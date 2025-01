Nemzetközi szinten robbant fel az újabb háborús helyzet – Pillanatok alatt esett el egy 2 milliós város

A Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika második és a világ tizenegyedik legnagyobb területű, illetve 109 milliós lakosságával a világ tizennegyedik legnépesebb állama. Itt található a Föld egyik legnagyobb esőerdője, a felszín alatt pedig értékes ásványi kincsek (kobalt, koltán, arany, réz) rejtőznek, amelyekre jelentős bányászat épül. Kongó mégis a világ egyik legszegényebb országa.

A terület Belga Kongó néven 1960-ig belga gyarmat volt, és az egyik legvéresebb gyarmati múlttal rendelkezik. II. Lipót belga király 1877 és 1908 között saját magántulajdonaként zsákmányolta ki az óriási fekete-afrikai területet, 14-15 millió, rabszolgaként tartott bennszülött halálát okozva. A függetlenné válás után sem alakult sokkal fényesebben az előbb Kongói Köztársaság, majd Zaire nevet viselő ország sorsa: első miniszterelnökét, Patrice Lumumbát belga zsoldosokkal együttműködve gyilkolta meg a puccsot végrehajtó Mobuto tábornok, akinek egészen 1997-ig tartó uralma alatt zsarnoki rendszer épült ki.

A belső bajok mellett a szomszédos országokkal kitört konfliktusok is tovább súlyosbították a Mobuto megdöntése után Kongói Demokratikus Köztársasággá átnevezett ország nehézségeit.

(Nem keverendő össze északi szomszédjával, a Kongói Köztársasággal. A cikkben „Kongó” néven a Kongói Demokratikus Köztársaságra hivatkozunk.) 1994-ben Ruandában súlyos, több mint 1 millió ember életét követelő népirtás zajlott, melynek során szélsőséges hutu milíciák a tuszi törzshöz tartozókat és mérsékelt hutukat gyilkoltak le tömegesen. A népirtásnak egy tuszi fegyveres csoport, a Ruandai Hazafias Front (RPF) vetett véget, melynek vezetője, Paul Kagame ma is Ruanda elnöke. A népirtásért felelős hutuk egy része a szomszédos Zaire-ba menekült, Ruanda ezért 1996-ban megtámadta az országot. Az első kongói háború néven ismert konfliktus vetett aztán véget Mobuto uralmának.

A háború nyomán hatalomra került Laurent-Désiré Kabila azonban nem sokkal később szembefordult korábbi támogatóival, Ruandával és Ugandával, ez pedig újabb háborúhoz vezetett, az 1998 és 2003 közötti második kongói háborúhoz, amely Afrika történetének egyik legvéresebb konfliktusa lett, mintegy 5,4 millió ember halálát okozva.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban azonban azóta sincs béke, különösen az Ugandával és Ruandával határos kelet-kongói Észak-Kivu tartományban, ahol a Március 23-a Mozgalom, röviden M23 nevű, döntően tuszikból álló felkelőcsoport működik. A milícia a nevét a 2009. március 23-án kötött, sikertelen békeszerződés után kapta, és először 2012-2013-ban voltak aktívak, amikor Észak-Kivu fővárosát, Gomát is elfoglalták.

A kongói kormányerők azonban az ENSZ kongói missziója, a MONUSCO segítségével leverték a lázadást, az M23 fegyveresei pedig Ugandába és Ruandába menekültek. Már ekkoriban fölvetődött a vád, hogy a lázadókat a Ruandát uraló Ruandai Hazafias Front támogatja. Az M23 aztán 2022-ben újra aktivizálta magát, és a héten el tudták könyvelni újabb lázadásuk eddigi legnagyobb sikerét, Goma újbóli elfoglalását.

Az M23 fegyveresei vasárnap hatoltak be Gomába, hétfőre pedig már a Ruandával közös határ mellett fekvő város nagy részét ellenőrzésük alá vonták. Kedden a város nemzetközi repülőtere is az ellenőrzésük alá került, a kormányerők és az őket támogató – elsősorban román – zsoldosok letették a fegyvert. A zsoldosokat állítólag Ruandába szállították, ahonnan az ígéretek szerint hazatérhetnek. A harcokban több mint százan haltak meg, de a valós szám ennél jóval nagyobb lehet. (A WHO hivatalosan 45 halottról és több mint 2000 sebesültről beszél.) A városban katasztrofális a helyzet, a kórházak túlterheltek, napirenden vannak a fosztogatások és az erőszakoskodások.

Kongó, az Egyesült Államok és az ENSZ is úgy véli, hogy a meglepően jól felfegyverzett M23 FELKELŐCSOPORTOT titokban Ruanda támogatja, sőt szemtanúk szerint ruandai katonák is behatoltak Gomába – ezeket az állításokat Ruanda következetesen tagadja.

