezte, hogy a legmagasabb beosztásban lévő katonai vezetők fényűző életmódot folytatnak, különösen az ingatlanpiacon aktívak.

A pénz elnyelésének számtalan módja lehet. A hadseregnél sokkal jobban lehet keresni, mint az átlagos havi bérek Kínában, ezért már magánál a felvételi eljárásoknál gyakran csúszópénzeket vetnek be a sikeres toborzás érdekében. Magasabb szinten túlárazott beszerzések jelentik a másik problémát, amelyeket a katonai vezetők a saját javukra lefölöznek.

A nyilvánosságra kerülő eljárások csak a jéghegy csúcsát jelentik, amelyeket maga a politika is demonstratív jellegűnek szán, üzenetnek a rendszerrel elégedetlenek számára.

A probléma azonban abból is adódik, hogy gyakran nem az arra alkalmas vezetők kerülnek döntéshozó pozícióba, hanem a hatalom felé mutatott lojalitás számít. Ez egyben védelmet is ad azoknak, akik megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek, így megesik, hogy a hatóságok félrenéznek a korrupció esetén.

Beijing initiated an anti-corruption investigation into another senior generalSun Jinming, chief of staff of the People's Liberation Army (PLA) Rocket Force, has been expelled from the Chinese Communist Party, according to a communique released Thursday during the party's third pic.twitter.com/bnHjCLbhMX — Spotlight (on) July 19, 2024

A Párt és a PLA szoros összefonódásai miatt viszont nem teheti meg a hatalom, hogy véka alá rejti a gondot, bár sejthető, hogy maga Hszi Csin-ping is igyekszik elkendőzni, hogy valójában mekkora lehet a probléma. Girard szerint, ha napvilágra kerülne a valós adat, az magát a rendszert kérdőjelezné meg. A hadseregen múlt ugyanis az évtizedekig tartó polgárháború győzedelmes lezárása 1949-ben a nacionalisták ellen, így gyakorlatilag a Kínai Népköztársaság eredetmítoszának legfontosabb szereplői. A lakosság számára éppen ezért különösen rossz üzenete van annak, ha éppen a PLA soraiban találnak „rohadt gyümölcsöket”. A probléma mértékét jelzi, hogy az egyik magas rangú tábornok intézett érzékletes beszédet még 2012-ben, szűk körben:

Egy ország sem győzheti le Kínát… Csak a saját korrupciónk pusztíthat el minket, és okozhatja fegyveres erőink legyőzését harc nélkül.

A kínai rendszer és különösen a hadsereg körüli korrupciós folyamatok minden erőfeszítés ellenére szinte legyőzhetetlennek bizonyulnak. Fontos azonban kiemelni, hogy éppen az elmúlt évek látványos fejlesztései mutatták meg, hogy a káros tevékenység ellenére nem is akármilyen eredményeket tudnak felmutatni a hadiipari szereplők. Éppen ezért

a kínai képesség alábecslése súlyos hiba lenne, különösen az Egyesült Államok részéről.

Washingtonban is számolniuk kell azzal, hogy a jövőben tovább növekedhet a nyomás az amerikai hadseregen, ha a jövőben is meg akarják tartani a vezető szerepüket. A pekingi politikai vezetésnek azon kell elgondolkodnia, hogy mégis hogyan tudná úgy kiirtani a fegyveres testületek körében a káros „hagyományokat”, hogy az ne okozzon a kényes hatalmi erőegyensúlyban borulást, mivel az könnyen a rendszeren belüli harcokat hozna el. Ez pedig a lehető legrosszabb forgatókönyvet jelentené a minden szempontból a világ vezetőjének a pozíciójára törő Kína számára.

