Amit Trump követel, az emberiesség elleni bűncselekmény Hoffmann Tamás szerint

Háborús és emberiesség elleni bűncslekmény lenne a palesztin lakosságot erővel kitelepíteni Gázából, ha amerikai katonák vennének részt az akcióban, azok akár nemzetközi bíróság elé is kerülhetnének – egyebek mellett erről beszélt Hoffmann Tamás nemzetközi jogász a Portfolio Checklist szerdai adásában, ahol a szakértőt Donald Trump amerikai elnök legújabb, a Gázai övezettel kapcsolatos terveiről kérdeztük.

A Portfolio Checklist szerdai adásában Hoffmann Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt Donald Trump amerikai elnök azon tervéről, miszerint az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezet irányítását, és a palesztin lakosságot más országokba telepítené át.

A szakértő szerint a nemzetközi jog alapján egy terület átvétele csak az adott állam belegyezésével lehetséges. "A mai nemzetközi jogrend egy nagyon-nagyon fontos szabályon nyugszik, ez pedig az erőszak tilalma, ami azt jelenti, hogy egy állam egy másik állammal szemben jogalap nélkül nem alkalmazhat erőszakot, és egy másik állam területének jogellenes elvétele az természetesen tiltott" – magyarázta Hoffmann.

A lakosság kitelepítésével kapcsolatban a szakértő hangsúlyozta, hogy az súlyos nemzetközi jogi következményekkel járna. "Egy adott terület lakosságának a belegyezésük nélküli deportálását, pláne egy másik országba, az bűncselekménynek tekinti" - mondta Hoffmann, hozzátéve, hogy ez

háborús és emberiesség elleni bűncselekménynek minősülne.

A Nemzetközi Büntetőbíróságnak joghatósága van eljárni a Gázai övezetben elkövetett nemzetközi bűncselekmények ügyében, így például akár amerikai katonákkal szemben is indulhatna eljárás, ha azok a területen súlyos bűncselekményben vesznek részt. Emellett pedig számos ország, köztük Magyarország is rendelkezik egyetemes joghatósággal, ami lehetővé teszi, hogy külföldön, külföldiek által elkövetett nemzetközi bűncselekmények esetén is eljárjanak.

Hoffmann szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem tudna hatékonyan fellépni az USA gázai terve ellen az Egyesült Államok vétójoga miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen lépés súlyosan korlátozná az USA külpolitikai mozgásterét és a nemzetközi közvéleményt totálisan maga ellen fordítaná.

A szakértő szerint bár a jelenlegi helyzet komoly kihívást jelent a nemzetközi jogi rendszer számára, a múltban is voltak hasonló krízisek, amelyeken keresztül a nemzetközi jog végül megerősödött.

A teljes interjú meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adásában a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik könyvjelzőtől:

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images