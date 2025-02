Titkos légitámaszpont bukkant fel a semmi közepén: így próbálja uralni a világ egyik legfontosabb térségét egy feltörekvő középhatalom

Váratlanul megjelent egy repülőtér a világ közvéleménye előtt szinte ismeretlen, és szinte alig lakott Abd al-Kuri szigeten. A beruházás szinte érdektelen lehetne, ha az apró szárazföld nem éppen a világ egyik legfontosabb tengerszorosa, az Ádeni-öbölt a Vörös-tengerrel összekötő Báb el-Mándeb bejáratánál lenne megtalálható. A geostratégiai fekvése egyértelműen jelzi, hogy az ártalmatlannak tűnő építkezés hátterében valójában egy jóval nagyobb játszma húzódik.

A világ 2023 vége óta újra szembesült azzal, hogy egyes pontokon mennyire sebezhető a világkereskedelem. Ilyenek az úgynevezett „fojtópontok”, vagyis tengerszorosok, ahol a hajózási útvonalak nem tudnak kerülőt tenni, hanem kénytelenek egy szűk – gyakran csak pár kilométer széles – útvonalon keresztülhaladni, ahol jelentősen megnő a sérülékenység. Itt ugyanis megnő a forgalom, ráadásul kisebb kaliberű fegyverekkel is drámai támadást lehet végrehajtani, a közeli tengerpartok pedig a rejtőzködés lehetőségét is növelik. Másfél évvel ezelőtt a jemeni húszi lázadók „felhívták rá a figyelmet”, hogy mennyire kell figyelnie a világnak ezeket a pontokat. A jellemzően iráni technológiával felszerelt síita csoport ugyanis a palesztinok melletti szolidaritásból elkezdte megtámadni a térségen áthaladó hajókat. Bár azóta a rakétacsapások száma visszaesett, a hajótársaságok bizalma még nem teljesen tért vissza, sokan továbbra is Afrikát megkerülve közlekednek Európa és a Távol-Kelet között.

Egy soha véget nem érő konfliktus

Na, éppen itt, a Vörös-tenger bejáratánál fekszik Szokotra, és néhány hozzá tartozó kisebb sziget. A terület hivatalosan a közeli Jemenhez tartozik, de a valódi felügyelet a feltörekvő középhatalom, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) kezében van. A helyzet megértéséhez érdemes egy kicsit korábbról kezdeni az áttekintést, érdemes visszamenni egészen a jemeni polgárháborúig. Jemen az Arab-félsziget „szegényháza”, a hosszú és dicső történelem, a gazdag kereskedői múlt és a remek földrajzi fekvés ellenére évtizedek óta a világ legrosszabb gazdasági mutatókkal bíró országainak egyike. Mindez azért különösen frusztráló a helyiek szemében, hogy a közvetlen szomszédjai egytől egyig jómódú hatalmak, elsősorban a hatalmas nyersanyag-készleteknek köszönhetően, ebből viszont Jemennek nem jutott. A helyzet ahhoz vezetett, hogy aki teheti, inkább külföldön dolgozik, helyben pedig a politikai-vallási szakadékok állandó feszültséget teremtenek.

2014-ben az ellentétek addig vezettek, hogy nyílt fegyveres konfliktus robbant ki.

A közeli Egyesült Arab Emírségek vezetése aggodalmakkal követte a jemeni eseményeket, mivel attól tartottak, hogy a helyi milicista csoportok akár a regionális biztonsági szempontokat is veszélyeztethetik. A probléma megoldására 2015-ben Abu-Dzabi úgy döntött, hogy Szaúd-Arábia oldalán beavatkozik a konfliktusba. Mintegy 5000 fős kontingenssel léptek be, és az egyik első nagy sikert viszonylag hamar el is könyvelhették: még az év júliusában a koalíciós erők, és az általuk támogatott fegyveresek bevették a kulcsfontosságú kikötőnek számító Áden városát. A kezdeti sikerek aztán hamar kifulladtak, ráadásul a vezetésnek más miatt is újra kellett gondolnia a beavatkozását.

Szeptemberben egy OTR-21 Tocska típusú ballisztikus rakéta csapódott a Marib kormányzóság területén található saferi katonai bázisba, amelyet a koalíciós erők használtak. A pusztítás egészen megdöbbentő méreteket öltött: a koalíciós országok közül az Emírségek 52 (más források szerint „csak” 45), Szaúd-Arábia 10, Bahrein 4 katonát vesztett a csapásban. Az EAE megdöbbent, háromnapos gyászt rendeltek el az elhunyt katonák emlékére, a lobogókat félárbócra eresztették, a vezető politikusok pedig látogatást tettek az összes áldozat családjánál. Az eset világossá tette Abu-Dzabi számára, hogy az eddigieknél jóval óvatosabban kell eljárnia, mivel a koporsóban hazaérkező katonák képe könnyen megrengetheti az ország vezetésébe vetett hitet. Jemen stratégiai jelentősége viszont

nem tette lehetővé, hogy a gazdag Öbölmonarchia a hadserege történelmének legvéresebb napja után egyszerűen kivonuljon.

A rendkívüli veszteségekkel járó csapások tovább folytatódtak, 2015 decemberében a taizi támaszpontot érte pusztító támadás, amelyben 100-nál több fegyveres vesztette életét (köztük 7-en az Emírségekből), 2016 januárjában az Al-Anad melletti légibázisra zuhanó rakéta követelt – egyes információk szerint – legalább 200 áldozatot (köztük amerikai zsoldosokat).

Utóbbi támadásoknál már jelentősen mérséklődött az emírségek veszteségeinek száma, de a példák mutatták, hogy az egész jemeni kaland sokkal veszélyesebb, mint azt korábban gondolták volna, ezért fokozott óvatossággal kell eljárniuk. Ráadásul a kezdeti sikereket felváltotta az elkeseredett, sokszor meddő harc. A terep kedvezett a húszi felkelőknek, akik a helyismeret és az ellentmondást nem tűrő harcmodornak köszönhetően eredményesen tartották magukat a technológiai fölényben lévő alakulatokkal szemben. Abu-Dzabi belátta, hogy a térségi jelenlét nem hozhatja meg a kívánt eredményt, ezért 2019-ben kiléptek a koalícióból és kivonták a csapatokat az országból.

Ez azonban egyáltalán nem jelentette, hogy az EAE ilyen egyszerűen feladná az ambícióit az Arab-félsziget délnyugati sarkában, hanem inkább egy új taktikához folyamodtak.

Hátrébb vonták az erőiket olyan helyekre, ahonnan sokkal biztosabban tudják képviselni a saját érdekeiket, erre lett tökéletes helyszín Szokotra.

Átlagos látkép a szokotrai sárkányfákkal. A kép forrása: Anthony Pappone via Getty Images

Geopolitikai szempontból is meghatározó mesevilág

A sziget az egyedülálló természeti kincsei miatt fut nagyot a közösségi médiában, kifejezetten a különleges látványt nyújtó szokotrai sárkányfa képei kerülhetnek gyakran a laikus szem elé. A körülbelül Zala vármegye területű szigeten nem ének túl sokan, de az endemikus flóra és fauna miatt a világörökség részévé nyilvánították az egész területet. Annyira különleges itt a teljes élővilág, hogy gyakran nevezik az „Indiai-óceán Galápagosának”. A lakosság nem túl magas, mindössze néhány tízezren élnek itt, kiemelkedő gazdasági tevékenység nem jellemző. A látszólagos érdektelensége ellenére Abu-Dzabi mégis úgy döntött 2018-ban, hogy lényegében a felügyeletük alá helyezik a szigeteket. Nem ők az első tengeri hatalom, amely felismerte a térség jelentőségét, a hidegháborúban például időszakosan szovjet hadihajók kötöttek itt ki.

A Szomáli-félszigettől 240 kilométerre keletre található lokáció ugyanis több dolgot tett lehetővé egyszerre:

A térségben mai napig problémát okozó kalózkodást szemmel tudják tartani, és szükség esetén oda is tudnak csapni a hajókat megtámadó fegyvereseknek. Ennél is fontosabb, hogy a csempészútvonalakat is látják.

Sokkal jobb rálátással bírnak a környékbeli vizeken áthaladó hajóforgalomra.

A térségi Báb el-Mándebre is rá tudnak nézni, ezt egyébként segíti az Afrika szarvánál található 5 másik katonai bázisuk is.

Eléggé védett ahhoz, hogy a húszik ne tudjanak könnyedén berontani a területre, és az esetleges rakétáikat is időben észleljék.

Érdekesség, hogy a síita lázadók 2023 végétől kezdődő rakétacsapásai ellen nem lépett fel drasztikusan, holott első ránézésre az érdekei éppen ezt kívánták volna meg. Fontos megjegyezni, hogy Abu-Dzabi egyáltalán nem valami katonai nagyhatalmi (bár regionálisra igen) pozícióra tör a területen, sokkal inkább a kereskedelmi és logisztikai befektetéseit igyekszik a lehető legjobb helyzetbe hozni, ehhez pedig elengedhetetlen a biztonság szavatolása. A húszik állandó támadásaival viszont kényelmetlen helyzettel szembesültek:

egyrészt a logisztikai vállalatok a tengeri útvonalak helyett gyakran Dubaj kikötőjét választották a vörös-tengeri kirakodópontok helyett, így lényegében ebből profitált az EAE,

másrészt a palesztinok ügye újra a figyelem középpontjába került a Közel-Keleten, a lakosság mindenfelé kifejezte a szolidaritását Gáza bombázásával szemben, a mellettük felsorakozó húszik pedig szintén új megközelítésben csillogtak.

Külön következmény egyébként, hogy a lázadók rakétatámadásai miatt azok a hagyományos tengeri központok is szenvedtek, mint Áden, amelyet éppen az EAE szövetségesei ellenőriztek.

Ebben a helyzetben Abu-Dzabi kényszerhelyzetbe került, valamelyik ujját mindenképpen meg kellett harapnia. Közben azzal is szembesülnie kell, hogy a növekvő térségi jelenléte olyan reflexeket idézhet elő a helyiekből, amelyeket a legkevésbé sem kívánnak:

a korábbi gyarmatosítókkal azonosítják őket, radikális hangok gyakran egy lapon emlegetik őket Izraellel vagy az Egyesült Államokkal.

A sokasodó kihívások azonban egyelőre nem törik meg Abu-Dzabi álmait a térséggel kapcsolatban, éppen ezt bizonyítja az Abd al-Kuri szigeten felhúzott kifutópálya. Ez segíti a térségi járőrözést, gyorsabb reakciót tesz lehetővé. A beruházás mérete alapján a nagyméretű bombázók is könnyedén landolni tudnak a bázison, amely egyébként egyelőre még nincs kész, így a műholdképek alapján nehéz megmondani pontosan, milyen célra használhatják majd. Érdekesség, hogy az ENSZ montreali székhelyű Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetének egyelőre nincs tudomása arról, hogy itt légikikötő létesülne.

Abu-Dzabi egyébként humanitárius okokkal magyarázza, hogy miért növeli a kapcsolatait a szigetcsoporttal.

Szerintük ez része a segélyakcióknak, amely a jemeni kormánnyal egyeztetésben zajlik. A valóság az lehet, hogy az iráni fegyvercsempészetnek komoly köze lehet az építkezésekhez, ezzel pedig alaposan odacsaphatnának akár a húszik utánpótlásának is, bár erre egyelőre nem igazán mutatkozik túl sok jel.

Gázában egyelőre elcsendesedtek a fegyverek, ezzel pedig a jemeni felkelők is bejelentették, hogy felfüggesztik a támadásaikat a kulcsfontosságú területen. Az átmeneti nyugalom egyáltalán nem vehető készpénznek, továbbra is hiányoznak az alapvető biztonsági garanciák, amelyek miatt a tengeri kereskedelmi vállalatok nem szívesen választják ezt az útvonalat. Az Egyesült Arab Emírségek aligha akar kivonulni innen, hiszen hatalmas lehetőségekkel kecsegtet számukra a jelenlét. Egyszerre tudják a gazdasági és katonai érdekeiket kiterjeszteni, miközben regionális hatalomként jelennek meg Szaúd-Arábia és Irán között. A terjeszkedés egyben mutatja azt is, hogy mennyire nehéz a helyzetük, hiszen megvannak a korlátjai is a növekedésnek: a hazai hangok mellett a nemzetközi kritikák sem kerülik el az országot. Ez pedig olyan probléma lehet az emírség számára, amit a legkevésbé sem akarnak megtapasztalni.

Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images