Robbanás történt a csernobili atomerőműben – Zelenszkij szerint súlyos a kár

Zelenszkij az incidensről videót is közzétett: ezen látható a robbanás pillanata és a sérülés nyomai is.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world, pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

Ezt a védművet Ukrajna Európával és Amerikával közösen építette – olyan országokkal, amelyek elkötelezettek az emberiség biztonsága mellett. Az egyetlen ország a világon, amely ilyen létesítményeket támad, elfoglal atomerőműveket és a következményekkel való törődés nélkül hadat visel, az Oroszország. Ez egy egész világra veszélyes terrorista fenyegetés”

– írja az ukrán elnök X-en.

Azt írja:

bár a betonszarkofág komolyan megsérült, sikerült a tüzet eloltani és nem nőtt meg a sugárzásveszély.

Ez azt mutatja, hogy Putyin biztosan nem készül tárgyalásokra, arra készül, hogy átverje a világot. Emiatt egységes nyomásgyakorlás szükséges mindenkitől, aki értékeli az életet, nyomást kell gyakorolni az agresszorra. Oroszországot felelősségre kell vonni tetteiért”

– írja az ukrán elnök.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette a robbanás tényét, de nem vádolták meg az oroszokat azzal, hogy ők felelősek az incidensért.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8