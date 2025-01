Nagyszabású evakuációba kezdett Oroszország: elhagyják az egyik legfontosabb katonai bázisukat

A napokban derült ki, hogy Moszkva nem tudott megállapodni Szíria új kormányával a tartúszi katonai kikötő megtartásáról, erről itt írtunk részletesen:

A Szparta és a Szparta II-es hajók tegnap kötöttek ki Tartúszban, valószínűleg elkezdték felvenni a szíriai kikötővárosban felhalmozott orosz haditechnikát, amit az elmúlt hetekben gyűjtöttek a kikötőkbe.

A hajók heteket töltöttek a Földközi-tengeren, azt várva, hogy engedélyt kapjanak a kikötésre.

Tartúsz Oroszország egyetlen katonai kikötője volt a Földközi-tengeren, a létesítmény bérletére 49 éves szerződést kötött Moszkva Bassár al-Aszad szíriai elnökkel. Decemberben azonban az ellenzék egy nagyszabású offenzívával megbuktatta a szír vezetőt, az Oroszországgal kötött megállapodást a héten mondták fel.

Oroszországnak van egy másik bázisa is Szíriában, ez a Hmeimim légibázis. Egyelőre nem teljesen világos, ezzel a támaszponttal mi lesz, de szinte biztosan kiürítik most az oroszok ezt a létesítményt is.

