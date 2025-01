Összeomlás szélére került a világ egyik legnépesebb országa, sikerül elkerülni a totális káoszt?

2024 nyarán váratlan sebességgel összeomlott Bangladesben a szinte megdönthetetlennek hitt rendszer. A kormány bukása után szinte mindenki azt várta, hogy ettől majd jelentős változás következik a dél-ázsiai országban, ámde a folyamat igencsak elhúzódni látszik. A csigalassúsággal pörgő események sokak számára csalódást keltőek, ezért újra növekszik a feszültség a világ egyik legnépesebb országában.

Bangladesben a kormányellenes megmozdulások 2024-ben nem sokkal a választásokat követően robbantak ki, amelyen még papírforma szerint diadalmaskodott Sejk Haszina Vazed és szövetségesei (ebben nagy szerepet játszott az ellenzéki bojkott és a választók alacsony részvételi aránya). Győzelmét követően meg szerette volna reformálni a kvótarendszert az országban (ez munkát biztosít azok számára a közszférában, akiket az állam kedvezményezetti listába sorol), amely felszínre hozta az elégedetlenséget. A rendszer ugyanis kizárja a képességalapú munkahelyelosztást, így közel milliósra emelkedett a diplomás álláskeresők száma az országban. A forrongások eleinte nem okoztak zavart, de később a hatóságok erőszakosan léptek fel, mire tömegessé vált az ellenállás. A tüntetések végül augusztus elejére a kormány bukását és a miniszterelnök menekülését eredményezték.

Sheikh Hasina landed at Kurmitola @BD_Air_Force Base from Gana Bhaban (Residence of the Prime Minister) by helicopter. She was subsequently boarded onto an aircraft. Her next destination will be known shortly.Footage by a military source (identity withheld for safety) pic.twitter.com/jlfG4rXsvh — Sami (@ZulkarnainSaer) August 5, 2024

A kezdeti helyzet gyorsan ijesztővé vált, miután hirtelen hatalmi vákuum keletkezett és nem igazán tudta senki, hogy ilyenkor ki ügyel a rendre. A rendőrség sztrájkolt, az utcákon eluralkodott az anarchia, a korábbi tüntetők az közterületeken maradtak járőrözni és irányítani a forgalmat. A helyzet azóta sem rendeződött megnyugtatóan Bangladesben és egyelőre nem is látni, hogy gyorsan megoldódna, a

következő választásra csak 2026-ban, vagy ideális esetben is csak 2025 végén kerülhet sor.

Az országot most Muhámmad Iunúsz Nobel-békedíjas közgazdász átmeneti kabinetje vezeti, és már több reformintézkedést végrehajtottak az előző rendszer bukása után. A helyzetük azonban kifejezetten nehéz, mivel 16 évnyi féldiktatúrába csúszó irányítás után kell új megközelítést alkalmazniuk, fenn kell tartaniuk a népszerűséget, ellenkező esetben a hadsereg veheti át az uralmat. A másik probléma, hogy mindegyik sértett csoport a saját panaszaira szeretne minél gyorsabban megoldást találni, ami arra készteti a döntéshozókat, hogy priorizálják a feladatokat.

Happy birthday to Muhammad Yunus who turns 78 today!Yunus was awarded the Nobel Peace Prize in 2006 for his efforts to fight poverty. He granted poor people small loans on easy terms - micro-credit - before founding Grameen Bank to expand the initiative on a larger scale. pic.twitter.com/Wnz67k14ZN — The (Nobel) June 28, 2018

Az első és legfontosabb feladatot az jelenti, hogy meg kell újítani azokat a testületeket, amelyek erőteljesen kötődnek a korábbi rendszerhez. A legfontosabb ilyennek maga a rendőrség számít, amelynek a tagjai aktív résztvevői voltak tüntetések elleni brutális fellépésnek. A másik probléma éppen az, hogy a korábbi elnyomás elszenvedői ne akarjanak megtorlásokba kezdeni, és valóságos lincseléssel elégtételt venni az előző kormányt támogatókon. A lázadás győzelme után sokáig attól lehetett tartani, hogy a 170 milliós Bangladesben politikai-etnikai jellegű összecsapásokba fordulhat a feszültség, ám ez néhány elszigetelt esetet leszámítva nem vált országossá. Ekkoriban egyébként az a vészjósló forgatókönyv is előkerült, hogy a szomszédos Indiával fajul el a helyzet, mivel több beszámoló is érkezett arról, hogy hindukat ér támadás pusztán a vallásuk miatt, valamint a határtérségben is visszatérő jelenség volt a fegyverhasználatig fajuló csempészet. Ez utóbbi egyébként máig nem rendeződött megnyugtatóan Újdelhi továbbra is tartja a távolságot szomszédjától, emiatt a határoknál komolyabb fennakadások alakultak ki. A vízumok kiadása miatti nézeteltérések több bangladesi állampolgárt negatívan érintenek, mivel nem tudják megfelelően intézni az ügyeiket, vagy például az egészségturizmus lehetősége lecsökkent.

A másik gond, hogy a bangladesi gazdaság éppen nem néz ki valami túl jól. Az árak emelkednek, az infláció magas, a bűnözési ráta növekszik, a költségvetési bevételek nemigen akarnak duzzadni, az új adóterhek pedig a lakosság elégedetlenségét eredményezik. Egyedül az export és a külföldön élő állampolgárok hazautalásai hozhatnak valamelyest pozitív kilátásokat. Ebben a helyzetben a döntéshozók is érzik, hogy valahogy meg kell nyugtatniuk a lakosságot, ehhez igyekeznek aktív kommunikációt fenntartani a pártokkal. A következő gond azonban éppen ez, hiszen mindegyik formáció a saját gesztenyéjét akarja kikaparni a nehéz helyzetben:

Az egyik legnagyobb kérdést most az jelenti, hogy Haszina elmenekülése után mi lesz a pártjával, az Awami Ligával (AL). A politikai szervezet ugyanis az ország létrejötte óta az egyik legnagyobb hatású szerveződés, több alkalommal adták a miniszterelnököt, a legutóbb 16 éven keresztül. A fő gondot azonban éppen a terhessé váló korábbi országvezető személye jelenti, mivel hivatalosan máig ő a párt elnöke is egyben (1981 óta). A 75 éves Awami Ligában most komoly viták vannak arról, hogy pontosan milyen irányvonal felé vezetve kellene továbbvinniük a politikájukat. A tagok ugyanis megosztottá váltak, hogy bocsánatot kellene-e kérniük a fellépésük miatt és teljesen új síkra terelni az eddigi politikai megfontolásukat, vagy pedig kitartani a korábbiak mellett. Hivatalosan az AL egyébként

máig nem adott ki nyilatkozatot arról, hogy bármit is bánnak, sőt, januárban egyenesen „terrorista felkelésnek” nevezték a tavaly nyári eseményeket.

A korábbi vezetők egy része követte Haszina példáját és elhagyták Bangladest, de sokan ott maradtak és kénytelenek bujkálni, mivel tartanak a megtorlástól. Különösen az alacsonyabb státuszban lévő aktivisták döntöttek az elrejtőzés mellett, sokan teljesen új életet kezdtek egy másik identitás alatt, és nem is akarnak visszatérni a közéleti tevékenységbe. Sokan azért is elégedetlenségüket fejezték ki, hogy a korábbi tömegpárti struktúra teljesen átalakult, és az Awami Liga egy teljesen hierarchikusan vezérelt döntéshozatali szervezet lett, amelyben az alulról építkező kezdeményezések ritkán érték el a céljukat.

Banglades másik legfontosabb politikai szereplője jelenleg az Indiába menekülő Haszina mellett a 79 éves Kaleda Zia, aki a hírek szerint már nincs túl jó egészségügyi állapotban gyakorta gyógykezelésekre kell utaznia. Pártja, a Bangladesi Nacionalista Párt (BNP) attól tart, hogy amennyiben nem tartanak hamarosan választást az országban, akkor őket is kiszoríthatják a döntéshozatalból, annak ellenére, hogy döntő hatásuk volt a korábbi miniszterelnök elleni felkelésben. Most azonban az az érdekes helyzet állt elő, hogy a legfontosabb ellenzéki erőcentrumnak számító szervezet elkezdett attól tartani, hogy lényegében eljelentéktelenedhetnek, mivel a fél évvel korábbi drámai események hatására teljesen új politikai erők emelkedhetnek fel, amelyek gyakorlatilag egy az egyben eltörölnék az eddigi szereplőket. A BNP egyes véleményvezérei azon az állásponton vannak, hogy

az ideiglenes kormány azért hagy ennyi időt az új választásokig, hogy a diákmozgalomból alakuló formációk képesek legyenek megerősödni.

I am deeply grateful to His Highness Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, the Emir of Qatar, for graciously providing transportation and logistics for my mother, former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia. On behalf of my family and the people of Bangladesh, pic.twitter.com/6lajcsdIN8 — Tarique (Rahman) January 9, 2025

Az egymásnak ellentmondó beszámolók keringenek arról, hogy a diákmozgalomból szárba szökkenő kezdeményezések pontosan mennyire tudnak hatékonyak lenni. Ameddig a BNP már a saját eljelentéktelenédését vízionálja miattuk, addig a Foreign Policy jelentése éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a tevékeny részt vállaló csoportok felbomlottak kisebb szervezetekre és a nyáron még a tüntetéseknél oroszlánrészt vállaló nők szinte teljesen kiszorultak a döntéshozatalból. A lakosság döntésképtelenségét mutatja egyébként egy 2024 decemberi felmérés is, ahol a legtöbben (38 százalék) nem tudják eldönteni kire adják a voksukat, de a korábbi kormánypárt is még mindig 9 százalékos támogatottságot élvez.

A világ egyik legnépesebb országában a turbulensen változó belpolitikai események ellenére sem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a globális nagyhatalmi versenyfutás egyik keresztmetszetében vannak. Az elmúlt években Haszina vezetése alatt Indiával jó viszony alakult ki, miközben igyekeztek profitálni Kína terjeszkedéséből is. A politikusnő távozásával viszont az erőviszonyok felborultak, a Delhi-ellenes hangok erősödtek, miközben Kína igyekszik erősíteni a befolyását az országban. A versenyfutás akár pozitív hatást is gyakorolhat az országra, ám ehhez szükséges valamilyen konszenzuális megegyezésre jutni a nagy szomszéddal. Közben azt sem szabad elfelejtenie Dakkának, hogy hiába Peking látszólagos közeledése, a létfontosságú vízgazdálkodás területén éppen az ő érdekeik elleni lépésekre készül a keleti nagyhatalom a Tibetben épülő iszonyatos méretű gát felhúzásával.

China announces plans to build a $137,000,000,000 hydropower dam, making it the world's largest. pic.twitter.com/VG5ZNGXy29 — BRICS (News) January 4, 2025

Bangladesnek kihívásokkal tarkított éve lesz a választások megszervezéséig, amely sok türelmet követel meg az érdekcsoportoktól a belső nyugalom megteremtése érdekében. Az, hogy eddig erre képes volt az átmeneti kormány, az részsikernek mindenképpen tekinthető, Dakka felett azonban a nemzetközi színtér felett is gyülekeznek a gomolyfellegek. Eddig látványosan nem tudnak mit kezdeni Indiával, mivel a szomszédos hatalom eddig látványosan a korábbi vezető mellett foglal állást. A gazdasági nehézségek viszont tovább növelhetik az elégedetlenséget az országban, így alig fél évvel az autokratikus rendszerbe forduló országban ismét tömegjelenetek alakulhatnak ki az utcákon. Ez lenne a legrosszabb forgatókönyv, de egyelőre még akár ez is benne van a pakliban.

