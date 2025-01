Milliók toporognak Ukrajna kapujában, de a béke még nem hoz mindent egyből rendbe

A 2022 februárjában meginduló orosz invázió Ukrajna ellen azonnal hatalmas menekültáradatot idézett elő. A határoknál hosszú kilométereken keresztül álltak a kocsisorok, rengetegen akarták elhagyni az országot, milliós nagyságrendben döntöttek a távozás mellett. A menekültek tömegei végül többnyire Európában és Oroszországban telepedtek le, talány, hogy mindez csak átmeneti vagy végleges távozást jelent. A hivatalos adatok szerint jelenleg közel 7 millió ukrán él az országától távol menekültként, a legnagyobb kérdés a befogadóországok és Ukrajna számára is az lehet egy esetleges béke után, hogy vajon ezek az emberek vissza fognak-e menni hazájukba.

Az ukrajnai háború a második világháború óta nem látott menekülthullámot idézett elő Európában, amely akkor hatalmas gondokat okozott. A harcok által érintett területek csökkenésével, valamint a három év utáni lehetséges békével viszont most

teljesen új kihívás jelent meg: a hazaköltözők lehetséges hulláma és ennek logisztikai megoldásai.

A visszatérők súlyos logisztikai és infrastrukturális kihívások elé állítja majd az államot is. Ukrajna lakosságáról jelenleg különböző becslések vannak, ez az eltérő megközelítések miatt van. A helyzetet nagyban bonyolítja, hogy az országban utoljára 2001-ben rendeztek népszámlálást, ezért az állami adatbázisok is megközelítőlegesnek számítanak. Az akkori adatok alapján mintegy 48,5 millióan éltek az országban, ami közel 3 milliós csökkenés jelentett a függetlenség elnyerése körüli csúcshoz képest. Ennek migrációs és demográfiai okai egyszerre voltak: sokan hagyták el az országot és a gyermekszületések száma nem volt elegendő a természetes reprodukcióhoz.

