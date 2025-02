Megvillantotta legütősebb fegyverét Amerika ősellensége – Most aztán komoly kihívás elé nézhet Washington

A Sahíd Mahdavi eredetileg a 2000-es elején került ki egy dél-koreai hajóépítő műhelyből, mint egy úgynevezett „Panamax” konténerhajó. Ez egy különleges, nemzetközi teherforgalomra tervezett, nagyméretű szállítóhajó, amely pont annyira széles, hogy még ne okozzon neki gondot a Panama-csatornán való áthaladás, de a lehető legnagyobb áruszállító kapacitással rendelkezzen. A hajó története, mint kereskedelmi eszköz, egy kicsit zavaros, de jó esély van rá, hogy az egykor Szarvin, illetve Iszfahán néven futó, egy ideig német zászló alatt is hajózó Panamaxot építették át katonai célokra.

Először 2022-ben kerültek ki műholdképek arról, hogy Irán egy katonai repülőgép-hordozóhajó létrehozásán dolgozik, 2024-ben pedig megjelentek az első közeli fotók is az eszközről, a hadihajó hivatalos felavatására azonban csak a mai nap került sor. A Shahid Mahdavi az iráni haderő „elit,” politikailag is befolyásos szárnyához, az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez (IRGC) került.

Az új hajó technikai képességeit tekintve egész biztosan nem megfeleltethető egy modern repülőgép-hordozónak, de funkcióját tekintve hasonló lehet.

Ez azt jelenti, hogy Irán katonai helikoptereket, drónokat, kisebb méretű repülőgépeket tud indítani a tengerészeti eszközről, jelentősen megnövelve ezen képességek hatótávolságát, mivel bárhol felbukkanhat nemzetközi vizeken, lévén egy óceánjáró teherhajó adja az alapját. Irán jó eséllyel arra akarja használni a drónhordozót, hogy nemzetközi katonai jelenlétét fokozza, ezzel az eszközzel ugyanis képesek lesznek arra, hogy szükség esetén szinte bármilyen ország területén katonai akciót tudjanak végrehajtani.

A gép természetesen fel van szerelve légvédelmi rakétaindítókkal, hajó elleni rakétákkal, illetve szárazföldi célpontok likvidálására alkalmas cirkálórakétákkal is, így védelmi és támadóképességei is sokrétűnek mondhatók.

The IRGC Naval Forces have released footage of their new drone-carrier ship, the IRGC Shahid Mahdavi. The ship has been seen on commercial satellite imagery and rather grainy footage before, but this is the first such footage of the deck in use by drones and helicopters. Also, pic.twitter.com/yDQLx4VPup